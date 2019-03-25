【01周報社論】「韓國瑜現象」　對香港的啟示

台灣高雄市長韓國瑜上周五（3月22日）旋風式訪港，他除了爭取把高雄貨品「賣出去」，還呼籲更多香港人到當地旅遊、投資。這名自稱「賣菜郎」的國民黨人，去年乘着選民對民進黨只顧操作統獨議題、提振經濟無方的不滿，以市井貼地的語言，成功俘獲民心。我們認為，在韓國瑜身上還未見經世之才，其施政綱領無甚可讓香港官員效法之處，但「韓國瑜現象」及其出現的背景，卻值得本港建制和民主派精英深思。直截了當言之，這個現象之所以出現，全因台灣民眾對改善民生有着強烈渴求，當民生方面看到希望，對意識形態議題的興趣就會減少。

2016年，民進黨趁着民眾在「太陽花學運」後對國民黨不滿，成功入主總統府和立法院，首度「全面執政」。選民當時希望，蔡英文領導的民進黨政府能肩負社會改革的重任，做好資源再分配，推動公平正義。然而，蔡英文上台以來的表現令人失望——被深綠綁架，空談理想，沉溺於意識形態而不能自拔，關鍵的經濟民生卻提振乏力，最終為在野勢力反撲創造機會。她或許認為自己努力推動改革，解決了長年積累的問題，但她不知道，改革必須考慮到人民日常的生活需要，讓民眾「有感」，而不能只顧打着改革旗號，一味強調改革的神聖意義，實際上卻讓民眾的生活品質倒退。

在去年11月的「九合一」選舉中，民進黨於台灣中南部「票倉」大敗，曾經人氣高企的蔡英文淪為人人爭相割蓆的「票房毒藥」，教訓不可謂不深刻。縱使蔡英文在同性婚姻、棄核等議題上發力，推動其主張的進步價值觀，但普通民眾根本無法受惠；另一方面，在馬英九執政年代，大陸推出許多惠及台灣民眾的措施，但隨着民進黨執政後操弄統獨議題，大陸於是通過減少遊客赴台、停止輸入民進黨執政縣市農產品等方式，作出反制，導致台灣經濟雖然在數字上看似不俗，但一般老百姓的生活實質上卻變差了。

（資料圖片／Getty Images）

韓國瑜曾任台北農產運銷公司（北農）總經理，熟悉農產品經銷；競選期間，他把高雄「又老又窮」的真相說出來，而且提出突破經濟困局的辦法——吸引「北漂」青年回流和「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」。值得留意的是，他雖然爽快承認「九二共識」，但選情並未因此受到打擊，反映高雄選民並不視加強兩岸交流為畏途。再加上社交媒體「助攻」，原先在高雄寂寂無聞的韓國瑜，不僅勝出市長選舉，在整個台灣亦人氣高企，甚至有人呼籲他選總統。

願景很重要

解決問題能力更重要

平心而論，從韓國瑜的從政履歷及極其市井風格來看，他未必是具有思想深度的大政治家。事實上，國民黨是在找不到「大將」硬撼民進黨候選人陳其邁的情況下，勉為其難地指派他空降高雄。嚴格而言，若非民進黨執政表現拙劣，加上陳其邁輕敵，國民黨根本沒有「翻盤」機會，所以韓國瑜的冒起，實際上是適逢其會。

當然，韓國瑜能否在市長任期內交出成績，或者在明年競逐總統寶座，目前言之尚早。然而，不可否認的是，他確實在台灣掀起一股「韓流」，不少重量級政客和觀察家亦嘖嘖稱奇，剛宣布競逐民進黨總統初選的賴清德，甚至讚譽他為「百年難得一見的政治奇才」。這個「韓國瑜現象」的確頗堪玩味——既包含香港從政者必須引以為戒的地方，當然也有值得借鏡的經驗。

（資料圖片）

韓國瑜值得港府引以為戒的地方，在於願景欠奉。雖然他在上任後表明，高雄不只拼經濟，還會辦教育及照顧弱勢，眼界看似出現積極變化，但實際上仍然處於「賣魚賣菜」的水平。把貨品賣出去，協助農民漁民賺錢，無可厚非，但若要搞好高雄經濟，畢竟不能停留在這種「小恩小惠」的層次。

我們認為，從政者不能沒有願景，他們必須告訴選民，社會的目標是什麼、應該走什麼路。還記得在2016年11月，時任政務司司長林鄭月娥出席論壇活動時，大談「香港新願景」。她當時認為，香港具備「一國兩制」、司法獨立、法治等優勢，應該大力發展創新科技、創意等新興產業，為年輕人提供在零售、餐飲、酒店以外的優質就業機會。雖然對於如何引領香港經濟發展突破瓶頸，林鄭在認知上仍有一定局限，但依然值得肯定，只是至今沒有見到任何實質措施。

政治家除了須要描繪願景，更重要的是具備解決迫切問題的能力，讓民眾感受到好處。香港的深層次矛盾長期積壓，港府在處理房屋和其他經濟民生議題時，必先釐清自己應該扮演什麼角色，急市民所急、想市民所想，再以猛藥醫治沉痾。

（資料圖片）

可是，最近無論是在收地建屋、紓緩公立醫院逼爆，還是處理港鐵追撞等問題上，林鄭均欠缺從政者應有的承擔，她似乎忘記了競逐行政長官時的「同行」口號。在這方面，韓國瑜反而有值得借鏡之處——他通過直白的語言與民眾打成一片，直面民眾希望改善生活的訴求，上任後也坐言起行，至少努力地實現競選承諾。

從政者切記

須擺脫意識形態羈絆

港府實在不應再任由問題積壓，應該主動出擊，摒棄不合時宜的管治思維，以無比的魄力來解決問題。例如在房屋問題上，當局應援引《收回土地條例》，從地產商手上取回閒置農地，興建更多公屋；在醫療問題上，可先引入海外醫生，解決短期需要，長遠而言，則應加大培訓本地專業醫護人員，方法包括發展第三間醫學院，以及增加醫科生學額；而在港鐵問題上，當局應發揮作為最大股東的作用，主導其展開徹底改革，甚至回購港鐵。

與此同時，從政者必須切記，即使他們懷有願景，亦不能把它和僵化的意識形態混雜，否則只會自討苦吃。假如政府以意識形態掛帥，無視經濟長期萎靡、民生沒有改善甚至倒退的情況，人民就無法忍受下去，勢必尋求改變。民進黨政府就是犯了上述錯誤，為「韓國瑜現象」的出現提供政治土壤。

漫長的等待令人失卻尋得居所的信心。（資料圖片／鄧倩螢攝）

種種事例顯示，香港從政者似乎還未深刻認識到，市民真正需要什麼。就以政府來說，它依然死抱英治時代遺留下來的「大市場、小政府」邏輯，以「全球最自由經濟體」的稱號為榮，拒絕直視深層次矛盾，履行分配資源的本分；至於獲政府和中央支持的建制派，他們的見識同樣落後於形勢，以為香港仍可像殖民地時代般做中國內地的窗口。

另一方面，民主派也是五十步笑百步——不單拒絕以務實態度，在議會為市民爭取民生利益，反而泛論民主、自由、人權等議題，本末倒置、輕重不分，繼續沉溺於意識形態鬥爭中；「港獨派」和本土派更加不堪，以為香港比內地「優越」，一味炒作中港矛盾，沉醉於鏡花水月般的直接或間接的獨立運動。

基於利益考量，政客有時難免要操弄意識形態議題，但他們必須弄清，意識形態是一回事，普羅大眾的真實感受卻是另一回事——他們對政客的「理念」沒有多大興趣，實實在在的好處才是真正「貼地」。倘若政客拒絕直面民眾需要，到頭來只會遭到唾棄。香港與其蹉跎歲月，無止境地在意識形態中空轉，倒不如多做實事，包括利用港珠澳大橋開通、廣深港高鐵通車，以及《大灣區規劃綱要》出台的契機，主動謀劃未來，推動產業升級轉型，為全體市民謀取更多發展機會。

在大灣區的規劃制定過程中，香港有充分參與及協商民主。（李澤彤攝）

總結而言，韓國瑜只是在民進黨施政表現極為不濟的大背景下，以「講大白話」的方式贏得民心，適逢其會地收割選舉成果；他為高雄漁農界爭取訂單的承諾，實際上不脫「賣菜郎」思維，這並不值得港府仿效。儘管如此，韓國瑜確實創造出一個近年罕見、值得解讀的政治「現象」。這個「現象」折射出人民對改善生活的迫切訴求，這也是任何政治的本質，是從政者的初心所繫，假如從政者無視這些訴求，人民必然對其棄如敝屣。林鄭月娥千萬不能自滿，以為自己已穩住了經歷梁振英管治後嚴重撕裂的香港，只要不犯大錯，就能恢復香港的「和諧」。如果她真的如此膚淺，到頭來便會像台灣的民進黨一樣，自食其果！

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