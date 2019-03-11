【01周報社論】中央示範事不避難　港府實應見賢思齊

全國人大、政協兩會上周起在北京召開，國務院總理李克強發表《政府工作報告》時，承認中國在今年面臨更複雜、更嚴峻的環境，要求做好打硬仗的充分準備。值得留意的是，縱使面臨種種考驗，中央仍然展現執政者應有的戰略定力和承擔，堅持深化改革和實現高質量增長的基本方針，時刻以國計民生為念；反觀香港政府，當遇上經濟逆風，仍然死抱「大市場、小政府」這種不合時宜的管治思維，實在令人扼腕。

每當中央《政府工作報告》出台，香港各界總是聚焦港澳有關的部分，希望解讀「天機」──去年的報告並無「港人治港」、「高度自治」等字眼，引起本地政界特別是非建制人士熱議，質疑中央放棄對香港的固有承諾；今年報告重提上述字眼，但過去兩年均有的「推進民主」一詞未再出現，於是又有人死摳字眼，患得患失。其實「港人治港」、「高度自治」等方針早在《基本法》中寫明，何必庸人自擾？

無論是泛民還是建制，他們的視野和觀點都令人搖頭嘆息。就以泛民來說，他們當中有不少來自專業界別，識見應該不差，但總是意識形態掛帥；至於獲港府和中央支持的建制派，也不過是五十步笑百步，不思進取，例如全國人大常委譚耀宗提議在珠海、中山等地建立「香港城」，眼中只有這些小實惠，而非為香港的長遠發展，提出真正有建設性的建議。

（資料圖片／余俊亮攝）

香港自詡「國際大都會」，但其政治人物卻鼠目寸光，難免令人汗顏。或許除了土地大辯論，香港還須推動另一次以價值取向為主題的大辯論——究竟，我們要維持所謂的「大市場、小政府」邏輯，抑或妥善拓展香港產業，消除來自特定群體的利益枷鎖，為民生提供基本保障，以及為年輕人提供值得憧憬的未來？這些問題對香港至關重要，可惜特首林鄭月娥的《施政報告》和財政司司長陳茂波的《財政預算案》都沒有觸及。

中央積極有為 港府處事被動

事實上，對比李克強的《政府工作報告》和港府的《施政報告》、《財政預算案》，不難發現，無論在工作態度上、還是對自身責任的認知上，兩者均存在明顯不同，而這種差異源自對從政所為何事的南轅北轍的價值判斷。

首先，中央政府應對內外挑戰時比港府更加積極。長期以來，《政府工作報告》都強調「穩」，但由於在過去一年多，「新老矛盾交織，周期性、結構性問題疊加」，內外形勢出現更嚴峻的考驗，因此今年的報告更強調「穩」，包括「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」。例如在「穩就業」方面，中央表明要做好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業工作，目標是「城鎮新增就業1,100萬人以上」。相比之下，港府雖然同樣面臨挑戰，但其應對手法消極被動，當遇上經濟前景不明朗，便只得一招：掉入所謂「審慎理財」的窠臼。

（資料圖片／中央社）

其次，在各種考驗紛至沓來的情況下，中央政府以極具挑戰性的舉措——推動結構性改革——作為回應。除了便利營商、推動產業升級，以及改善民生狀況外，如何促進行政體系現代化，也是中央亟須處理的問題。眾所周知，結構性改革極為複雜，日本安倍政府在這方面（即「安倍三箭」中的第三支箭）可謂完全失敗；美國和歐盟的同類改革亦是乏善可陳。對人口眾多、區域發展差距顯著的中國來說，推動這種改革毫不容易，但中央並沒有畏手畏尾。

相比之下，港府根本沒有推動結構性改革的魄力和膽識，依舊以「小修小補」的態度處理問題，例如繼續以一次性「派糖」措施麻痺民意，以及撥款興建過渡性房屋，但拒絕在福利、房屋等範疇上，全面推動改革；對於有助推動本地產業升級轉型的大灣區發展，港府亦未見主動籌劃，一味等待中央「分派任務」。

再者，中央比港府更願意自我檢討。李克強對過去幾年的工作顯然有所不滿，包括在處理風險時，政府的回應手法過於激進。他在今年的報告中強調要「遵循規律、講究方式方法」，在發展中逐步化解風險；他又承認政府工作中的形式主義、官僚主義「仍然突出」。這種願意承認過失、自我反省的態度，香港從來都見不到，港府官員只懂得文過飾非，拒絕正視並解決問題。

（資料圖片／吳鍾坤攝）

重視基層民生 避免激化矛盾

《香港01》素來主張「民生是最大的政治」，在這方面港府的處理手法亦遠遜內地。在《政府工作報告》中，李克強承認國內經濟下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長乏力，導致今年經濟增幅可能跌至6％至6.5%。為了紓緩經濟壓力，中央實施更大規模的減稅措施，包括重點降低製造業和小微企業的稅收負擔，把製造業等行業的稅率，由現行的16%降至13%；交通運輸業、建築業等行業的稅率，則由現時的10%降至9%。

必須指出，中央在放寬營商限制的時候，並未像香港政府般減少對民生工作的投入。例如在房屋方面，中央在改造620多萬套棚戶區住房，以及改造190萬戶農村危房的基礎上，繼續改善民眾居住環境，同時完善房地產市場調控機制；勞工安老方面，推動落實教師工資待遇政策，建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，以及提高城鄉居民基礎養老金最低標準；醫療方面，深化醫療、醫保、醫藥聯動改革。

（資料圖片／張浩維攝）

通過上述比較，中港兩地對待國計民生的態度便躍然紙上。一直以來，香港不少從政者和公務員過度重視商界在社會中的作用，每當經濟出現困難，被開刀的總是基層，一小撮既得利益者卻穩坐釣魚船，大企業亦毋須繳交更多利得稅。我們早就指出，創造便利營商的環境是政府份內之事，但當局同時必須認清，商界只是整個生態系統的一部分，它雖然發揮重要作用，但並非絕對。

今次中央同時推行大規模減稅和扶助老百姓的措施，反映它沒有錯誤地把國家發展綁定在某個界別上，避免製造更多社會矛盾。反觀，香港勞工及福利局局長羅致光卻大言不慚，曾聲稱「香港無可能徹底滅貧」，其對待基層的承擔與中央相比可謂判若雲泥。香港執政團隊對政府角色的認知，明顯存在缺陷，以致無法回應社會要求改善民生的呼聲。歸根究柢，港府就是被原教旨資本主義荼毒，深陷「大市場、小政府」的思維泥潭而不能自拔。

最自由經濟體 可自豪不可驕

誠然，中央在很多方面值得港府借鑑，但這並不代表沒有不足之處，例如它對香港問題的理解便顯得狹隘。主管港澳事務的副總理韓正早前接見港區人大代表團時，讚揚香港連續二十四年被評為世界「最自由經濟體」。必須強調，香港雖在經濟上較內地「自由」，但以此作為肯定香港發展成就的指標，並不合時宜。

（資料圖片/余俊亮攝）

事實上，港府一直假「經濟自由」之名，自我規限自身應有的角色，甚至把「自由」視作「不作為」的藉口，掩飾自己的無能；商界亦以「自由」之名為所欲為。我們認為，韓正對香港的「讚譽」實屬不妥——不單向港府釋放錯誤信號，也揭示中央並未充分掌握香港的實際現狀。

林鄭月娥千萬不能自滿，以為自己得到韓正的「認可」，便萬事大吉了。《香港01》多次強調，讓普羅大眾過上好日子，才是執政者的根本使命。我們期望港府官員總結經驗，查找不足，摒棄落伍的管治思維。一方面，它應該扭轉過度傾向商界的施政方針，着力改善本地民生；另一方面，港府在迎來大灣區建設這個重大機遇時，應該以香港為主體，推動本地產業升級轉型，最終讓全體市民雨露均霑。這樣才是香港真正的出路。

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