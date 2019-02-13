政治鬥爭退潮　惟須提防「港獨」借殼上市

回想香港經歷了「佔中」和警民衝突的那些年，社會氣氛劍拔弩張；而近年隨着梁振英下台，林鄭月娥接棒，政治鬥爭已較少成為鎂光燈焦點。但香港的社會矛盾並未消失，不少政治投機份子仍藉着中港矛盾情緒謀求政治利益，政府應該在制度上清楚交代其未來人口規劃，及如何相應地增加民生資源投放，以釋除市民疑慮，才能從根本治理「港獨」的溫床。

市民厭倦政治鬥爭 各方遏制「港獨」聲音



近年不少市民對無日無之的政治鬥爭感到疲倦，今年元旦遊行就只有寥寥數千人參加，數字創下2010年新低。去年亦有傳媒描繪一群自雨傘運動後，愈來愈抗拒新聞的民主支持者，有人憶述以前只要一有新聞、一見到梁振英「講嘢」，就會有好多情緒，會想「寫嘢」、搞網上聯署，但後來發覺自己的人生永遠被政權牽着鼻子走，感到情緒疲勞，慢慢選擇外遊散心，也學會不再對新聞太認真，讀讀標題就算。



這可能是近年不少香港人的寫照。另一方面，在各方極力遏制下，「港獨」的聲音也漸漸平息，包括特首由鼓吹衝突、縱容鬥爭的梁振英換作林鄭月娥，同時政府也以誓詞中言語和行為不當為由，褫奪多名親本土派的立法會議員議席。



雖然最激進的本土派已成明日黃花。不過，從某程度上說，過去這些被政府集中火力打撃的本土派意見領袖，往往也是立場最堅定、旗幟最鮮明者，他們或者高呼「港獨」、或者拒絕向中華人民共和國效忠，各自以其形象尋求支持者，但政府要打撃他們卻也相對容易。

DQ風波後，的確有更多大學生對傳統參與政治的形式失去信心和希望。（資料圖片／羅君豪攝）

政治投機份子利用「港獨」餘溫借屍還魂 根治須從制度入手



但是，近年這些人的市場卻慢慢轉移到一批政治投機份子身上，這趨勢值得我們留意及警惕。這些政治投機份子一方面為了保留權位，會刻意迎合政府對於議員言行底線的要求，不會高呼「港獨」，也不會在誓詞上做手腳，不過他們主張的政見卻往往宣揚種族歧視、鼓吹民粹，同樣會加深社會撕裂、激化中港矛盾。例如新民主同盟的范國威就以「務實本土」來包裝自己，但其政見則處處尋求以勇武以外的方式讓本土派借屍還魂。



其昔日民主黨黨友李永達早已經指出范氏為了利益，無視原則。例如2010年通過超級區議會選舉制，范國威批評民主黨所支持的方案「賣港」；到2016年，范國威有意參選超區，被問起往事時卻說「寸土必爭」，還稱超區對民主運動有進步。這類「新本土派」真正在乎的，似乎不過是自己的權位，他們希望收割本土派遺留下來的市場，卻不顧這些意見會否損害香港的長遠利益。



對政府來說，如果要深化去除「港獨」的工作，面對這種新的局面，不能只是粗暴地褫奪某部分議員的議席，而應該實質推出政策，徹底去除滋生「港獨」言論的社會溫床，才是治本之道。舉例來說，政府應該就香港的人口政策提出整體規劃及檢討，例如單程證制度，並針對香港未來人口趨勢，清楚向社會交代政府會如何在醫療、社會福利、勞工及教育等各方面關乎民生根本利益的政策範疇，相應地作出資源投放，釋市民疑慮，才能在制度上根治「港獨」問題。