供樓負擔比顯階級分野　置業絕不可成少數人「權利」

香港置業難度冠絕全球，早已不算新聞。國際公共政策顧問機構Demographia每年均研究世界各地房屋負擔程度，其最新報告指出，香港連續九年「蟬聯」全球最難負擔的地方。報告所反映的，是樓價中位數與家庭收入中位數比例，即是港人須不吃不喝多少年才能置業。不過，同樣值得關注的是各國普遍參考的供款與入息比率（供樓還款佔家庭收入中位數的比例），因它不僅更立體地顯示普遍家庭的置業難度，更揭示了「有樓」與「無樓」者的階級差異。

供款與入息比率（下稱供入比）指置業按揭與家庭入息之間的比例，它可理解成在既定樓價及利率水平下，家庭每月（或季）須用作買樓供款的收入部分。因此，此數字受樓價、工資水平、借貸利率及按揭年期等因素影響。不過，一般來說，30至35%的供入比為受國際認同的可負擔置業供款比例，即一般家庭理想應只須預留三成左右月入作供樓還款之用。

對港人來說，上述國際標準無疑「奢侈」。據政府上年發布的經濟報告，2018年市民（不包括公營房屋住戶）的供入比高達74%，即按揭供款佔相對住戶入息中位數逾七成，而1998年至2017年間的供入比平均數亦顯示為45%，過去20年間亦只有沙士後數年一度短暫回落至三成水平。

來源：2018 年半年經濟報告

當然，有論者批評，上述數據背後假設過時，例如按揭年期僅為20年，與現時一般銀行批出的25、甚至30年相距甚遠，故有誇大之嫌。但上述標準沿用多年，好處在於方便與歷年數據作縱向比較，故在這意義下該數字仍能充足指出一般港人置業極度困難，其難度甚至只增不減。

【供款佔入息比率】顧名思義，就是樓宇按揭供款佔住戶月入的比例。這裡採取的樣本是面積45平方米單位的按揭供款，相對住戶入息中位數比率。根據政府今年上半年經濟報告，截至今年6月比率為74%，遠高於1998至2017年間44%的長期平均水平。由於香港即將進入加息周期，數字往後有可能進一步提升。（資料圖片）

除上述數字外，金管局亦有另行發表供入比；據上年度《貨幣與金融穩定情況半年報告》，自金管局2009年起先後實行多輪監管措施，上年七月份供入比為34.7%，與國際可負擔水平看齊之餘，亦較措施前的40.8%有所下降，顯示供樓壓力愈趨緩和。

不過，必須要留意，金管局數字僅統計現時供樓人士的供款壓力，與政府統計社會整體的數字含意不同。金管局數字顯示了已上車人士供樓壓力不但符合可負擔水平，甚至有所減輕，無非因為銀行批貸須向申請人進行嚴格的壓力測試，早已排除社經條件較差的群組，意味成功置業者應具一定經濟能力，其供款壓力不大並不意外；加上近年按揭成數收緊，進一步淘汰經濟緊拙的上車人士之餘，亦減低了置業人士的還款數額，所以供入比有所下降。

將兩組數字一併分析，不難觀察到置業已經成為分辨港人社經階級差異的基準；當政府供入比指出一般家庭置業供款須用上七成月入，如此上車難度實教不少人望門輕嘆，金管局供入比卻顯示成功置業者在樓價屢升下仍能輕鬆供樓，這除了反映「有樓」與「無樓」者的財富差距，更意味着成功置業與否實為階級分野。過去置業的確有助一般市民「藏富於磚」，甚至有助個人向社會上層流動，惟如今普羅大眾無力上車，買樓遂變為較富有人士的階級象徵，足見房屋市場極其扭曲。

以入息中位數計算，香港人要20.9年不吃不喝才能買到樓，比例遠超全球其他城市。（資料圖片）

改善社會供入比無疑需要政府拿出魄力。即如新加坡政府一直積極維持房屋的可負擔程度，其預購組屋的定價，正是申請人的供入比至30-35%為基準，過去部分項目甚至能夠低至11%至26%的水平，實在教人羨慕。然而，港府卻一直調控樓市不力，早年財政司長陳茂波在回應節節上升的供入比時，亦只有冷冷「呼籲」計劃置業的市民須量力而為，叫公眾小心「睇路」，兩者對市民住屋的承擔高下立見。

港府不應繼續漠視每年創新的房屋負擔數字，並須果斷調控房屋市場。大幅提升公營房屋比例，以及增建資助居屋，正是協助普羅家庭以可負擔價錢置業的不二之法。即如前運房局局長張炳良於其新書透露，政府往往過於顧慮「市場、現實政治及既得利益群的反彈」等因素，導致未能在房屋政策作出突破。但時移世易，上述種種數字正好說明目前房屋困境乃為前所未有，正好為政府房策改革上提供最有力的理由。但若政府繼續放棄主導房屋市場，選擇於現實政治屢作讓步，有關香港置業難度的數字只會無止境地刷新。