汪洋中的伊朗油輪　見港府在中美博弈下的國際視野

誰會想到，在斯里蘭卡對開的印度洋海面，一艘掛上馬紹爾群島國旗航行，由中國崑崙銀行持有的伊朗石油油輪Pacific Bravo，將會身繫遠至4,000公里外香港的命運？美國政府於周三（29日）警告本港海事處，指此油輪突然改變航向，很可能尋求在港停泊。如果香港政府准許為其提供服務或業務來往，即違反美國對伊朗實施之制裁禁令，有可能因此以制裁方式遭到懲罰。 問題是，夾在中美大國的博弈下，香港該如何自處？自特朗普上任後，美國的霸權行徑已由枱底搬上枱面，連過去以人權作幌子的修辭也直接省卻，現實政治的運作邏輯昭然若揭。但正因如此，不論是政客或是港官，實不應再主動向美國獻上打壓中國的談判籌碼，反而理應像港府的回應，強調對聯合國安理會議決的尊重，高舉國際法的原則，向全球證明誰是破壞國際秩序的黑手。

彭博社報道，一架原目的地前往印尼、名為Pacific Bravo的油輪在周一（27日）突然改變航向，消息稱油輪或正駛向中國，途中或停泊香港。報道引述美國官員稱，美國將積極實施對伊朗制裁。香港當局需阻止油輪靠岸，任何為該油輪提供服務或業務來往均違反美國禁令，或將面臨制裁。（資料圖片）

事實上，Pacific Bravo距離香港何止千里，而美國如何得悉油輪會往香港駛來，實在亦無從稽考。可是，路透社早有報道，本月初曾有另一艘伊朗石油油輪，因違反了美國制裁禁令於舟山卸貨，華府卻未有就此表態，如今Pacific Bravo尚未駛離印度洋，忽然遭到華府警告，釋出的訊息用意明顯。

本港最近接二連三捲入國際糾紛，自然不得不令人聯想到鬥得正酣的中美貿易戰。不過，中美相爭顯然早已超出貿易戰的框架，更進一步擴大至科技、軍事、外交等全方位角力。在此背景，不難推敲美國的用意已非單純針對貿易糾紛，而是不惜將任何國際議題炒作一碟，換作籌碼向中方施壓。是以，本港夾在中美間的零和競爭中，更須具國際視野，找出在大國博弈中的自處之道。

美國向中國商品加徵25%關稅，令中美貿易戰升溫。經濟學家認為，有證據表明向中國徵關稅，最終會轉嫁美國公司和消費者，對中國人影響較尾，因為關稅通常由美國進口商支付。（資料圖片）

當伊朗核問題也被扯進中美兩國的爭議，其效果只會進一步突顯出美方霸凌行徑的謬誤。去年，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾在特朗普退出伊朗核協議（JCPOA）後，在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文，向外界解釋對政策轉向的目標和手段。他認為特朗普退出JCPOA，可為「長期受困擾的當權者，創造了一個和平解決國家安全問題的機會」。但最關鍵的問題是，到底伊朗對美國製造了何等的「國家威脅」呢？

其實，不論是特朗普或其他前朝官員，自伊斯蘭革命後，美國上下都陷入了虛幻的「伊朗威脅論」。華府不少的官方文件經常借用「國家安全」一詞，正當化、合理化不同政策，但關鍵在於白宮從來沒有對「國家安全」定下清晰的闡釋。若「國家安全」是指伊朗有機會入侵美國，其謬誤已可見於美國國防部的解密報告——「伊朗的安全戰略仍然專注於防衛，並繼續援助反對美國利益的政府和團體。」但請別忘記，伊朗舉國上下由1979年至今，反美情緒依然高漲，是為1953年英、美兩國聯手在當地炮製政變之果。試問世間又有誰能嚥下「被政變」的屈辱，甘願繼續當美國的附庸國呢？

伊朗各地舉行示威集會，抗議美國單方面退出伊朗核協議，伊朗民眾焚燒美國國旗。（GettyImage ／VCG）

再者，美方對伊朗無理的制裁，早已脫離了西方世界過去半世紀一直引以為傲的自由主義國際秩序。二戰後，美國大力促成的國際治理機構，如聯合國、世界銀行、世貿等，其用意是要建立一套行為規範和準則，解決過往國家互動的狀態，以約束國家之間的無序競爭，即「依法而治的國際關係」。可是，從核不擴散的大原則來看，早年美國一方面默許其附庸國以色列獲取核武，一方面卻奮力打壓伊朗的核活動（包括用於核電用途的研究），司馬昭之心路人皆知。

更甚是，由奧巴馬倡導的JCPOA本為各方認可的國際協議，其效力一如其他國際法，須依靠簽署國按義務遵守。如今白宮卻在伊朗沒有違反協議下背信棄義，為着「國家安全」重啟制裁，不但是自打嘴巴的雙重標準，更是鄙視自身一直所倡導的國際法。

退出《伊朗核協議》是特朗普在外交政策上其中一項最大的競選承諾。（視覺中國）

這種「長臂管轄」的行徑，說穿了就是靠着自身的硬實力，向他國強行施壓，視國際法如無物的霸權主義。然而，國有國法、家有家規，更何況是國際關係呢？除了伊朗油輪泊港一事，受「長臂管轄」威脅的地方亦不只中港兩地，更有英法德三國。美方重啟對伊朗的制裁後，三國成立的「支援貿易兌匯工具」（INSTEX），用以繞過次輪制裁的機制，維持伊朗核協議的有效性和承諾，惟此等尊重國際法的表現，卻反遭美國強烈反對和警告。由此可見，美國的單邊主義已將其國內法的管轄範圍，無限延伸至他國的領土和海域，實為毫無依據的強權之舉。

在中美大戰風高浪急的尖口處，香港能否趨吉避凶實是難料。可是，民主派領袖近期出訪美國，正正為華府干預香港，甚或中國內政，提供了上佳的籌碼和口實。不過此等有欠國際視野的舉動，不但只會把香港進一步扯進中美交鋒的風眼，也難以維持香港相對中立的地位，大大提高了本港受美國制裁的風險。敢問，一個連國際承諾也難以遵守的國家，又怎會是民主派的救命稻草呢？反之，要抗衡美國的霸權，理應像港府般強調聯合國安理會決議的重要性和公信性，以理服人。畢竟，在伊朗核問題上，孰是孰非實屬路人皆見之事。