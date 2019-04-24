深圳後來居上　香港應不卑不亢

「記着我說的吧，你們這一剎那站着的土地（深圳），就是這一點，分寸不差，有朝一日會成為整個地球的經濟中心……30年前我推斷上海的經濟將超越香港，今天我推斷深圳一帶將超越上海。困難重重，沙石多，但假以時日，我應該對。」近年長居內地的著名經濟學家張五常早前出席「大灣區與深圳的未來」高峰論壇時，說出這番豪言壯語。 香港人對此百感交集：有人不知時移世易，繼續嘲諷深圳靠「山寨」起家；也有人客觀地讚嘆深圳發展一日千里，對這個「後起之秀」可能超越自己而深感焦慮。深圳過往40年的成就有目共睹，未來相信還會更上一層樓，那麼生活在「強鄰」旁邊的香港人，該如何自處？我們認為，港府和市民既不應自卑，亦不應自大，不卑不亢便可。

早在《大灣區規劃綱要》出台前，深港兩地的聯繫已相當頻繁。好些港人身體力行，選擇在當地置業、生活或工作，也有港青喜歡在周末北上消費玩樂，原因在於深圳物價比較低廉，而環境衛生也遠較以往為佳。縱使張五常那句「（深圳將成為）整個地球的經濟中心」太過誇張，但整體而言，深圳確實不再是吳下阿蒙，它在創新領域的表現尤其值得香港學習。

然而，事情總有兩面。深圳GDP在去年超越香港，達到2.422萬億元人民幣（約2.871萬億港元），成為大灣區經濟總量最大的城市，致使中港不少人認為，「香港快將完蛋」。事實卻是：深圳人口多達1,253萬（而且還在高速增長），遠多於香港的739萬，前者的經濟總量自然較後者為大，如果計算人均GDP，深圳要趕上香港還須一段較長時間。同樣地，去年深圳月入中位數只有人民幣5,069（港幣約5,918元），低於香港去年的17,500元，兩地差距相當明顯。

衡量城市表現的指標很多，用這個指標，會得出港優深劣的結論；用那個指標，結論卻截然不同。兩地執政者和民眾與其沉迷這種意義不大的數字遊戲，倒不如分別確認自身有何優勢，以及如何通過互相協作，造福民眾。

「01觀點」曾提出「深港同城化」的概念，但意思並非兩城「合二為一」，而是在於突破城市間的行政分割和保護主義，促進在經濟、社會、城市空間等方面的規劃和協作，構建聯合大都會圈，並透過創新、修改制度，降低經濟活動的交易成本，提升經濟效率。事實上，香港目前受制於產業單一、支柱產業競爭力下降兩大問題，但在金融、航運、專業服務等領域，仍具備較大優勢。港府理應在保持「一國兩制」的原則下，爭取把制度差異轉化為競爭力，減低兩地區隔，促使人員、貨物、資金和信息自由流動，借助深圳在創科和製造上的能力，推動香港經濟結構轉型。

一方面，香港人不應妄自尊大，以為旁邊的深圳仍是個假貨充斥的三流城市；另一方面，香港人不應妄自菲薄，以為自己無法突破經濟發展的瓶頸，將會徹底被深圳取代。只要不卑不亢，擺正心態，香港仍有再創高峰的可能。