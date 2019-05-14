非洲豬瘟殺入香港　政府須擺平各方利益　阻止疫情擴散

非洲豬瘟殺入香港，活豬業界抗爭兩天後，同意政府決定，銷毀六千豬隻，上水屠房要消毒，新鮮豬肉供應最快要到下周一（5月20日）才恢復。豬隻在5月2日到港，八天後才驗出染病，業界以至市民也質疑，同批豬隻早已售出，擔心疫情擴散，政府必須詳加交代原因。另外，本地豬農早有要求，本地豬跟內地豬要分開屠宰，避免交叉感染，政府至今仍未有答案，導致本地豬肉不能應市，亦暴露業界利益矛盾，政府應趁此機會改善運作模式，提高本地食物安全質素。

上水屠房殺豬，令活豬供應大減。（資料圖片／蔡正邦攝）

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潛伏期長 測試方法存漏洞

一般來說，檢驗非洲豬瘟的快速測試只需數小時。食衞局指出，若果初步結果測出豬隻有豬瘟病毒，則會盡快再作測試，並於24小時內提供化驗報告。

食物安全專員何玉賢和漁護署署理助理署長何展豪解釋，豬隻在潛伏期未病發，但表現出一些病徵，衞生督察最初檢驗豬隻時，不包括非洲豬瘟，到上周五為儲存監察樣本再作國際認證測試，才驗出病毒。

檢驗過程反映三個問題。首先，非洲豬瘟潛伏期長，最少四天，最長可達19天。染病豬隻可能逃過檢測，流出市面，感染同類。當然，政府可以增加檢測次數，減低病豬外流機會。這就暴露第二個問題，即抽驗次數太少太疏。據業界表示，政府過去一年僅有九十多個快速測試樣本，相對於每日平均四千隻進口活豬，少得可憐，極有機會「走漏眼」。第三，非洲豬瘟有一些較為少有的病徵，例如腹瀉帶血、腎和脾臟異常，但其他病徵則與一般豬瘟、沙門氏菌病等類似，衞生督察能否及早察覺豬隻感染非洲豬瘟，準確部署應對措施，令人憂慮。

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疫情來襲期間 應落實區隔內地本地豬隻

是次染病豬隻來自內地，本地豬農更加擔心本地活豬會被殃及，或者在屠房交叉感染。事實上，早於去年底，全球豬瘟蔓延之際，本地豬農便提出，兩地豬隻應分開屠房屠宰，內地豬運往上水屠房，本地豬運往荃灣屠房，維持每天二、三百頭活豬的肉量應市。荃灣屠房規模較上水屠房小，一般約處理三百隻內地豬和一百隻本地豬，佔香港日均一成供應。

對此，何玉賢曾代表政府表示，區隔屠宰為好建議，政府與業界多次磋商，惟一直未有共識。結果，在上水屠房豬隻驗出病毒後，荃灣屠房隨後也停止營運。有本地豬農不滿，當兩個屠房也停工，本地豬隻會積存豬欄，容易感染疾病，進一步威脅活豬供應。

此事卻掀起業界矛盾，屠房股東、買手、豬農就停業原因各執一詞。有傳言指部分持有的荃灣屠房股東，同時為活豬買手，因為政府堅持殺豬，談判一度膠着，所以以停辦荃灣屠房威脅政府。另有業界代表指，短期內調動人手到荃灣屠房不可行，因為運輸成本勢必增加，而可供屠宰的豬隻量有限，即使將所有本地豬運往荃灣，但三百隻的數量，難以應付荃灣屠房營運成本。本地豬農計劃於今天（5月14日）會見食衞局，冀局方介入爭議，想辦法重開屠房。

在確保豬隻質素的前提下，政府應盡量維持活豬供應。若然禁止進口只屬短期，政府須與荃灣屠房股東商討重開屠房，並為本地豬農和屠房的額外開支，提供單次按營運成本提供補助。長遠來說，畢竟屠宰牲口涉及公眾安全，政府須審視荃灣屠房由私人持有的安排是否妥當。

政府過往多番強調對非洲豬瘟部署應對工作，但當病毒來襲，政府未能及早發覺，病毒可能已經散播開去。政府必須加強檢疫，與內地衞生部門及供港豬場保持密切聯繫，堵截病毒源頭，並加強教育豬農和檢疫人員，盡早辨識病症。此外，政府須加強保障本地豬隻，抑止受感染的機會，保護本地豬農財產和豬隻健康。分流本地和內地豬隻屠宰的建議，不宜再拖，至於牽涉營運的成本問題，政府宜與屠房股東尋求改善財政之道。