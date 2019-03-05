錯誤認知須摒棄　香港應當大灣區發展主體

自從「粵港澳大灣區」一詞2015年首次在中央文件中出現，到《粵港澳大灣區發展規劃綱要》今年二月正式發布，以至到許多有關「大灣區」的議案在剛召開的人大、政協「兩會」中被提出，「大灣區」愈發成為香港各界關注的焦點。 可惜的是，在對大灣區本身的認識，以及香港在大灣區建設過程中應當發揮什麼角色上，好些香港人仍然有所誤解。

香港不少政界持份者對大灣區發展心存誤解，「01觀點」較早前已指出溫和泛民的謬誤。至於建制勢力，它們的認識亦不見得正確：政府在過往一段時間內，似乎弄不清「大灣區」包括什麼城市，例如政府新聞網在去年3月底刊出題為「林鄭月娥出訪粵港澳大灣區」的報道，標題把「粵港澳大灣區」寫成特首出訪的目的地，彷彿令人覺得，香港不是大灣區一部分。當然，這應該只是新聞官的無心之失，但如果我們相信「語言反映思維」，那麼或許可以說明，當局似乎仍未弄清香港的定位。

新聞標題的用字，雖然可能只是無心之失，但某程度反映政府當局對大灣區的認知有不足。(網上截圖)

建制政黨的表現同樣荒腔走板。民建聯前主席、現任全國人大常委譚耀宗提議，盡快在珠海、中山等地建立「香港城」等。這些舉措可為香港人拓展機遇，原則上無可厚非，但實際上，民建聯只是鼓勵港人搭內地的順風車，或曰「攞內地着數」，看不見「香港本身應是大灣區發展主體」這個命題。

我們認為，香港融入大灣區並非新鮮事物──早在八、九十年代，已有不少香港人在珠江三角洲投資或進行其他活動，後來的廣深港高鐵、港珠澳大橋的出現也是順理成章。目前，中港融合已成不可逆轉、不以人的意志為轉移的大趨勢，我們不應割裂地看待兩地，一方面避免像港府新聞官那樣，有意無意地把香港視為大灣區以外的城市，另一方面避免像一些建制政黨那般，忽略了香港是大灣區發展的主體。

民建聯提議在大灣區建立「港人村」和實行「港人港稅」，並不可取。圖為民建聯前主席譚耀宗。(資料圖片)

某程度上，香港的發展已進入瓶頸，若沒有新機遇，便難以再創高峰，而大灣區戰略正正是及時雨－－它不單是國家戰略所需，也是本港突破瓶頸、克服深層次矛盾的契機。《01周報》社論早就呼籲，在大灣區的發展過程中，港府不應被動地等待中央分派任務，而是必須重新認識自身在一國兩制下可如何作為，主動把港人治港、高度自治掌握在手中。

必須指出，香港在大灣區發展戰略中擁有不少優勢，因此無須妄自菲薄──它既是國家中長期經濟發展規劃的一部分，也站在大灣區走向國際的前沿。港府官員理應重新發掘香港競爭力，改變一直阻礙發展的「積極不干預」施政方針，制定清晰發展戰略和有效管治方式，好讓香港在大灣區發展中找到自己的位置，並在這個國家發展戰略中分一杯羹。