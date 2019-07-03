林鄭月娥、李家超如何摧毀警隊　孤立年輕人？

每逢大型社會運動，警民衝突總會成為輿論的焦點所在，近期因為反對《逃犯條例》修訂，已經觸發了多場大型示威遊行，部分推崇勇武抗爭的示威者，更不惜以身試法發動衝撃。但抗爭者畢竟都不是惡意犯罪的暴徒，不少場合更可能混雜大部分屬「和理非」的和平示威者。而警察在執法行動中，應如何拿捏尺度，即既要維護法紀，又不至於過分運用武力，令社會情緒「火上加油」，都在在考驗警方的應變能力。 但綜觀自6月9日至7月1日將近一個月的風暴當中，我們看到的卻是警方在執法過程中進退失據，究竟要「亂世用重典」，還是採克制疏導之途，前後全無章法，甚至部分有失紀律部隊之名的舉止，更助長了警民衝突，令社會情緒不斷升溫。我們試想像一下，如果警方由始至終便紀律嚴明，克制地使用武力，今天的社會氣氛會否平和一些？而部分警察的不當行為，更令整個警隊蒙羞，令香港警察花費數十年建立起來的聲譽，恐將毀於一旦。

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警隊執法進退失據 引爆「六月風暴」



現在回頭去看，警察執法行動的「辣度」大致以6月12日為分界線，市民可能還記得該日前後香港彷彿「戒嚴」的景況——在12日「三罷」和原訂二讀《逃犯條例》修訂的前夕，在11日入夜後的金鐘站已有大批配備頭盔警察巡查，不少年輕人要靠牆一字排開，被查身份證及搜身。有立法會議員指，警方查身份證後不准青年離開，「擺喺到示眾」，當時氣氛之劍拔弩張，可想而知。



次日（12日）大批市民聚集金鐘一帶，包圍政總及立法會，在下午3點後形勢急轉直下，有示威者衝擊立法會，隨後警方即展開數小時的清場行動，手段之強硬屬近年僅見。據警務處長盧偉聰稱，估計全日行動共施放約150枚催淚彈、約20發布袋彈，和數發橡膠子彈。傳媒報道了不少警方涉嫌過分使用武力及挑釁行為的照片及影片，包括恐嚇及辱罵記者、近距離直射催淚彈、以警棍襲擊正背著警方離開的示威者、用警棍毆打已被制服的示威者，及在金鐘港鐵站口放煙霧彈以致殃及池魚等。期間更因急於清場，導致聚集在中信大廈附近的一批和平集會示威者遭受圍困，險些釀成恐慌情緒蔓延和人踩人的慘劇。



自612事件之後，要求成立獨立調查委員會的聲音不絕於耳，追究警隊濫權成為反對《逃犯條例》修訂運動的其中一項主要訴求。而事實上，由於特首林鄭月娥在6月15日已宣布「暫緩」修例，有不少人的解讀是政府已實質撤回《逃犯條例》修訂，因此在6月16日逾百萬人大遊行後，運動本已難免逐漸降溫，但仍然維繫示威者一方「士氣」的矛盾，反而變成是追究警隊濫權這個因運動衍生的次要議題，導致分別在6月21日和6月26日發生兩次包圍灣仔警總的事件。



而政府及警方應對示威者的方式，自612事件後亦明顯地轉趨低調和克制，政府各主要官員亦避免公開露面及發表談話，以免刺激公眾情緒；在兩次包圍灣仔警總的事件中，警方亦近乎「打不還手，罵不還口」，轉為採用「悲情牌」。



雙方如是一直僵持到7月1日，除了上午已有零星衝突之外，至下午1時30分左右，突有一小撮示威者手持大鐵枝和以鐵籠車，不斷撞向立法會綜合大樓的落地玻璃，約百名手持盾牌的警員在立法會大樓內戒備，並舉出紅旗警告，要求示威者停止衝擊，否則使用武力。但直到下午5時，示威者仍在不斷撞破立法會不同入口的玻璃，但礙於警察駐守在內，故未有進入。雙方一直僵持到晚上9時左右，原先駐守立法會的警察突然離開，於是示威者便乘機「攻佔」立法會。

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高官無能警隊成磨心 應設獨立調查委員會還警公道



以警方與示威者之間的武力差距，理論上只要有大批警員駐守，示威者根本難有可乘之機，故不少市民質疑警方如此部署，是蓄意設置陷阱，陷這些年輕躁動的示威者於不義，並以此遂其政治利益。雖然警務處處長盧偉聰事後解釋，指警方在晚上決定撤退，是因為受地形所限，難以使用一些用於室外的武力；而示威者關掉室內部分照明，亦擔心漆黑環境會導致人踩人及其他不愉快事件；同時有示威者向警方投擲白色煙霧，因此警員在沒辦法的情況下唯有暫時撤離。



不過，盧偉聰上述解釋，並無法說明一件事實，就是示威者早在中午就已經不斷衝擊立法會的玻璃，直到晚上才真正「攻佔」立法會，期間警方早已舉出紅旗警告，但又何以一直應執法而不執法？如果說警方因為顧慮612的教訓而選擇「龜縮」，那麼警方應該要了解的一點是，即使是反對修例的市民，絕大部分也斷斷不會反對警方執法，他們反感的只是部分警察採用過分武力，令到一些示威者受到不必要的傷害。



然而，如果警方不是「龜縮」，而是蓄意設下陷阱，放任部分激進示威者衝進立法會，並以此塑造示威者「暴民」的形象，提供口實供政府譴責，進而逆轉輿論為高官解套，則恐怕只會招致更嚴重的後果。姑勿論會否對運動本身繼續加油添火，即使劇本真如上述發展，最終讓輿論逆轉，並將一群大學生、甚至只是中學生的年輕示威者打成「暴徒」，將其孤立，進而撃破。我們不得不問，現屆政府是否已下定決心與一整代年輕人為敵，讓他們本來已經對社會失望的世界觀，更蒙上一層陰影？這對於日後香港政府的管治，絕對有百害而無一利。

6月21日，上千名示威者包圍警總。（資料圖片／羅君豪攝）

自616大遊行之後，林鄭「龜縮」足足兩周，直到立法會被「攻佔」，才又召開記者會譴責衝撃，追究違法行為。維護法紀，追究法律責任，是理所當然；但在政治危機的應對上，林鄭究竟有否做好「溝通」的工作，天日昭昭，社會各界及市民大眾必已有目共睹。



更令人感到心寒的是，香港的警隊在過去一個月，一再成為政府的擋箭牌，以至成為轉移矛盾的工具，成為「磨心」，實在不幸。而警察作為紀律部隊，處理大型社會衝突事件既無章法，鬆緊亦無一致標準，更易令社會各種陰謀論叢生。若要彌補官民關係裂痕，並還盡忠職守的警察一個公道，政府應該成立獨立調查委員會，還原「六月風暴」的前因後果，辨明警民衝突真相，是修補官民關係的第一步。



周二（7月2日）監警會雖表明會就警方行動作主動調查。不過，監警會主席梁定邦承認若市民提供的資料涉及犯法部分，他們有義務向警務處提出。而且，監警會的調查一般只能局限前線警員，不能觸及和檢討上層的決定，另外包括政府團隊管理、溝通問題等，也不納入調查範圍，恐難以清晰檢討前因後果，與獨立調查委員會的功能存在頗大差異。「六月風暴」雖已過去，但如果政府依然故我，不作實質回應民間訴求及作出交代，七月會如何收科，仍難逆料。