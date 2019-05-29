香港勞工待遇差劣　戳破「知識型經濟」虛假面目

最近《香港01》訪問前線救護員，發現這些每日為市民救急扶危者，一更12小時卻只有半小時飯鐘，不少人為爭取休息時間，寧用10分鐘「倒飯落口」，致很多救護員都有腸胃問題，輕則胃痛，重則胃炎。至於飲食業工時長、飯鐘短更是早已惡名昭彰，去年就有傳媒揭發譚仔雲南米線及魚米家，竟設有計時器或電子鐘，倒數限時員工於20分鐘之內「完食」，有議員更因此促當局研究立法保障打工仔的「食飯權」。 要知道衣、食、住、行可算是人生活的基本所需，香港作為國際大都會，GDP將近三萬億，但論住我們淪落到談「居住權」，論食居然還要爭取「食飯權」，實在是匪夷所思。早前「01觀點」撰文，直斥香港的房屋市場已被既得利益階層把持，導致房租世界第1，人工卻排27，成「業主天堂、奴工地獄」。在香港做勞工，實在很難不憂鬱。

高學歷勞工成深圳經濟增長火車頭 在香港則是「拖油瓶」



反觀與香港一河之隔的深圳，不少公司卻延續內地人從幼稚園、小學、中學到成為上班族，每天正午12時都可午休的傳統。內地打仔工通常午休2小時，午膳之後仍有充裕時間小憩，有些政府部門、國企，甚至會主動派發折疊床供員工躺臥「瞓晏覺」。除此之外，深圳會提供員工宿舍的公司並非鳳毛麟角，不少更設有員工飯堂「包食」，除了助員工節省返工成本，最重要還是飯堂可提供營養均衡的食材，有菜有肉有生果。但在香港上班的話，除非極個別的工種，否則員工宿舍恍如天方夜譚，設有飯堂的公司已是難能可貴，但通常仍要收費，而且味道未必太好；如果外食的話，連茶餐廳「頹飯」也要五、六十元。以初出茅廬的打工仔月薪1.5萬來說，分分鐘為應付午飯支出，月入已經先要打個九折。

深圳某公司提供的員工膳食。（網上圖片）

香港打工仔的薪酬雖然看似比深圳高出不少，但勞工福利薄弱，更要捱貴租、捱貴飯，兩地差距可能已經遠遠沒有一般人想像中大。我們不妨看看官方數字，如果時間回到2010年，根據政府統計處數字，當時香港全體打工仔的月入中位數是11,500港元；而根據深圳市人力資源和社會保障局數字，該年深圳全體打工仔的月入中位數則是2,800元人民幣（折合約3,164元港幣），即香港打工仔人工是深圳的3.6倍，即使香港的勞工福利再差，這種程度的薪酬溢價，仍足以令香港勞動市場相對深圳保持絕對優勢。



時移世易，不妨又看看2018年的最新數字。相對2010年，八年間深圳GDP已經由1.128萬億港元增至2.871萬億，增幅達150%；同期香港GDP則由1.748萬億港元增至2.845萬億港元，首度落後深圳，增幅僅63%。雖然不少本地傳媒為香港辯護，如人均GDP仍超深圳，但執着宏觀經濟數字沒有太大意義，不如實際看看這段期間兩地勞工待遇的增長情況。



在2018年，香港打工仔的月入中位數是17,500港元，較2010年增52%；至於深圳則是5,069元（折合約5,728元港幣），同期增81%，香港仍是其3倍，優勢雖縮窄一點，看起來仍未至於需要擔心的地步。但如果進一步看按學歷劃分的薪酬待遇變化，兩地發展卻呈現十分鮮明的對比，香港各界必須警惕。

去年深圳GDP已經超越香港，兩地合作將會進入新階段。（資料圖片）

在2010年，深圳研究生（包括碩士及博士）的月入中位數是6,700元人民幣（折合約7,571港幣），大學本科的月入中位數則是4,200元人民幣（折合約4,746港幣），兩者至2018年分別成長至18,120元（折合約20,476港幣）和9,868元人民幣（折合約11,151港幣），增幅達170%和135%，比例遠超深圳整體打工仔月入中位數的平均增幅（81%），學歷最高一群的收入甚至超過當地GDP增長，成為名副其實帶領當地經濟增長的火車頭。



在香港，政府統計處的數字沒有再細分研究生和大學本科學歷，只籠統地將兩者一併歸類為「專上教育」（2018年）和「中六及以上」（2010年）。在2010年香港高學歷打工仔的月入中位數是19,000元港幣，至2018年增至27,200元，增幅僅有43%，增幅不但遠遠落後於深圳的高學歷群組，而且同時落後於本地GDP增長率以及整體打工仔的人工增幅，面臨「三重落後」的挑戰。換言之，香港政府近年雖然一再向市民推銷及包裝香港正在向「知識型經濟」轉型，但從月入數字來看，香港的高學歷人群並沒有得到市場獎勵，淪為「拖油瓶」，與深圳的差距已經微乎其微，再加上同時受到本地勞工福利惡劣，和居住成本蠶食收入的「三重打撃」，令人懷疑在高端人才爭奪上，香港還有多少優勢。

局方預料在2027年「研究院」學歷的勞動人口將會出於供過於求，然而低學歷工種將出現逾7萬個職位空缺。（勞福局文件）

香港惡劣勞工待遇 將打破港、深自由壁壘界線？



說穿了，現時香港勞動市場相對深圳的競爭優勢，只存在於低學歷市場。早前「01觀點」已經撰文指出，根據勞福局本月遞交立法會的文件，至2027年，香港的人力資源供求短缺在「初中及以下」最為嚴重，缺額7.7萬人，而「高中」和「學士」亦分別短缺達4.3萬人和5.1萬人，唯獨持「研究院」學歷者的人力資源過剩達至1.6萬人。背後只反映一個事實，就是香港政府長期懶於規劃本地的產業政策，致本港缺乏高學歷、高增值的的職位，即使培養出大批高學歷人才卻也得人無所用，徒然為人作嫁。在同一份文件，政府還大言不慚地建議把「學士學位程度的短缺人力與研究院程度的過剩人力合併分析」，寧作鴕鳥也不願意正視問題，一再用「知識型經濟」催眠自己、愚弄市民，更辜負了國家對香港成為國際創新科技中心的期望，實在令人搖頭歎息。



更進一步說，現時香港已經陷入與深圳「低端化」競爭優勢的困局。我們不妨想像一下，如果現有趨勢維持，一旦香港連低學歷工種的薪酬優勢也與深圳大幅收窄的話，屆時在香港從事服務業和飲食業的員工，還會願意在香港這個勞工福利惡劣、生活成本昂貴的地方貢獻嗎？我們直截了當地說，保障香港的勞工福利絕不止是關乎勞工本身的權益，長遠更涉及經濟發展和社會流動走向，在在影響香港的整體競爭力。香港的企業必須以生死存亡的態度檢視自己的企業社會責任政策，讓員工的工作福利逐漸與深圳「睇齊」，縮窄競爭劣勢，最少也應該提供免費員工膳食福利，並給予足夠的時間讓員工休息，否則將來打破香港與深圳之間自由壁壘的，恐怕還輪不到政治力量，而是香港如同第三世界的勞工待遇。