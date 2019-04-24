【01觀點】生命不能承受之重——記於佔中九子判刑之後

「最沉重的負擔壓迫着我們，讓我們屈服於它，把我們壓到地上……負擔愈重，我們的生命越貼近大地，它就愈真切實在。相反，當負擔完全缺失，人就變得比空氣還輕，就會飄起來，就會遠離大地和地上的生命，人也就只是一個半真的存在，其運動也會變得自由而沒有意義。那麼，到底選擇甚麼？是重還是輕？」

在佔中九子判刑之後，全城人在討論的，都是其判刑是輕還是是重。這讓人聯想起捷克作家米蘭昆德拉為知識界提出過一個浩大的命題：面對生命不能承受的輕？我們到底要選擇甚麼？是重還是輕？

昆德拉出生於1929年的捷克斯洛伐克，當蘇聯在二戰中由德軍手中把捷克解放過來後，捷克斯洛伐克成為了東歐共產陣營的一部分。1968年捷共第一書記杜布切克（Alexander Dubček）推行為「帶有人性面孔的社會主義」的改革，吹起了一股自由化的布拉格之春，得到昆德拉等知識份子積極響應。

不過捷克斯洛伐克的改革運動引來蘇聯的反彈，1968年夏秋之交，蘇聯率華沙集團成員國派出5,000架坦克直駛進捷克。慷慨激昂的布拉格大學生紛紛發起罷課靜坐、熱心的貨車司機一輪又一輪的從工廠送來了免費食物、鐵路工人威脅若政府鎮壓學生將發動罷工、郵政工人為大學之間設立通訊設備，各階層的人大家都無分彼此、守望相助、同仇敵愾。

2014年9月28日，「重奪公民廣場行動」被警方清場，引發大批巿民前來聲援；另一方面，和平佔中發起人戴耀廷亦宣布啟動「佔中」。群眾聚集並阻塞政府總部外添美道、干諾道中、夏愨道、紅棉路等，造成金鐘一帶交通嚴重受阻。警方起初以胡椒噴霧驅趕示威者未見太大成效，於下午5時許把行動升級，出動催淚彈驅散示威群眾。此舉引起群眾強烈不滿，在煙霧散去後重新聚集，並演變成為長達兩個半月的雨傘運動。（Tyrone Siu／路透社）

儘管佔領運動與布拉格之春的性質不盡相同，但類似的場景也好像歷歷在目。2014年夏秋之交的夏愨道，瑟縮在街上的佔領者得到了陌生途人的噓寒問暖，時有熱心市民送水送糧，為他們打氣。不少人提出了流動教室，義務為學生補習，又有年輕人主動清理垃圾，打掃街道。一時間社會之間毫不相識的人距離都拉近許多，大家不分你我，共同為香港未來出一分力的真誠。

捷克斯洛伐克的自由化改革在杜布切克落台後戛然而止，政權加強對言論的審查、對遊行示威的打壓、參與過布拉格之春的知識份子遭到清算或被迫流亡。捷克的民主運動自此沉寂逾20年，直至1989年天鵝絨革命為止。而昆德拉亦移居法國，後來更寫成《生命不能承受之輕》，記錄了布拉格之春的失敗，以及在蘇軍佔領時期捷克人被審查監控的生活。

而佔領運動被清場後，香港的民主運動亦陷入了前所未有的低潮。然後到了今天，佔領運動的主事人亦得面對歷史的審判。佔中九子之中，除了朱耀明、鍾耀華、李永達獲得緩刑、張秀賢被判社會服務令、陳淑莊因腦瘤手術須押後判刑外，戴耀廷、陳健民以及黃浩銘、邵家臻分別被判16個月及八個月刑期。判刑是重還是輕，想必是眾說紛紜，當中少不免會因個人的政治立場而作判斷。

「佔中九子」進庭前著支持者不要放棄，而他們則會欣然接受結果。（梁鵬威攝）

無疑，當初戴耀廷、陳健民、朱耀明三人提出了「佔領中環」的主張，對社會的衝擊是不可彌補的。而在831框架下制定的普選方案雖然充滿缺陷，但卻總比現時的選舉制度好，他們堅持爭取其心目中的「真普選」而不顧現實，借法官的判詞說，想法無疑過於「天真」。然而不論是藍是黃，無論對其公民抗命、非法堵路的手段是贊同或是反對，不可否認的是三人對香港這片土地深沉又沉重的愛。

戴耀廷、陳健民兩人處於學院高閣，本來不愁衣食，亦是長年被視為與北京有良好關係的溫和民主派。他們當初破釜沉舟，要以佔領街道迫使北京落實「真普選」之前，已承諾承擔罪責，為他們作的行為負責。「負擔愈重，我們的生命越貼近大地，它就愈真切實在」，正是因為佔中三子對佔領刑責的負擔，令他們對香港這片土地的愛，對香港早日落實民主的盼望愈見真誠。

今天九子判刑，既是犯法的人受到法律制裁，亦是為香港付出的人受到懲罰的殤。今天距離佔領運動已遠去近四年，我們如要在撕裂的社會中尋求真正的復和，更需承認政見對立的人，其本質只是出於為香港將來爭取更好的初衷。而政府作為社會的中介者，更應就此告一段落，把精力放在社會和解和社福改革上。

「當負擔完全缺失，人就變得比空氣還輕，就會飄起來，就會遠離大地和地上的生命……其運動也會變得自由而沒有意義」，至於因此而灰心喪志，甚至萌生移民念頭的年輕人，還記得當初的初衷嗎？那麼在香港這個我們生於斯，長於斯的土地上，我們到底又會選擇甚麼？是重還是輕？