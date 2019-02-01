中證監提前「發紅包」　連發三招撑起A股

中證監由易會滿掌舵的第五日，迎來多項重磅政策，昨日（31日）連發三項重大公布，包括鼓勵券商入市；擴大QFII和RQFII投資範圍；擬取消130%的融資融券「平倉線」，料可讓A股重拾活力。

1. 完善融資融券機制，擬取消130%平倉線限制

上交所科創板的細則才剛出台，中證監再有重大利好。公告指，滬深交易所正在抓緊修訂《融資融券交易實施細則》，擬取消「平倉線」不得低於130%的限制，交由證券公司根據客戶資信、擔保品質量和公司風險承受能力，與客戶自主約定最低維持擔保比例。

同時，擴大擔保物範圍，進一步提高客戶補充擔保的靈活性。此外，滬深交易所正在研究擴大標的證券範圍。

中證監有意取消質押股份平倉線，避免再發生「人踩人」事件。（視覺中國）

好處：有助減低「人踩人」斬倉潮風險

所謂130%的平倉線限制，指的是證券公司為防止自身損失，要求客戶融資融券（押股借貸）時維持擔保比例不得低於130%，否則須補倉。一般而言，券商預警線為150%，平倉線為130%，當到達平倉線，客戶又無法補倉和還錢，券商有權斬倉，即將質押的股票在二級市場拋售。

舉個例子，假設質押時的股價是10元，質押率為40%（根據質押股票的質量、借款人信貸狀況而定），預警線150%，平倉線130%。

預警價格的計算方式是10元*40%*150%=6元。平倉價格則為10元*40%*130%=5.2元。當質押的股票價格跌至6元警界線時，券商會提醒大股東補倉；若股價跌穿5.2元的平倉線時，若大股東仍無法補倉，便有機會被券商斬倉，以維持擔保比例恢復至預警線150%以上。

有分析認為，近期市場震盪，A股波動加劇，不少個股因股權質押、業績欠佳等問題出現風險，中證監放寬130%平倉線的舉措，有助減低大市下行時出現「人踩人」的斬倉潮風險。另外，增加客戶擔保的靈活性，亦變相有助市場流動性。

中證監主席易會滿上場後，連推多項舉措利好A股。（視覺中國）

2. 放寬券商投資成份股、ETF 鼓勵入市

中證監同時宣布，正研究修訂《證券公司風險控制指標計算標準規定》，擬放寬證券公司投資成分股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例，減少資本佔用，進一步支持證券公司遵循價值投資理念，加大對權益類資產的長期配置力度。

好處：加大券商投資槓桿和收益

這等同放寬了券商的入市資金，釋放券商的資本，有助提高證券市場的活躍程度，確保市場穩定。有業內人士亦分析指，這將引導長期和穩定的資金入市，加大券商投資力度和買盤力量，讓券商擁有風控自主權，並加大券商的投資槓桿和收益。

中證監昨日（1月31日）連發三項重大公布，其中建議擴大QFII、RQFII的投資範圍。（路透社）

3. QFII、RQFII二合為一 投資範圍擴大

中國經濟進入高質量發展階段，資本市場開放亦需要逐步擴大，中證監另一項舉措大力回應了這一點。中證監在公告指，就修訂合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）以及相關配套公開徵求意見，5項修訂內容包括將兩項制度二合為一、擴大投資範圍等。

外資佈局投資A股，主要透過QFII、RQFII。修訂建議兩項制度，屆時，境外機構投資者只需申請一次資格，尚未獲得RQFII額度的國家和地區的機構，則仍以外幣資金投資。另外，又建議放寬准入條件，取消數量型指標要求，簡化申請文件和縮短審批時限。

修訂還建議擴大投資範圍，除原有投資外，QFII、RQFII還可投資新三板掛牌的股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨及期權等。

好處：放寬外資准入 為A股引進長期資金

中證網引述瑞銀集團稱，中證監就QFII、RQFII制度修訂徵求意見，結合日前QFII總額度增加至3000億美元的頂層開放，從根本上解決了境外機構投資者投資中國的主要瓶頸，形容「極大激發其投資中國市場的熱情，同時豐富了國內市場金融及對沖工具的參與者，帶動大量機構投資者的參與度，促進A股市場的繁榮穩定」。

2018年A股慘跌，跌幅冠絕全球，上證指數全年累跌24.6%，為1990年以來第二大全年跌幅，僅次於2008年金融海嘯。不過，外資卻不懼風險，除多間大行近期不斷唱好A股去年見底，更有實際行動出現，1月份，A股吸逾510億元人民幣外資，創單月紀錄新高。

中證監放寬市場准入是中國市場國際化的大趨勢，早前A股「入摩」及「入富」料吸引以千億元計的被動資金湧入，相信外資湧入A股的趨勢只會持續，長遠為A股帶來支持。