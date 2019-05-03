逃犯條例修訂爭議大　泛民、建制、官員應回歸理性討論　

近日，《逃犯條例》修訂引來連場爭論，官員必須收起傲慢，正視市民的憂慮。同樣地，民主派也不應藉機撒播恐懼。我們期望從政者能夠實事求是，引領大眾理性思考，提出符合香港實情的逃犯移交方案。

根據警方公佈數字，遊行人數高峰期有22,800人，較去年七一遊行警方數字的9,800人更多。（李澤彤攝）

在《逃犯條例》修訂一事上，最為市民不滿的，莫過於政府以陳同佳在台灣涉嫌殺害同行女友一事為由，硬推修訂方案。台灣陸委會發言人邱垂正近日強調，香港是獨立司法管轄區，對於個案處理應有決定權，「不用修法，也可以馬上送過來（台灣）。我們都可以給予必要的協助」。姑勿論他的發言是否有政治目的，陳同佳事件與修法沒有必然關係是顯然易見的，政府以此為由修法，難免予人強詞奪理之感。

但在這場辯論中，以情緒掩蓋理性的不只是港府，還有民主派議員。近日，資深大律師湯家驊與立法會法律界功能組別議員郭榮鏗就《逃犯條例》修訂案展開辯論，郭榮鏗引用林榮基移居台灣的個案反對政府修訂方案，實在失之偏頗。必須強調，林榮基有自由選擇他的定居地，而他過去的經歷令他心生恐懼，也是可以理解的。但是，他當日被內地以「違法經營書籍銷售」的罪名通緝，該罪行不屬嚴重罪行，就算政府修訂案獲得通過，他也不會被引渡。

林鄭月娥率日前領李家超和陳帆，交代沙中線、三隧分流議案及修訂《逃犯條例》方案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

當然，也有人認為，內地政府常以非政治控罪打壓異己，故一旦香港與內地制訂逃犯移交協議，必然會威脅部分在內地從事維權工作的港人。內地的言論、結社管制的確過緊，而司法制度也尚待完善，但我們卻不能一葉障目，漠視不少犯下嚴重罪行的逃犯，因逃犯協議不足而逍遙法外。我們相信，法律專業人士可以提出更好的例子，助大眾思考政府《逃犯條例》修訂案的不足之處。

其實，只要採先易後難的方式修法，先將《逃犯條例》附表所列的首6類，即謀殺或誤殺、教唆他人自殺、惡意傷人、性罪行等優先立法，即能夠大大減少市民的恐懼。如果這樣也未能平息疑慮，田北辰提出的「外國人移交，港人港審」方案也在可考慮之列，他建議移交的逃犯應只限外國人，並賦權法院審理港人在外地的刑事罪行；如果港人恐懼源於兩地法制之異，此方案應該可以釋除市民的疑慮。

隨着一國兩制推行多年，逃犯條例有修訂的必要。但官員必須正視市民的憂慮，更不應運用不堪一擊的理據，強調修法的迫切性。同樣地，民主派、法律界應運用其專業知識提出建言，現時不少政黨以及大律師公會，均就《逃犯條例》提出修訂建議，當中部分方案不無可議之處，但只要能激發理性討論，這些方案都有其價值。過去幾年，社會的紛爭已經夠多了，官員、泛民、建制派應實事求是，助社會回歸理性。