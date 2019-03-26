增建公屋需地也需財　房委會財政安排須適時改革

香港房屋問題嚴峻，去年社會就覓地建屋進行「土地大辯論」，勾勒出八個增加土地方向。但當社會熱忱討論「地從何來」，公眾卻少有關注「屋怎樣來」。毫無疑問，公營房屋將會是未來解決屋荒的主力途徑，惟房委會自八十年代轉型為自負盈虧，便從此作繭自縛，一直限制了其供應資助房屋的工作，甚至造成不同問題，有損公眾利益。既然政府大規模造地在即，是否應適時探討改革房委會的財政安排，以為未來公營房屋供應作好準備呢？

觀乎歷史，政府並非從來也要求供應資助房屋機構自負盈虧。香港的公營房屋歷史，大約開始於二戰結束後，當時香港頹垣敗瓦，加上大量逃難居民回流、內地難民南湧等現象，香港頓時陷入屋荒，不少市民被迫屈居於差劣環境，如寮屋及板間房之中，漸漸有不少非政府機構成立，獲政府資助興建質素較好的廉租房屋。

但要數政府提供資助房屋的起點，必為興建用作清拆寮屋區的徒置屋邨。自1953年石峽尾木屋區大火後，政府以徒置大廈安置受影響居民後，其後十數年政府開始斥資大幅興建徒置屋邨，為木屋區居民提供廉租的公營房屋。誠然，歷史上有不少對港英政府徒置政策的批評，例如興建徒置大廈實際上較其他災後救援成本更低，與及政府圖藉低成本興建徒置屋邨，以整頓木區屋內的勢力等等，惟單論財政安排，當時政府的確承擔了建屋及土地成本。

在徒置屋邨以外，政府亦有於1954年成立屋宇建設委員會（英為Housing Authority，可理解為現時房委會的前身），同樣藉貸款與批地予該機構，為本地低、中收入人士興建具一定質素的廉租屋邨；及至60年代初，政府針對不具徒置資格、居住於私人樓宇內惡劣環境，但不具申請屋建會廉租屋的人士，另行推行政府廉租屋計劃，所興建的廉租屋邨同由屋建會管理。

石硤尾廉租屋邨。（香港政府檔案處圖片）

直至1973年，港督麥理浩宣布十年建屋計劃，圖於其後十年每年興建約四萬個公營房屋單位，以供180萬人居住，矢志為公眾提供可負擔、且具質素的房屋單位，以回應六七暴動後的社會動盪。過去屋建會的財政規模根本未能應付，故政府正式重組屋建會成房屋委員會（英文名字不變），房委會將穩定地獲政府的財政支援，以應付日後建屋開支，而且上述的徒置屋邨、屋建會廉租屋邨及政府廉租屋邨將會一併歸其管下，並且統一更名為公營屋邨。

不過到了80年代未，房委會的財政安排改弦更張。考慮到香港主權即將歸還，政府於長遠房屋策略上一改定位，表明將公營房屋供應集中於資助居屋上，以及將會利用更多私人市場的房屋資源，以助更多市民置業，同時指出租公屋的重要性將會漸漸下降。就此，政府決定將房委會改組成自負盈虧的法定機構，並以一筆過形式注資164億元作其永久資本，日後房委會雖可繼續獲政府批地建屋，惟在營運上須自給自足，甚或在建屋時須「睇餸食飯」，例如須藉調整興建公／居屋的比例，以求「開源節流」。

表面上，在經濟順景時，房委會要自負盈虧並非難事，特別是出售居屋往往能為房委會帶來豐厚利潤，以「幫補」建屋成本，故坊間一直有「起一間居屋，等如兩間公屋」的說法，但實際上房委會就須以原來用作興建出租公屋的資源轉作興建房屋，變相犧牲基層市民的福祉。更甚者，在金融風暴過後，樓市急轉下行，政府趕忙宣布停止賣地及居屋興建，以圖救市，房委會頓時陷入財困，須另覓「生計」。其後的「慘痛」歷史，相信已是人所周知，房委會將屬下公屋停車場及商場分拆出售，不但引來往來十數年的領匯之禍，甚至房委會本身失去了相關設施的租金收入來源，致使日後財政更為脆弱。

盧少蘭婆婆指，當年領匯上市如同「賣仔」，現在是「冇仔送終」。(顧志恒攝)

隨着房委會財政緊張，停建居屋期間的公營房屋落成量鮮有超過20,000個，與往日落成量相形見絀。雖然上屆特首梁振英銳意擴大公營房屋供應，並於2014年成立房屋儲備金，以當年政府財政儲備的全部投資收益全額歸於其下，以作未雨綢繆，應付未來建屋開支，這似乎打破了房委會的財政「緊箍咒」，惟政府遲遲沒有直接撥予房委會，反倒只交由金管局投資管理，一直未有用於建屋開支之上。可見這仍貫徹了政府的保守理財哲學，儲備始為儲備之用，再巨大的金額始終是為數字，不為現實所用，房委會自負盈虧的本質仍未有改變。

以往政府經常被詬病為「基金治港」，曾俊華出任財政司司長時，經常透過成立基金或向基金注資作為開支，實質只是「左袋撥右袋」。(資料圖片)

直至現任特首林鄭月娥上台後，政府正式通過綠置居恆常化，原作出租公屋的單位現可出售套現，房委會的財政前景似乎頓時變得明朗。上月的財政預算案，財政司司長陳茂波雖然承諾有需要時會用公帑撥款興建公營房屋，但仍決定將所滾存的房屋儲備回撥庫房，情況並不理想。換言之，在未來千頃土地內的公營房屋發展中，房委會仍難完全擺脫單打獨鬥的困局，難以制定合適的綠置居與出租公屋比例，更遑論大幅改善公營房屋質素。

本地的房屋發展沿革，正正揭示了政府曾一度於社會具急切需要的時候，大刀闊斧地為市民預備安居之處；惟當社會進步，香港變得可與先進經濟體「睇齊」，政府卻變保守，未敢一力承擔解決房屋問題所需的成本。政府現今全面接納土供組建議的土地開發選項，造地蓄勢待發，林鄭月娥雖略顯氣魄，惟辛苦得來的土地儲備，若政府仍囿于保守理財思維，仍然要求房委會量入為出，未來數千頃土地內的公營房屋發展能否切合公眾需要，始終成疑。故此，政府必須開始檢討房委會的財政安排，以善用土地資源。