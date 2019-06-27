港府認受性危機惡化　「行政主導」應掃進歷史塵埃

近期港府受到《逃犯條例》修訂風暴重創，連特首林鄭月娥也在記者會公開承認，未來三年施政將十分困難，港府認受性面臨重大挑戰。在其他有民主選舉的地方，一旦政府深陷認受性危機，人民尚可透過投票和平地更換執政班子，重新出發。在香港現行制度下，高官問責團隊採政治委任制，特首經1,200人選舉委員會選出，並經中央簽令任命，惟一旦團隊施政失當導致官民離心，又因維持政府「尊嚴」的需要而不能讓步太多時，就容易陷入互相撕裂與對立的僵局。 正如「01觀點」早前撰文指出，香港政府自回歸以來實行「大市場、小政府」的施政綱領，與市民實質聯繫已愈來愈弱，認受性本就先天不足。一旦執政團隊面臨政治風暴，在「行政主導」體制下的全面執政，就頓時淪為全面停擺，於是行政會議只能一再休會，政府原本力推的政策如國歌法、明日大嶼，以至土地共享先導計劃等，都只能相繼押後處理。香港將權力風險集中投放在「行政主導」下高官問責團隊而衍生的問題，經此一役已曝露無遺。

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回歸後香港的「行政主導」作風更變本加厲



嚴格來說，真正的「行政主導」指的是港英時期立法局議員是由官員兼任，港督就是立法局主席，官員就是議員，故「行政」與「立法」是互為一體的關係，即議程由港督制定，議案由官員提出，再由官員自己通過，此為百分百的「行政主導」。後來雖有非官守議員，但全由港督委任，故此稱不上立法制衡行政。但從1985年開始，立法局引入民選議員；由1995年開始，立法局更將取消所有委任及官守議員議席，改由選舉產生，議員的老闆變成廣大選民，立法權才開始有較自主的地位，會視情況反對政府提出的議案。



回歸之後，《基本法》將行政和立法關係一刀兩斷，即官員不可以再擔任立法會議員，立法會議員亦不能擔任官員，官守議員成為歷史。行政、立法看似互相制衡、互相配合，但其實魔鬼藏在細節。《基本法》第74條針對立法會創制法律的權力施以極大限制，列明：「香港特別行政區立法會議員根據本法規定並依照法定程序提出法律草案，凡不涉及公共開支或政治體制或政府運作者，可由立法會議員個別或聯名提出。凡涉及政府政策者，在提出前必須得到行政長官的書面同意。」



與回歸前相比，議員提出私人草案只有不能增加公帑開支的限制，回歸後議員自行提出私人草案的限制明顯更大，導致現時立法會幾乎只能通過或否決由政府提出的條例草案，由議員提出的議案不少並無約束力。此外，回歸前的「新九組」方案規定，功能組別以個人票取代團體票，只要從屬該組別的從業員，就會自動成為選民，擴大選民基礎，令「新九組」議席儼如直選議席，但此方案未能過渡至回歸後的立法會，令功能組別難代表民意制衡政府。

再者，與現時只有兩級制的區議會和立法會的議會制度不同，回歸前尚有一級介乎兩者之間的民選市政局及區域市政局，提供公眾衛生、文娛及康樂服務等，不但讓市民有更大機會參與政治事務，亦創造機會給新晉的政治人才，有助政黨或政團發展。然而，回歸後有關職能卻由新成立的行政部門——康樂及文化事務署和食物環境衞生署——取而代之，使行政團隊獨攬市政管理的權力。



總的來說，回歸後的行政、立法關係雖看似並立，但其實立法會議員的權力先被層層綑綁，再限制直選議席及從民選市政局和區域市政局回收市政權力，「行政主導」其實執行得很徹底。然而，這套體制在近年急遽變化的政治挑戰中，已被衝擊得搖搖欲墜。其最大問題，除了政府一方面大權獨攬，另一方面又推行「小政府」政策自戕管治認受性之外，更在於「行政主導」下的官僚政體企圖將政治問題行政化。雖然在制度上，問責高官是政治決策者，不再是公務員體系中的一份子，但事實上他們仍然擺脫不了行政管理人員的思維，甚至大玩行政程序。

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有一種處理政治爭議的災難 稱為政治問題行政化



這些行政官僚在處理政治爭議問題時，往往傾向用行政手段消弭爭議，但通常只會令市民更為憤怒。例如在最近的警民衝突問題中，保安局局長李家超就十分抗拒另外設立調查委員會，堅稱現行機制已足以處理，建議示威者有不同意見、對警方的工作有投訴，可去警察投訴課投訴。一旦發現不足之處，監警會的機制亦會「行之有效」地處理。由此可見，香港的行政主導某程度上只是官僚主義的化身。



在殖民時期，香港人的政治意識不高，行政主導尚可行之有效。但1990年代以降，社會對政治議題關注多了，加上回歸以來環境變化，企圖去政治化的「行政主導」政體已經不合時宜。就如政治學者黃偉豪所形容的「刻舟求劍」，政治制度和社會需要存在重大落差。

這套體制無視社會的核心矛盾，不知階級、不論貧富，只懂得「平衡利益」，在2003年處理廿三條立法問題時已經無能處理價值判斷及意識形態分歧的問題，至今十多年過去，甚至不進反退，引發一場「六月風暴」。香港市民更應該藉此機會看清楚政府管治架構瀕臨崩塌，陷入管治失能，重啟政改已是亟待處理的議題的事實。而重啟政改也不能僅局限於雙普選，更須全面檢視香港自殖民時期遺留下來的「行政主導」管治制度，應如何設計得讓權力更為平衡、風險更為分散，使政府管治即使在政治風暴中，仍能屹立不搖，促進香港繁榮穩定。