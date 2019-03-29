「直資霸權」須撼動　「平民直資」只是鏡中水月

早前有學者在報章撰文，強調直資學校不是霸權，而且未必「貴族化」，因為香港也有「平民直資」；他又批評現時「打破直資霸權」的論述，揭示香港缺乏在教育議題上的宏觀討論。平心而論，我們同意直資學校有其優點，亦不否認教育議題應有宏觀討論，但這並不代表，外界可以相對淡化直資本身的問題。

根據教育局的資料，在2018年9月，香港共有72間直資學校，包括51間中學、12間小學及9間中學暨小學。直資中學的收費並非劃一：既有每月逾5,000元的，也有不足500元的。鑑於部分直資學校的學費相當「平民」，有人得出「直資學校不等如貴族學校」的結論。

必須指出，直資學校的質素有高低之分：拔萃男書院、聖士提反書院等傳統名校雖然學費高昂，值一直深受望子成龍的家長推崇；另一些直資本身名氣不大，而且經營困難，未必廣受歡迎。

拔萃男書院一向受家長歡迎。（吳煒豪攝）

問題是，對部分中產、甚或基層而言，即使第二類直資學校亦足以令他們望門興嘆。根據2018年11月底發表的《2017年香港貧窮情況報告》，2017年18歲以下兒童的貧窮人口，多達17.7萬人，貧窮率為17.5%。對這些清貧學生來說，每月數百元學費本身就是一大負擔。退一萬步，即使直資學校依循當局規定，「最少撥出學費總收入的10%作為學費減免和獎助學金計劃之用」，但受惠的基層學生畢竟只是少數，難以整體上扭轉他們身處的劣勢。

另一方面，有意見認為，目前有關「打破直資霸權」的論述，反映香港在教育議題上欠缺宏觀討論。「01觀點」早前指出，直資學校在人手規劃、課程設計等方面擁有較大自由度，有助擴闊學生視野，這是不爭的事實；而這些學校徵收高額學費、以富裕家庭的子弟為主要收生對象，本身亦無可厚非。應該批評的，在於政府不合理的撥款機制，而這理應是宏觀討論是一部分。

直資學校「貴族化」，是一個必須正視的問題。（資料圖片）

必須指出，政府曾試圖減少直資學校收取高昂學費的誘因，方法是計算每個學額的成本，假如直資學校的學費不高於這個成本的⅔，便可領取政府全額資助。例如1990年的資助學額成本是10,000元，倘學費不多於6,666元，該校每收一個學生，便可從政府手中獲得10,000元。

可是，直資計劃在推行之初不受歡迎，當局為吸引更多學校轉為直資，不斷放寬限制，現時的全額資助條件已定為「不多於學額成本的2⅓」。以2018年的情況為例，政府計算的初中資助學額成本為59,349元，在這個情況下，學校即使收取138,481元學費，仍可獲得全額津貼。資助條件如此寬鬆，無疑容許、甚至鼓勵部分直資學校走「高檔路線」，造成「教育貴族化」的局面。

+ 9 + 8 + 7

直資計劃的最大目標，在於推動教育多元化。我們喜見若干直資學校異軍突起，例如香港兆基創意書院和林大輝中學，分別重視藝術和體育，在學界別樹一格，它們的表現論證了直資的存在價值。然而，其他直資學校的所謂「特色」，不過是開辦「天價」IB課程，或者運用資源優勢，嘗試推行小班教學或電子教學。這多少與「多元化」的目標背道而馳。當局不應任由直資計劃異化，必須展現魄力，革除當中的弊端。