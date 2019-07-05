【立法會衝擊】研究早指通識科非令青年激進化　董建華須慎言

全國政協副主席、首任特首董建華認為，七一衝擊立法會是破壞法治，政府一定要徹查事件。他又承認擔任特首期間推行通識教育失敗，是年輕人「出問題」的重要原因。事實上，過往研究指出，通識科並沒有大幅影響學生的公民和政治參與，亦未令大多數學生轉趨激進。除非有更多證據反證，否則政治領袖不宜隨意把社會矛盾怪罪個別原因。董建華治下七年，施政亦屢起爭議，鑒己照人，他實不宜作出輕率評論，避免再為社會添油火。

通識教育科向被指令學生政治立場激進。（資料圖片/張浩維攝）

2015 年研究 通識科非激起政治參與主因

董建華在本周三（3 日）主動與傳媒高層茶敍，分享修例爭議和七一衝擊的感受。他認為通識教育導致年輕人問題，形容自己任內推動通識教育「失敗」。按理說，施政者坦承己過，值得讚賞，可惜的是，董生這番「自省」卻缺乏事實基礎，反而有瓜田李下之嫌。

由反對國民教育課程、雨傘運動、旺角騷亂到反修例，每逢青年主導的社會運動興起，總有人怪罪通識科，指摘通識科的政治議題有欠全面，還有教師利用課程鼓動學生反抗政府，董建華絕非第一人。然而，他們似乎妄下判斷，亦逃避爭議核心。就通識教育影響而言，中文大學香港亞太研究所在 2015 年中進行研究，訪問逾 2,800 名中五學生，了解中學生公民價值與政治參與，結果發現，通識元兇論缺乏足夠理據。

舉幾個例子：

一、被問及認為在公眾地方大規模集結能否收效，喜歡通識科學生和不喜歡通識科學生沒有統計的顯著分別。

二、研究中的所有學生，過去十二個月（包括雨傘運動）參與政治活動的次數也不太高，只能說喜歡通識科的學生較不喜歡的學生活躍。

三、其他因素對於預期或實際政治參與度，比學生對通識科的興趣更大，包括後物質主義的價值取向，對社會議題的理解力和公民參與能力有信心等。

四、喜歡通識科對改變他們的政治取態沒有顯著影響，反之更容易跳出自己的社會位置，全面審視公共議題。

學者結論，若然繼續糾纏通識科會否令青年變得激進，只會阻礙公眾了解青年激進化的關鍵現象。

值得注意的是，該研究在 2018 年初的《港澳研究》期刊刊載，而期刊是港澳辦主辦、全國港澳研究會的刊物，有一定分量，政治領袖和其智囊理應不會陌生。然而，到了今天，董建華以至其他領袖舊調重彈，隨意批評學生和通識課程，似乎忽略這篇文章，甚為可惜，有失大體。退一萬步，若然時局已經變化，他們認為通識科真的煽動學生衝擊，就應拿出證據，而非憑空判斷。

董建華對立法會衝擊事件感到痛心。（資料圖片）

評論反修例風暴欠說服力 有更合適任務

更重要的是，董建華在擔任行政長官期間，管治問題叢生。在其任內，香港經歷金融風暴、負資產和沙士襲港，非他一人造成，但他拙於處理民生和政治事宜，則導致民怨沸騰。民生方面，政府分拆公屋資產、建立領匯並上市，悄悄宣布「八萬五」房屋政策不復存在，又批准孫明揚「孫九招」托市，強化社會的房屋不平等。政治方面，他解散市政局及區域市政局，令市政管理轉差，他所揀選的問責制官員裏不少人更屬「惹火」人物，例如馬時亨、葉劉淑儀、孫明揚等人。2003 年的七一大遊行雖然以反對《基本法》廿三條立法為主要訴求，但夾雜了各式各樣的民怨，成為兩年後辭職的導火線。

施政劣跡斑斑的董建華顯然並不是評論反修例風波的理想人選。他把反修例風波責任在於青年示威者及他所謂的「幕後主事者」，無視港人對近年政府施政的怨憤，搞錯了社會復和的方法。真正解決紛爭之道，是要求政府成立獨立調查委員會，查明這場「六月風暴」的來龍去脈。作為國家領導人，他更有建設性的行動應該是擔任溝通橋樑，例如主動接觸研究青年議題的學者，掌握民情，並轉告中央領導人，為香港對症下藥。