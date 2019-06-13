反修例非顏色革命　政府勿情緒化誤判

6月12日反對修訂《逃犯條例》的示威，不論稱之為「衝突」或「騷亂」或甚麼也好，它都不是一場革命，更遑論是一場顏色革命。 這不只關乎如何描述一場示威，定性足以影響當局的判斷，甚至採取錯誤的部署，不容輕視。

周三（6月12日）的反修例示威，部分人稱之為「衝突」，警務處處長盧偉聰說是「騷亂」，特首林鄭月娥更稱之為「暴動」。對於如何定性，社會存有爭議。若然認為示威者雖然使用了武力，但不是有組織地大肆破壞，就傾向認為這是衝突；若然認為示威者非常暴力，惡意、蓄意攬事，或會認為這是騷亂甚至暴動。

但無論如何，有三點是肯定的。第一，這場示威中部分人用了武力；第二，要為事件定性，就應該加以論證，不能「空口說白話」；第三，示威的起因是反對修訂《逃犯條例》。

推翻政權方為革命

第三點看似是眾所周知，奇怪的是，最近竟然有了另一種說法——這是一場顏色革命。例如工聯會會長吳秋北表示，反對派包圍立法會、衝擊警察等行為，與「顏色革命」如出一轍；《香港01》亦引述消息報道，政府內部將事件定性為「一場由外國策動的顏色革命」；行政會議成員黃國健，亦公開表示認同這是一場顏色革命。

「顏色革命」原指2000年代初期，前蘇聯成員國的民眾爭取民主、推翻專制政權，後來泛指其他推翻專制政權的示威；部分人強調，「顏色革命」多數由西方國家支持，例如是西方國家的非政府組織。

革命論的兩點錯誤

將612示威定性為顏色革命，有兩個錯誤。第一，示威針對的是《逃犯條例》修訂案，當中最多人叫喊的口號是「撤回」，而非如2014年佔領運動的「我要真普選」；即使有些人要求特首林鄭月娥下台，但這亦非最主要的訴求。第二，縱然多國政府都曾談及修例，甚至要求香港政府擱置，但反修例的香港人主要都是自發上街的；外國極其量只是「嘗試煽動」，而不可能稱之為「策動」。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午三時後示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（余俊亮攝）

由此可見，顏色革命是錯誤的定性，不符事實。更重要的是，錯誤的定性會造成兩個後果。第一，若然政府也相信這是「顏色革命」而非單純的反修例，他們自然會認為《逃犯條例》修訂案本身沒有問題，亦會認為示威者是帶有敵意，故此政府寸步不讓，免欲推翻政權之徒奸計得逞。

革命論的兩個後果

第二，若然這是一場「顏色革命」，以推翻政府或癱瘓香港管治為目的，當局就會採取不客氣的方法「維持政權穩定」。舉例說，他們為了杜絕任何危及政權管治的可能性，或會以過度和不必要的武力清場，甚至將示威者趕盡殺絕。

須知道政府對示威的定性，並非只是用字的問題，更加反映當局的取態，甚至可以影響大局。香港的修例衝突已經升溫至劍拔弩張的地步，林鄭政府此刻更須避免情緒化，絕不能誤判形勢，否則後果難料。