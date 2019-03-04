【財政預算案】未來地價收入波動　政府須提防

政府在新一份財政預算案預算 2018/19 年度地價收入達 1,159 億元，相當可觀。展望未來五個年度的中期預測，連同地價在內的基本工程諸備基金，其收入大致高於開支。然而，未來幾年將會是香港經濟的轉折期，預料經濟增長轉趨緩慢，在樂觀估算的背後有三大隱憂：一、收入波動，經濟變化有機會令地價回調，地價收入估算或許過於樂觀；二、政府準備東大嶼填海及「明日大嶼」計劃，基建開支將會增加，政府必須盡早交待財務預算，讓公眾判斷有否足夠財力應付工程開支；三、政府必須信守承諾，莫因短期經濟波動而減慢土地供應。唯有如此，樓房供應才可穩定。

陳茂波預計2019/20年度的總收入預計為6,261億元，經營開支預計為5,015億元。(盧翊銘攝)

地價收入波動 經濟放緩或令估算過於樂觀

預算案除了公布來年的公共財政分配，還會預備未來五個財政年度的中期預測，估算政府未來五年的收支狀況。在收入方面，記入基本工程儲備基金的 2019/20 年度地價收入預計為 1,430 億元；2020/21 年度及以後的每年地價收入，則假設為本地生產總值的 3.9%，即過去十年的平均數。

地價成了政府收入主要來源，更從 2016/17 年度起突破千億元，在 2017/18 年度貢獻逾四分之一的收入。政府預測，未來五年的地價收入，均較本年度的 1,159 億元為高，平均達 1,340 億元，佔政府收入兩成左右。

縱然財政司司長陳茂波在預算案演辭憂慮外圍局勢不明朗，或會衝擊本地經濟增長，但政府對地價收入預測甚為樂觀。原因之一，是預期 2019/20 年度賣地收入大豐收。坊間估計，單是高鐵西九龍站商業地王就估值至少 791 億元，甚或高達 1,100 億元。即使部分賣地計劃觸礁，也未至於嚴重影響收入。相反，若果所有住宅地和商業地悉數售出，加上補地價、私人協約批地等收入， 地價收入勢破二千億元，遠遠高於預算案預測的 1,430 億元。萬一其後幾年市況轉差，基本工程儲備基金也不會乾塘。

撇開西九商業地不談，政府看好地價收入還有另一原因：政府年前更改估算土地收入方法，推高了金額。曾俊華在任財政司司長期間，以過去三十年地價收入佔本地生產總值的平均值，釐訂中期預測，得出 2.7% 的比例。由於參考時期長，期間經濟雖然經歷起伏，但在任幾年土地交投熾熱，估算金額大幅低於實際收入。歷屆政府信奉小政府和量入為出定律，如此估算地價收入出現問題：當預期收入被低估，預算開支自然被壓縮，政府亦拒絕增加經常開支，只推出短期紓困措施。曾俊華亦因此被批評為守財奴。

陳茂波接任後，改以過往十年地價收入佔本地生產總值的平均值，釐訂中期預測，期望估算更貼近實況。如前所述，那十年的經濟大漲小回，不論地價收入和本地生產總值也顯著擴張，於是在 2017/18 年度得出 3.3% 的比例，逐步升至 2019/20 年度的 3.9%，遠較 2.7% 的比例高。若以數值比較，以 2021/22 年度為例，曾俊華離任前估計地價收入為 798 億元，陳茂波在本份預算案則估計 1,223 億元，兩者相差逾 400 億元。

為增加公屋供應量，政府去年改劃5幅位於屯門的土地作建公屋之用。（資料圖片）

確保基建帳目穩健 才可穩定土地房屋供應

在經濟處於上升周期，採用較短時期的地價收入估算，理應較為準確。本年度的地價收入較原來預算少 51 億元，算是近磅。但是，面對經濟增速減慢，現屆政府卻參照經濟上升的數據，地價收入可能會被高估。萬一地價收入不繼，政府需要動用儲備支撐開支。現時基本工程儲備基金滾存約 1,400 億元，說少不少，但鑑於近年基建開支大增，未來五年平均基建開支達 1,200 億，帳戶結餘大概是等同帳目沒有新收入下，不足兩年的開支。

在「明日大嶼」工程準備上馬後，這種憂慮會更加明顯。本年預算案只列出一項「中部水域人工島相關研究」的五億元預算，遠未反映主體工程費用。政府日前派定心丸，指會在研究之前先估算開支，證明項目具成本效益，而且有能力應付。就此，政府必須交代整個計劃入帳安排，對儲備基金新增多少支出。

當然，任憑經濟再差，儲備基金仍會有進帳，不需過於擔心儲備枯竭，而且在必要時刻，政府可以從一般收入帳目撥入公帑。即使如此，民間需要監察政府，會否因應基金帳目吃緊，一些恆常基建工程會被拖延，尤其是「明日大嶼」以外，其他地區的覓地造地進度。

陳茂波在《財政預算案》預告，下年度賣地表只有15幅住宅用地，當中有7幅為新增用地。（資料圖片）

降低波動收入比重 才可談長遠規劃

「01觀點」批評過往財政預算案過於保守，抑壓公共開支，錯失解決醫療、教育、社會福利問題的時機，贊同加大未來支出，萬億財政儲備，應使則使。政府要加強財務承擔，必先基於收入要穩定，而且準確估計收入。令人擔心的是，日後地價收入會相當波動。西九高鐵站賣地價格左右大局，而經濟前景變數甚多，增長速度轉慢，政府的估算地價收入方法未能完全反映這些因素，有過份樂觀之嫌，從而影響長遠財政規劃，既然政府也承認土地收入起伏，難以掌握，官員好應及早改革稅制，增加利得稅、薪俸稅等穩定收入的比重，確保基建及其他經常開支得以持續。