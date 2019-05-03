制止六四紀念館滋擾行為　政府應果斷執法

支聯會自2012年於深水埗首次開設「六四紀念館」以來，經歷多次阻滯及遷徙，終於在今年4月26日，《人民日報》發表「四二六社論」，定性學生運動為「動亂」三十年後，於旺角道新址重開。不過早在重開之前，新館已多番受滋擾，政治動機甚為明顯。警方應果斷執法，制止滋擾行為。

其實自1989年六四事件以來，支聯會每年都會舉行悼念活動，包括在維園舉行的燭光晚會，從未因外部政治勢力干預中斷。雖然已故支聯會主席司徒華透露，北京曾三度派人勸其喻停辦六四悼念活動，分別為前特首董建華、受前港督衞奕信所託的李鵬飛、前新華社香港分社社長許家屯，但當司徒華不為所動時，當局亦未有以政治或行政手段，取締支聯會活動。

然而當局亦不是沒有干擾支聯會活動的前科。2010年六四廿一周年，支聯會於銅鑼灣時代廣場開設六四展覽，並於廣場佇立了一個民主女神像及六四屠城浮雕，食環署竟以未有申領公眾娛樂場所牌照為由中止展覽，警方充公民主女神像，被斥為「強搶民女」，當局形象大為受損，政治中立蕩然無存。2011年維園燭光晚會，警方在球場未坐滿便關閉興發街入口，參加者需繞道進場，亦被指為減低到場人數逐年攀升的市民進場意欲。

這些小動作不僅不利政府一向維持政治中立的超然形象，更不利政府取信於市民。今天《國歌法》、《逃犯條例》的諸多法案掀起的軒然大波，正是市民對政府缺乏信任之故。而這些小動作不僅對六四悼念活動沒有造成太大損失，反一點一滴令政府威信流失，實是得不償失。

近年有一批統稱為「愛字堆」的親北京的行動主義團體冒起，其激烈的言論及示威手法都惹人爭議。其中一些團體如珍惜群組、愛港之聲等每年亦會於維園燭光晚會的入口處示威，大呼「根本無屠城」，言語之間甚為挑釁。但對比數以十萬計參加晚會的市民，這批「愛字堆」人數寥寥無幾，如蠅比牛，不值一哂。

近年法輪功和青關會的橫額可謂「形影不離」，雙方更不時在街頭衝突。（青關會facebook圖片）

不過「愛字堆」此種滋擾行為，亦會嚴重影響市民生活。幾年前青年關愛協會在法輪功常設展覽的尖沙咀天星碼頭、銅鑼灣崇光百貨外進行反示威，更爆發橫額戰，素白色底、血紅字體的青關橫額鋪整個碼頭及滿東角道，尖沙咀的著名地標頓成靈堂，而市民經過東角道也需經過重重橫額陣，不僅嚴重影響市容，更令市民出入造成不便。到了網民不滿當局置之不理，自發行動跟青關起爭執，青關方有所收斂。當政府無力保障社會安寧，竟要市民自發行動維權，試問處身高閣的當權者知恥乎？

以上諸多種種，足見當局於處理此類牽涉政治之公安問題毫無準則，遭外界質疑其持雙重標準，以公器打壓某種政見豈會是空穴來風？早在六四紀念館未開幕時，會址已曾被人惡意破壞。大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆身十個插座、總電掣和總電掣箱被鹽水淋濕。到開館當日，更有人到場示威，質疑紀念館電力系統不安全，開館不足一小時亦有消防接報到場檢查發現虛報。日前再有大批黑衣男於紀念館的大廈地下聚集，要阻止紀念館有效運作的意圖明顯，若政府再不果斷執法，則無以再取信於香港市民。

一年一度的維園六四悼念活動，是在大陸言論封蔽下，中國土地上極少數可以公開進行的活動，因此亦正好是「一國兩制」在港行之有效的最顯著證明。若當局要顯示維護「一國兩制」之決心，以及重建中立超然的形象，此時更加是對滋擾六四紀念館的行為高調果斷執法的時候，慢慢重拾市民對政府的信心，此對於當局日後順暢施政，將百利而無一害。