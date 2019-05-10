立法會亂象紛陳　回歸理性刻不容緩

林鄭月娥上台以來，香港社會整體保持平穩，梁振英年代的大規模政治抗爭已不復見，但隨着《逃犯條例》最近引發廣泛爭議，政治紛爭又有死灰復燃之勢。林鄭周四（5月9日）出席立法會答問大會時，反駁坊間對修例的質疑，遭民主黨主席胡志偉無禮地斥為「八婆」；同日，立法會秘書處一名女保安員聲稱，其上司曾在2017年迫她填寫政治立場是「黃」或「藍」，她拒絕後遭到打壓，事件令人質疑秘書處不再秉持政治中立原則。上述兩事雖沒有關聯，但直接或間接暴露立法會出現混亂、理性缺失的問題。我們認為，任何希望香港走向善治的市民，都不希望情況惡化下去。立法會袞袞諸公理應端正態度，重歸理性。

立法會是不同政治勢力、不同利益集中呈現的地方，各黨派無可避免在會議廳內，就特定議題進行激辯，甚至政治鬥爭。無論是林鄭對修例引發中港矛盾感到痛心，還是胡志偉批評她對香港的破壞「勁過梁振英」，都屬「激辯」的範疇，外界無須大驚小怪。

可是，這並不代表議員可以肆無忌憚，以為自己「有理」，便可任性、無禮。胡志偉罵人「八婆」，完全欠缺一名代議士應有的基本禮貌。事實上，許智峰「搶手機」事件早已令人側目，如今連民主黨主席也這般粗暴，一錯再錯，市民看在眼裏，難免失望。

胡志偉與林鄭月娥面對面駁火，前者被逐時，甚至罵林鄭是「八婆」。（張浩維攝）

眾所周知，民主黨是泛民大黨，它與許多政見相近的黨派一樣，不單被視為爭取民主的中堅，還被視作中產價值觀的代表。這個陣營的議員不應自甘墮落，淪為「爛仔流氓」。胡志偉的無禮行為當然是反面教材，他理應向林鄭道歉，然後才堅持自己的政治觀點。

另一方面，如果說政府和泛民之間的政治鬥爭是意料中事、不值得大驚小怪的話，那麼立法會秘書處不必要地捲入這些鬥爭、失卻政治中立，則難免令人憂心。根據立法會官網的介紹，秘書處的使命是「為立法會提供高效率的行政管理、秘書及資料研究支援、提高公眾對立法會事務的認識，以及確保提供有效的申訴途徑。」它的使命顯然並不包括介入政治爭議。

黃女士被上司要求填寫政治立場是「黃」或「藍」，她拒絕填寫並詢問為何表格中沒有「政治中立」的選項後，開始遭上司打壓及同事排擠。（資料圖片／余俊亮攝）

秘書處早前已因介入選舉《逃犯條例》法案委員會主席一事，遭質疑違背政治中立原則，有關行為甚至可能受到司法挑戰。假如該名女保安員所講、秘書處對員工進行「政治審查」的指控屬實，那肯定會徹底葬送秘書處的公信力。

必須強調，立法會已是香港最具民意代表性的機構，假如「搶手機」和「鬧人八婆」之類的鬧劇繼續上演，假如理應中立的秘書處捲入政治鬥爭，市民對立法會的信心只會進一步下降，甚至絕望。當民意機構失去公信力，人民唯有走上街頭。此時此刻，立法會上上下下理應應當回歸理性，避免更差的情況出現。