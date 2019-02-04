林鄭落區路線圖，「01觀點」幫手規劃好！

近期一連串的民生風波，市民怒斥政府離地，漠視民間疾苦。行政長官林鄭月娥於1月30日告誡自己及部門首長，要謙卑及擺脫精英主義。林鄭似乎有所覺悟，翌日到西環買海味，辦年貨。官員的盤算是，落區就是親民，就是擺脫精英主義，就是與民眾同呼吸。 很多時候，官員眼中的親民活動，市民只會理解成「作秀」，因為當各項社會問題最終沒有解決，落區就成了公關騷，甚至是擾民活動。所以，要落區，就要落得務實：掌握關鍵議題，真切考察，必須有後續工作，改善問題。本文挑選了幾個地點和事項，望能拋磚引玉，有助日後施政。

林鄭月娥把握時間「鳩嗚」，到西環正街辦年貨。（西環變幻時facebook）

第一站：平日傍晚的金鐘站

說實話，林鄭知道港人的痛處在哪，就是她曾經提及的港鐵、強積金和領展三座大山。她早前提出取消對沖強積金方案，或許有所交代。但對於港鐵和領展，除了推出交通補貼及興建公營街市外，就沒有更多板斧，政府有點束手無策。

港鐵固然有其管治問題，政府曾下令撤換管理層，為沙中線失誤問責，但港鐵日常服務延誤、故障，並非全然港鐵之罪，而是由於港鐵載客超負荷，背後反映政府多年來城市規劃失誤，未能分散商貿發展，導致市民要跨區工作。更甚者，她倡議的「明日大嶼」，只會加劇地區發展的失衡。她不意識到這趨勢，也許因為她沒有試過在傍晚的下班時間，由金鐘站坐港鐵去尖沙咀站，相信只要一試，她定會要求官員檢討運輸和地區規劃。

林鄭2017年競逐行政長官時，主打「同行/ WE CONNECT」的口號。（資料圖片／李澤彤攝）

第二站：領展街市、商場

政府當年出售資產給領展，種下禍根，如今公屋商戶和市民任由財團壓榨。當然，正如林鄭提及，現時動用公帑高價回購領展是不切實際，但政府還是有方法制衡領展，例如禁止進行拆售車位等違反地契條款的行為，收緊再次轉售公共資產的條款，甚至逐個收購領展拆售的物業。林鄭可以託跟進領展事務的立法會議員幫忙，聯絡街坊和商戶，在屋邨聆聽心聲，共商出路。

天水圍現時領展街市被指因欠缺競爭，價物騰貴。（資料圖片）

第三站：政府牙科診所

說到醫療服務的不足，不論前線醫護還是病人，同樣罄竹難書。林鄭和食衞局、醫管局管理層也直接收到業界不少建議，唯獨缺乏病人聲音。相比起醫院、急症和專科門診，政府牙科診所的慘況更少人注視。

私營牙科服務昂貴，基層負擔不來「成千上萬」的診金，只能輪候政府牙科診所。但診所數目非常少，長者凌晨起床排隊等候已成日常，如果輪候不到街症，就寧願忍痛。林鄭或許援引《施政報告》，指已擴大關愛基金支援牙科服務計劃，但立法會衞生服務界議員李國麟近日評論，關愛基金的支援只是「半桶水」，不包括後續跟進。他引述有長者接受鑲假牙後反而阻礙進食，傷害健康。

林鄭從事公務員數十載，享用公務員牙科診所服務多年，未知她是否願意放下一天官員的福利，與病人同行，一試輪籌等牙醫的滋味，由此檢討千瘡百孔的醫療政策？

天水圍的公營牙科服務一直從缺，不少街坊唯有光顧私人診所。(資料圖片)

第四站：中產家庭居所

中產是凝聚社會的力量，無奈社會的種種壓迫，令他們不滿在港生活。也許他們當上樓奴，賺錢只為供樓交租，也許子女要應付沉重的功課和密集的課外活動，擔心輸在起跑線，也許成為夾心照顧者，照顧子女之餘又要照顧病重的父母，承受財政和心理壓力。

中產不是一個群體，往往更是多種多樣，面對不同處境，必須整全構思解決方法。特首要達致與民同行的目標，有沒有想過除了探訪外，可以借宿幾宵，由日常生活認識中產處境，找出為中產鬆綁之路，使他們感受到香港是值得繼續打拼的地方？

擺脫精英主義 運用識見為社會謀福

落區地點多不勝數，上述只是其中幾個，藉以導出城市規劃、醫療等民生範疇的困境。我們明白，所有高官早已「落區」很多遍，但絕大部分是官方場合，有大堆官員在旁引領解說，街坊甚至一早被安排，高官聽到的意見並非最真實。就此，林鄭不妨嘗試「微服私訪」，用一般市民的身份在地區收集意見。親身體驗民情，遠比閱讀冰冷的政策文件和統計數字實在。

必須提醒，認同擺脫精英主義，不等於一面倒附和民眾情緒。要不然，政府只須每年派錢，維持低稅制就可以坐享高民望。精英的優勢，在於學識、歷練和洞見，但絕不利用優勢鞏固自身權力，而是看通世局，實踐長遠有利整體社會的事。放諸行政長官，就是制訂更公平公義的政策。