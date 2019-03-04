【01周報社論】預算案後迎兩會　民生緣何獨憔悴

近期不少關係香港社會走向的要事接連發生，包括中央正式印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，而隨着全國兩會召開在即，香港政界代表亦紛紛就本地問題向中央遞交提案。 不過，新一份預算案悶懨懨無新意，只讓市民看到政府官僚做事因循苟且；對大灣區規劃綱要放錯焦點所萌生的憂慮，以及港區代表兩會提案裏流露的自欺欺人心態，讓人不得不對本港建制與民主兩陣營的論政參政生態齊聲扼腕搖頭。當經濟前景轉趨不明朗，所謂的精英階層卻如此短視「離地」、不負責任，市民出路何在？

新一份預算案悶懨懨無新意。（盧翊銘攝）

新一份預算案提及去年第四季香港經濟增長顯著放緩，增幅1.3%，屬2016年首季以來最低；預計2018/19年度財政盈餘也較2017/18年度的1,380億元大幅減至587億元。雖然政府預測公共開支佔本地生產總值（GDP）比率將按年遞升，至2022/23年度會達22.7%的回歸後新高，但各項關乎民生根本利益的政策範疇未見思維變革，包括所謂「利民紓困」措施，其實不過是沉溺於一次性分配的把戲，姑勿論稅務寬減措施有「肥上瘦下」的分配正義問題，N無人士繼續N無，「派錢」做法亦揭示政府長久以來因循苟且的陋習——即透過一次性分配「散財消災」，迴避承擔起基層市民生活保障的責任（例如切實改革職津）。

回顧過去二十年，香港GDP由1998年的1.3萬億增至2018年的2.8萬億元，增幅近1.2倍，但同期一般打工仔的每月就業收入中位數，僅由1998年首季的10,000元增至2018年首季的16,400元，增幅只有六成四。面對生活物價飛漲、置業難、求醫難和退休保障不足等矛盾重重的民生問題，自然不是預算案一句「市民收入持續有實質改善」就能交代過去。

一般打工仔的每月就業收入中位數十年間只增六成四。（梁鵬威攝）

市民難享經濟成果 窮也辛苦富也辛苦

陳茂波雖然以「理財新哲學」自居，但面對經濟轉勢，又再度掉回所謂「審慎理財」的窠臼，即每逢經濟環境轉差，就條件反射地縮減保障民生的開支，畏赤字如虎。然而，香港回歸以來的經驗證明，這種思維雖然可保駕庫房，但長遠只會造成社會撕裂，激化諸般矛盾。政府在經濟不好時不惜犧牲民生，對瘦牛剝皮；經濟轉好時卻坐擁龐大財政儲備，富了政府，窮了市民，是造成今天許多社會問題的根源，各界務必予以正視；政府更應深刻反省，改弦易轍，重新思考「無民生、無經濟」的道理。

以2003年沙士前後為例，當時政府為因應經濟轉差，失業率高企，竟然短視近利地選擇對醫療、勞福和教育等重要民生經濟範疇「開刀」，雖然成功使香港公共財政在2005/06年度轉虧為盈，但當時削減開支遺留下來的問題，仍然困擾今日的香港社會，損及市民的根本利益。

以勞福政策來說，社會福利署在2003年6月削減綜援標準金額11.1%和租金津貼15.8%；但當經濟復蘇，百物齊漲，這些關乎弱勢市民基本生活需要的津貼卻被市場遠遠拋甩。

經濟差時削減開支遺留下來的問題，仍然困擾今日的香港社會。（林若勤攝）

早前立法會為因應政府收緊長者綜援，檢討綜援計劃下補助金及特別津貼安排，勞工及福利局局長羅致光已承認現時「超租」（即私樓綜援住戶租金高於綜援租金津貼）差額太大，以關愛基金補貼「超租」差額50%情況來說，單人住戶的租金津貼達1,000至2,000元，大家庭更可高達10,000元。這反映現時綜援租金津貼最高金額上限相對市場水平，已是微不足道，連所謂「最後安全網」亦已千瘡百孔。

在醫療方面，近月社會就公營醫療系統「爆煲」問題聚訟不休，新預算案雖增撥超過7億元經常性資助，用作改善醫護人員薪酬和增加職位，但並沒有直指問題核心，即香港整個醫療系統亟待擴大，政府須有長遠規劃，包括撥款研究引入海外醫療專才、開拓本地醫科生源、培訓和吸納頂尖教授，以及興建新的世界一流醫院。若無此決心，他日本港醫療服務質素恐仍將跟隨表面財政波動載浮載沉。醫療短視造成的惡果仍歷歷在目——醫管局在2002年面臨財赤壓力時削減人手，推出「肥雞餐」吸引資深醫生提早退休，同時導致2003年畢業的醫科生「畢業即失業」，每名花費納稅人數百萬元培訓成材的醫科生就此付之流水。

預算案增撥超過7億元經常性資助，用作改善醫護人員薪酬和增加職位。（羅君豪攝）

官僚缺乏治理藍圖 政黨論政同樣離地

市民對政府官僚「沒有期望，沒有失望」，早已非一朝一夕的事。但除了政府官僚外，面對香港日益嚴重的民生問題，本地各政治勢力，不論是建制派、民主派還是本土派，都顯得立場模糊、搖擺不定，忽視基層市民權益，令人失望。

全國兩會周日（3月3日）揭開序幕，向來以保障民生自居的建制派因應這場年度大事，提出多項主張。今年適逢《粵港澳大灣區規劃綱要》出台，眾多提案都圍繞大灣區做文章，但當中不少主張讓人啼笑皆非。例如，有港區人大代表竟打算向中央建議在香港海域以外的伶仃島、擔桿島和萬山群島一帶填海造地，由內地單位按香港標準興建房屋及基建設施，再「移交」香港政府，讓港府以資助房屋方式，低價供年輕人認購。

香港的居住問題歸根究柢，是香港政府在錯誤的時機執行了錯誤的土地規劃政策，倒持泰阿所致。運輸及房屋局前局長張炳良就承認，2003年政府為應對經濟危機，而全面扭轉了房屋政策，將收回定期賣地做法改為只用「勾地」機制，實際上變成由地產發展商決定何時賣地，削弱了政府主導土地供應、影響樓市的能力。如今這些政客不從本地覓地建屋、改善規劃和打破既得利益着手，對內反對全面收回粉嶺高球場建屋，漠視民生需要，對外則推銷孤懸海外的伶仃島，形同「流放」香港青年，用心可誅。

香港的居住問題，是港政在錯誤的時機執行了錯誤的土地規劃政策。（林若勤攝）

至於香港的民主派，向來關注政治議題多於民生。以涵蓋超過50個民主派政治及民間團體的「民間人權陣線」來說，雖然號稱「關注人權、民主、勞工、基層、宗教、文化、婦女、社區、少數族群、性工作及不同性傾向等議題」，但今年元旦遊行高舉的只不過是「守護庫房」、「重啟政改」、「反政治打壓」、「堅拒23條」、「檢控梁振英」和「反對國歌法」等政治議題，難怪市民難生共鳴，遊行參與人數創下2010年以來新低。

民主派尚且如此，遑論從「社會撕裂」吸收養分，透過民粹思維激化、誤導民意，挑動內地與香港矛盾的本土派。雖然最激進的本土派已成政壇的明日黃花，但現時枱面上仍然存在不少宣揚種族歧視、鼓吹民粹的政治投機份子，他們雖不會高呼「港獨」，也不會在誓詞上做手腳，但更懂得巧妙地既不觸碰「底線」，又透過消費大眾情緒以謀取個人權位，危害不容忽視。最近，中央政府發公函支持港府取締民族黨，並要求特首林鄭月娥提交報告。香港民族黨固然需要取締，但我們也必須認知，其「港獨」主張誕生的溫床，正是香港在長年民生矛盾下社會撕裂。可是，以新出爐的財政預算案對民生問題的認識之膚淺來看，恐怕無助解決，甚至可能進一步激化社會矛盾。香港管治顢頇，難道要等中央領導人再如十五年前那般，當眾訓示一眾政府高層「查找不足」，以正視聽？

港府死守「大市場、小政府」的僵化思維，漠視其保障與改善民生的角色，固然需社會有識之士口誅筆伐。但環顧政壇袞袞諸公，對香港落得如斯田地，何嘗沒有半絲責任？

今年元旦遊行參與人數創下2010年以來新低。（林若勤攝）

美國左翼阿伯風靡 港人何時放膽想像

放眼國際，三年前一度被主流媒體窮追猛打的「社會主義者」桑德斯（Bernie Sanders），如今宣布再度以民主黨人身份參與角逐美國總統大選，並已成為熱門人選。這位77歲長者的多項主張﹐當年被嘲諷為過時落伍、瘋狂，如今卻獲其他民主黨參選人爭相採納，其中，曾被批評為不切實際的15美元最低工資，已被民主黨採納成國會議案；曾被指將會造成財政負擔的大學學費全免，已在近20個州成為現實；得到全國七成人民支持的全民醫保方案，也被黨內溫和派總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）納入為競選政綱。

今天的香港與美國社會不無相似之處，許多人將社會不公現象歸咎於新移民，墮入閉關自守的排外情緒中，反而忽略了問題的癥結——財富不均，政經與土地等資源長期被少數人把持的結構。美國作為資本主義龍頭大國，人民同樣對一個老有所養、幼有所教、貧有所依、難有所助、公義均富，真正服務多數而非少數人的政府抱有宏大想像，香港市民又能否打破思維束縛與階級限制，擁戴一位「左翼阿伯」式的政治領袖？

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