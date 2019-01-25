【孟晚舟事件】加拿大駐華大使向中方教路　杜魯多需要下台階？

華為副董事長孟晚舟12月初被加拿大拘捕後，中加關係陷入僵局，加方一直態度強硬，拒絕應中國要求立即放人。不過，加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）周二（22日）接受華文媒體訪問時卻一反常態，聲稱孟晚舟在接受引渡聆訊時，可以美國總統特朗普（Donald Trump）的政治介入言論，作為抗辯理由。 麥嘉廉的言論耐人尋味，以其地位很難完全以「失言」視之。那麼為何他要這樣說？而總理杜魯多（Justin Trudeau）又拒絕把他撤職？如果放到加拿大在孟晚舟事件中兩面不是人的處境裏看，或許可看出端倪。

孟晚舟被捕後，杜魯多的態度相當明確，即事件不涉政治，強調該國實行司法獨立，孟晚舟的去留應由法院決定。然而，特朗普12月中卻說出截然不同的話來──把孟晚舟案與中美貿易談判掛鈎，揚言如果有助保障國家安全、以及達成貿易協議，他便會作出干預。

加拿大奉行司法獨立，這是一般人視作理所當然的常識。可是，具體操作時，加國法院有可能在特朗普聲言把案件「政治化」後，以孟晚舟將在美國受到不公平審訊為由，拒絕批准引渡。麥嘉廉今次便是利用特朗普的言論，為北京「指點迷津」，建議孟晚舟可以此為依據，說服加國法院。

麥嘉廉認為孟晚舟在接受引渡聆訊時，可以特朗普的政治介入言論，作為抗辯理由。(資料圖片)

麥嘉廉言論一出，部分加拿大政界人士批評他向法院施壓，要求杜魯多把他撤職。必須指出，這種討論完全失焦，真正的焦點應該是：為什麼加拿大一方面拒絕放人，另一方面卻向中方「教路」。

可能的解釋是，杜魯多深明局勢僵持下去，對加中關係有害有益：目前仍有兩名加拿大公民被中國拘留，另有一名原先被處以徒刑的毒販被改判死刑，而魁北克市長拉博姆（Régis Labeaume），較早前亦決定取消3月的訪華行程。對加拿大來說，與國際影響力日益增加的中國關係緊張，這個情況無論如何都是不理想的。

孟晚舟事件假如僵持下去，對加中關係肯定有害無益。圖為杜魯多2017年訪華晤習近時的情況。(視覺中國)

經貿是另一重考量：中國是加拿大第二大貿易夥伴，但雙方貿易額僅佔加國貿易總額4.3%，遠遠落後加國第一大貿易夥伴美國的76%。對渥太華來說，北京目前的重要性肯定比不上華府，但杜魯多其實一直盯緊中國市場，尋求擴大兩國貿易。例如他在去年11月中表明，雖然《美墨加協定》包含被指針對中國的「毒丸」條款，但加國不應因此而放棄與中國達成貿易協議。不難看出，如果孟晚舟事件遲遲不解決，貿易協議也就只能束之高閣，長遠而言不利渥太華拓展商機。

特朗普上台以來，中美關係明顯倒退，兩國衝突風險有所增加，加拿大因孟晚舟案而捲入這種衝突，這對杜魯多來說肯定是意想不到的。他目前最想看到的，就是讓熱鍋盡快回到中美之間，別再牽扯加拿大。倘若杜魯多真的在找下台階，那正好反映加拿大作為美國「馬前卒」的無奈──既要遵從「大哥」指令，也要在加中鬧翻後，謀求修補對華關係。