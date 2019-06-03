選舉失利女黨魁辭職　德國社民黨向左走還是向右轉？

繼英國創立近二百年的保守黨的一員女將，黨魁兼首相文翠珊黯然下台後，德國立黨百多年的社民黨的女黨魁納勒斯（Andrea Nahles）日前亦宣布辭職，為歐洲議會選舉失利負責。這些歷史悠久的傳統大黨近年屢次陷入危機，正顯示歐洲政治出現七十年未有的範式轉移。英國保守黨、德國社民黨這些百年老店，要在新時代轉型，仍需要一番漫長的摸索。

倘若保守黨的歷史可上溯自英國內戰中的保王派，那麼社民黨便是出身德國的馬克思直接產物。1848年馬克思及恩格斯合撰的《共產黨宣言》橫空出世，各地社會主義政黨如雨後春筍，遍地開花。1869年德意志社會民主工黨成立，吸納了當時多個活躍的工會組織，更加入馬克思的第一國際。1875年德意志社會民主工黨及較溫和的全德意志工人聯合會合流，成立了德國社會主義工黨，即今天的社民黨，發表在資本主義下逐步改良，最終建立社會主義政權的《哥達綱領》（Gotha Program），被主張暴力革命的馬克思認為是機會主義者，並在《哥達綱領批判》中大加撻伐。

本為社民黨黨員的羅莎盧森堡因反對德國參與一戰而被黨主席艾伯特（Friedrich Ebert）驅逐出黨，及後在德國革命中發起斯巴達克斯起義，卻遭艾伯特動用自由軍團鎮壓殺害，結果盧森堡成為左翼運動圖騰，社民黨及共產黨亦因此積怨。

社民黨廣受工人階級歡迎，迅即成為當時最有實力的社會主義政黨。為了遏制社民黨，德國的鐵血宰相卑斯麥草擬《社會黨人法》取締社民黨，結果社民黨人便以戴上紅玫瑰為暗號宣示其身份，紅玫瑰自此逐漸成為國際社會民主主義的標誌。雖然一度被政府定為非法，社民黨的勢力禁之不絕，在一戰前夕已成為國會內最大政黨，但因德國當時首相是由皇帝任命，社民黨始終未能執政。

社民黨亦漸趨溫和路線，1891年著名的改良主義者伯恩施坦（Eduard Bernstein）草擬《艾爾福特綱領》（Erfurt Program），提出放棄通過暴力革命，以和平合法的政治參與取締資本主義。一次大戰歐洲陷入內戰，各國社會主義者都面臨國際主義傳統及民族主義之間的抉擇。社民黨決定支持德國開戰，結果導致黨內分裂。被逐出黨的反戰派羅莎盧森堡（Rosa Luxemburg）、卡爾李卜克內西（Karl Liebknecht），在1919年德國戰敗後發起斯巴達克斯起義，迅即被鎮壓被殺。

當時德國正值革命，皇帝威廉二世退位，社民黨主席艾伯特（Friedrich Ebert）成為威瑪共和國的首任總理。然而威瑪共和國注定是以悲劇收場的，艾伯特為了維持初生共和的穩定，聯合軍方鎮壓昔日黨友的起義，令社民黨跟由盧森堡及李卜克內西創立的共產黨勢成水火。另外威瑪政府簽下了極為屈辱的《凡爾賽條約》亦被右翼份子視為出賣德國，為日後希特拉崛起埋下伏線。而且威瑪政府不幸遇上華爾街大股災，物價飛漲、政府更迭，人心惶惶、訴諸救世者的心態，都促成威瑪共和國僅十五年的國祚。

2017年大選後，德國總理默克爾和社民黨主席舒爾茨經歷多個月談判後，終於達成框架共識，不過社民黨內有四成人反對合作。（美聯社）

戰後為了勿重蹈威瑪及納粹德國的覆轍，德國採用可避免一黨獨大又同時避免小黨林立的聯立制及5%的選舉門檻，也促成了國會內各黨需尋求合作合組政府的妥協作風。中間偏右的基民盟或中間偏左的社民黨長期要跟中間派的自民黨合組政府，又或者由基民盟及社民黨兩大黨合組「大聯合政府」。

然而在近年民粹之風漸盛，極端思潮復現之時，運行七十年的超穩定戰後共識政治受到挑戰，不難想像。默克爾在2005年上台以來，已跟社民黨組織過三次聯合政府。在歐債危機下，以福利政黨自居的社民黨，為跟隨默克爾鐵一般的財政紀律，已在過去十數年不斷削減福利。而奉行「紀律和秩序」的傳統保守主義政黨基民盟，則竟被批評其開放的難民政策，令德國變得不再安全，可算諷刺。兩黨支持度不斷流失予左翼立場更鮮明的綠黨，和反移民立場強烈的另類選擇黨，令其歐選失利，社民黨更在地方選舉中失落北部工業重鎮不來梅七十餘年的控制權，更為社民黨亮起警號。

本來社民黨在兩年前的大選中，已盡量跟基民盟保持距離，極力與之區分。其領袖前歐洲議長舒爾茨（Martin Schulz）更重提左翼政綱，雖曾令人眼前一亮，卻最終仍後勁不繼，不敵默克爾。舒爾茨曾稱絕不再跟基民盟合組政府，但基民盟嘗試跟自民黨、綠黨組織「牙買加聯盟」（因基民盟的黑色、自民黨之黃色、綠黨之綠色恰好是牙買加國旗的顏色）的談判破局，而迫使社民黨再度入閣。當中極力促成此事的納勒斯，也繼任成社民黨百多年來首位女黨魁。

社民黨黨魁納勒斯成為最新一名下台的政壇女將。（視覺中國）

但現時社民黨的民望持續低迷，納勒斯當初呼籲黨友支持加入執政聯盟的理據亦已顯得乏力。現時不僅社民黨不振，連在早已宣佈下屆大選不再連任的默克爾，其以圖挽回基民盟弱勢的如意算盤亦打不響。最新民調顯示，社民黨見歷史新低的12%，僅領先極右另類選擇黨一個百分點。基民盟雖有26%，卻也比27%的綠黨低一個百分點。幸好的是綠黨相當進取的氣候政策、親歐支持移民的立場，不致德國這個歐盟的中流砥柱，如英國等不少歐洲國家般，被排外疑歐的極右民粹浪潮吞噬。

至於社民黨，似乎又重回威瑪初期的十字路口——跟保守派繼續合作以維持政府運作，卻繼續被視為背離了工人階級；又或者向左轉遏制民望飆升的綠黨，但貿然退出聯合政府又可能會導致政局不穩，激進勢力可能有機可乘，也可能挽回不了已流失給更進取政黨之餘，更得失固有的中間派選民。

歐洲大選結果至今方開始發酵，日後多國人事更替，另行大選，執位洗牌仍在後頭。然而在政府失去民心，或在選舉中失利而問責辭職，不論是為脫歐談判不辭勞苦的文翠珊、屹立十餘年不倒，力抗極右民粹的默克爾，還是為國家大局而甘棄一黨私利的納勒斯，實是成熟有擔當的政治領袖的應有表現。這些勇於承擔問責下台女政治家，也足教可望而不可求的港人興歎。