小學課業評改為何嚴格苛刻？

近年小學生功課艱深、評改標準嚴格，引起社會關注，尤其抄寫成分較重的作業，部分學校對於字體、字迹等要求嚴格，增添家長及學生不必要的壓力。教育局副局長蔡若蓮日前於網誌撰文指，「如孩子寫的字在字形結構上並無錯誤，老師批改時不宜過於嚴苛」，以平抑矯枉過正的風氣。嚴苛的評改一直非局方的指示，小學生的抄寫作業應止於糾錯，但學校的行政措施為教師評改增添壓力，似乎才是問題根源。學校宜認清功課的本意，減少行政管理對教學的不必要干預，以提高學習效能。

苛刻評改非教育局本意

蔡若蓮的網誌指，認真、謹慎的書寫態度固然重要，但亦要體諒初小同學年紀尚小，小肌肉控制和執筆寫字能力有所差異。而改正練習適量即可，不宜太多機械抄寫，令年幼學童感覺是懲罰。又鼓勵學校在寫字練習及默書以外，透過更多元的課業幫助同學掌握寫字學習，如圖卡、字詞卡、字詞配對遊戲等。

早年教育局亦曾指出，《香港小學學習字詞表》為教師及家長訂出寬鬆的應用規範，僅屬參考性質，教孩子寫字只要字形結構並無錯誤，便可接受，又強調語文學習應自然和生活化，教師應指導幼兒書寫筆畫較少及結構簡單的中文字，培養他們對書寫的興趣。早於1986年，大專學者發表《常用字字形表》時，編訂者已表示無意樹立「正字」權威，學生習作上的字，雖或與字形表所列標準字形未盡相符，只要是通行的異體字而不是錯別字，教師宜採取較寬容的態度。

這反映教育局並無刻意為小學生抄寫字詞作嚴格規範，字表的參考主要是消除不必要的錯別字，學校應據小學生的實際學習情況，因應不同課業的設計目的，作專業而恰當的判斷。

教育局與大專學者合作的字詞學習研究及規劃（來源：教育局課程發展處）

行政措施成教學壓力 管理層決心不可或缺

既然局方早有指示，為何教師如此吹毛求疵？除了個人要求，有受訪教師曾指課業矯枉過正與「查簿」有關。查簿簡單而言就是上級（通常是科主任和學校管理層）檢查教師批改的學生習作，然後指出錯漏的地方，此行政程序或成為教師壓力，科主任須交出報告、教師為免被挑剔錯漏，令整體評改更為謹慎甚至嚴苛，最終為難了學生。

當然，教育應以學生學習效益為首，行政程序不應成為教學的障礙，學校管理者應適當調節及簡化制度，改革學校文化，還需考驗管理層、辦學團體的決心。但歸根究柢，學校課業的評改的標準與社會的催谷風氣不無關係，當局留意到學校對字體的要求過於嚴格，並加以提示，以免風氣漫延，確實值得鼓勵，業界及家長亦有責任指出弊病，對不合理的標準及制度提出質疑。

學校有責任教授正確知識，中文抄寫的評改能成為爭議，因其字體筆劃較多、結構複雜，小學在起步階段難免需要通過抄寫熟習字型。但功課的量和質同樣重要，學校應對學生有適當而合理的要求，除了坊間多年來提倡減輕功課量以外，抄寫等較為機械式的課業的評核不宜過於嚴苛，影響學生興趣。