【逃犯條例】剛愎自用本性難改　林鄭始終未懂反求諸己

修例風波再度升溫，本周一（7月1日）上演了前所未有的立法會衝擊，示威者一度佔領立法會大樓。此等示威手法固然於法不容，但在批判的同時，社會應思考示威者為何被迫越界。政府多次踐踏民意，實在給予市民一個錯覺：必須以更激進的方式表達不滿，政府才會回應市民訴求。

修例風波以來，市民主要不滿政府只暫緩修例，以及過去多次粗暴、草率地處理示威，故要求收回暴動定性、成立獨立調查委員會徹查警隊濫權等等。政府對於這些訴求不一定要照單全收，但如果林鄭月娥能夠收回暴動的說法，並就當日言論道歉，以及成立獨立調查委員會調查事件，相信在很大程度上已經能夠平息民怨。可是，港府對於一些甚為合理的訴求也置若罔聞，令民怨一再升溫。

林鄭月娥剛愎自用、忽視民意，自然是整場修例風波的原因之一。自事態不斷升級，林鄭多番聲明已汲取教訓，將更着重溝通、聆聽民意的工作；如在回歸22週年慶祝酒會上，林鄭致辭時指出須一改其施政風格，務求變得更開放、包容，並希望未來能與不同黨派、階層及背景的人士見面，特別是不同黨派的議員與年青人，從而更好地掌握民情。

林鄭月娥致辭時表示會變得更開放和更包容。（張浩維攝）

但僅需不用一天的時間，林鄭便完美打倒了早上的自己。民主派議員曾發表聲明，指當晚曾邀請特首行進緊急會面，以緩和現場氣氛，惟林鄭惟竟以「事忙」為由拒絕，迅速違背自己所許下的承諾。須知道，示威者早於下午已嘗試衝擊立法會大樓，不難估計待晚上遊行人士加入支援後，衝擊規模勢必有所擴大，林鄭應有大半天的時間思考對策，包括是否邀請或被邀與示威者或其代表會面，惟林鄭不但毫無舉動，更對與民主派會面嗤之以鼻。

或許有質疑指會面無補於事，過往民主派亦有曾與特首會面，成效始終不大，雙方仍然各說各話；況且眼下抗爭活動去中心化，議員亦未必能充分擔當示威者的代表。但必須指出，降溫的關鍵在於政府願意聆聽示威者的心聲，而接受會面正有助釋出善意，為情勢降溫；而且即使議員代表性成疑，他們始終對示威者有深入了解，多少能向政府傳遞市民的實際訴求，只要政府願意虛心聆聽，或可令部分示威者稍為消氣。

7月1日，民陣發起一年一度「七一遊行」，大會表示今年有逾55人參與，為歷來之冠，警方則稱8高峰期有19萬人。(資料圖片／余俊亮攝)

相比起高調批評暴力行為，林鄭在回應公眾訴求時卻有欠積極，更可謂得過且過。觀乎過去修例風波，縱有過百萬人上街示威，林鄭鮮有親身回應市民訴求，往往僅發新聞稿以作回應，甚至於6月9日的新聞稿中宣布修例二讀將如期開始；而在612衝突後、林鄭亦在616遊行當晚透過新聞稿作出書面致歉，在兩日後再正式展開記招，如此態度實為不負責任。

更重要的是，林鄭始終未肯切實回應市民訴求，在昨日71遊行以後，政府依舊僅以新聞稿回應遊行集會，並嘗試就暫緩修例、暴動定性及監察警方等作出解釋，惟始終未有承諾成立獨立調查委員會，與示威者連日來的訴求仍相距甚遠。如此一來，只怕修例風波只會沒完沒了。

有批評指，林鄭寧願關注死物的一磚一瓦，亦不屑理會活人的訴求，甚或其性命。如此說法或許過於誇張，但林鄭未有反思己過，繼續將修例風波錯誤聚焦於局部的激進行為，以上批評無疑擲地有聲。修補社會撕裂的前提，必須要林鄭先懂得反求諸己，不再將諉過於人，才能有望打破港府的管治困局。