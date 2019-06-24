四萬少年亞琛示威　綠色浪潮不容忽視

上周五（21日）來自15國的四萬名高中生齊集於與比利時、荷蘭接壤的德國邊境城市亞琛（Aachen），參與「為未來而戰」（Fridays for Future）行動，呼籲各國政府坐言起行，採取措施對抗全球暖化，規模打破歷年紀錄。

示威者提出多項訴求，包括要求德國政府立即停止補貼石油公司、關閉四分一煤電廠、向二氧化碳發放徵稅，其稅率要比下一代因溫室氣體而承受的成本一樣高。示威者又要求要在2030年前關閉所有煤礦，以及在2035年前達至零碳排放，將供電全面改至再生能源。

西方的反氣候變化運動近年迅速升溫。去年年僅16歲的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）不顧家人反對，每周五都會自行走瑞典國會大樓前發起罷課，要求正視氣候危機。其行動一石激起千重浪，得到國際傳媒廣泛關注，全球青年亦加入聲援。3月15日，全球112個國家共有140萬學生發起罷課。通貝里更被提名為本年度諾貝爾和平獎候選人，成為新世代社運代表。

年僅16歲的通貝里，去年在瑞典議會外就着氣候問題發起罷課。事件其後發酵為全球性運動，世界各地超過140萬學生參與罷課，呼籲各國政府正視氣候問題。（Getty Images）

其年紀小小卻被塑造成新世代的社運圖騰，亦惹來不少保守派攻擊，指控其「收錢示威」，或者是遭成年人操縱。通貝里斥此類有心中傷的謠言毫無事實根據，更稱她從沒看見有關注氣候議題的社運人是為了錢而示威。事實上，此種凡事以金錢與利益為目的的誅心之論，正是既得利益的成年人與擁有理想的年輕人難以逾越之鴻溝。

大部份為高中生的亞琛示威者，看的是以數十年計，關乎人類整體福祉的長遠利益，也是當大部份成年都不在人間時，年輕人所要承受的災難。亞琛示威者舉起的口號，「你們的貪婪賠上了我們的未來」、「假如地球是銀行，你早已拯救了它」等，便對短視貪婪的成年人極盡諷刺之能事。

亞琛示威者更對成年人口惠至實不至的關注不以為然，稱其運動雖得到極多政客讚賞，卻仍未得到任何實質的政策回應，批評其為錯誤及虛偽。事實上，德國國內的政治格局亦正產生微妙變化。主打環保議題的綠黨在民調上急速竄起，首度壓倒執政中間偏右的基民盟，以及中間偏左的社民黨。綠黨黨魁夏碧（Robert Habeck）更成為下任德國總理大熱，一旦當選勢將改寫德國甚至整個歐盟的氣候政策。

新科上任的紐約州聯邦眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）是千禧世代的左翼人物代表，亦是民主黨炙手可熱的政治新星，近月幾乎主導黨內的多項社會及環保議題。（Getty Images）

大西洋彼岸的美國同樣受此股新興的綠色浪潮影響。民主黨素人科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）以旗幟鮮明的社會主義者形象成為美國政壇超新星，其年初提出的「綠色新政」，主張進取的減排目標，便引起全國熱議，更得到民主黨內總統參選人表態支持。加上了上月歐洲議會選舉綠黨在議席大躍進，西方世界的綠色浪潮已到了不容忽視之勢。

本月中有新聞報道，格陵蘭在14日經歷了「不尋常融冰」，估計總冰量減少20億噸以上，超過40%。有氣候科學家指，今年有可能創下融冰新紀錄。假如極端氣候成為新常態，融冰現象將對全球各地造成重大影響，尤其是海平面上升的問題，可見氣候危機已經迫在眉睫，再不行動恐怕已為時已晚。

由氣候危機所折射出，年輕人跟成年人的世代矛盾，剛經歷反修訂《逃犯條例》運動的香港人恐怕感受殊深。而林鄭月娥政府推出「明日大嶼」的人工島計劃，也招來環保團體的極力反對。隨着全球的綠色浪潮因氣候危機而不斷升溫，此股環保意識會否進一步在香港年輕一代中生根未可知也。不過按現時社會極為焦躁，「明日大嶼」成為林鄭政府新一個等待拆解的難題，幾乎是可以預見。