講普選固然重要　但「經濟民主」更重要！

今年七一除了有大批市民上街和平示威，更有小部分以年輕人為主的激進示威者衝撃立法會，繼而在晚上將其「攻佔」，震撼全港。各界已紛紛建言，希望政府多與年輕人溝通，傾聽他們的聲音，為其排憂解難，避免走向激進與極端。

不過，今次因反對《逃犯條例》修訂而引發的連串社會運動，近乎無大台、無領袖，示威者多經網上串聯，自發聚集，行動多經線上社交平台集體決策，政府當局到底要找「誰」溝通，也是很大的問題。回憶五年前的雨傘運動，政府尚可找大學學生組織談判，但最近特首林鄭月娥想透過學校高層聯絡學生會，邀請該會代表閉門會議，卻被科大學生會即時拒絕。科大學生會認為，自己「不敢亦不可能代表所有抗爭者」，除非政府願意回應民間五大訴求、公開對話，及開放予全香港市民參與。



可能有人會覺得，近期多次聲勢浩大遊行的「搞手」，不就是代表眾多泛民政治及民間團體的「民間人權陣線」嗎？即使泛民從政者同樣不一定能代表所有抗爭者，但由泛民從政者作為中介人，由他們接觸年輕人，了解其心聲，再將之傳達給政府，又是否可行？

2019年6月12日，一眾泛民主派立法會議員以及民間人權陣線代表向在場市民鞠躬道謝。（李澤彤攝）

我們對此感到悲觀。固然建制派和政府都不懂年輕人，是顯而易見的事實，但難道泛民從政者就會比他們更懂？舉例來說，在今次《逃犯條例》修訂風暴當中成為「急先鋒」，更因「我要見指揮官」一段影片，令不少人對其刮目相看，紛紛稱讚其「勇敢」、「好型」的民主黨主席、立法會議員胡志偉，誠然在政治上願為民主自由衝冠一怒，但是，香港市民多年來追求的公平正義，從來並不只是局限於政制上的民主自由，更包括經濟上的民主，即讓整個社會的資源分配更符合公義均富的原則，勾勒願景，讓市民可安居樂業，重燃對香港前景的希望。在這個方面，民主黨多年來實在有愧市民所託。



民主黨近年在政壇的影響力誠然日漸式微，政府倒行逆施，不一定與其有直接的關係。不過，民主黨作為主要的反對黨，在經濟民生政策上，又有否真正為港人指點出不一樣的願景，從社會深層次矛盾批判港府的錯誤施政方向呢？似乎又顯然沒有。以胡志偉為例，在他剛就任民主黨主席不久後的2017年，曾於報章撰文批評前金融管理局總裁任志剛於網誌提出的「新財政哲學」，任氏認為，政府應該打破公共開支的緊箍咒，適當增加公共開支。而胡氏則漠視政府的資源分配責任，全盤否定政府在經濟上的角色，與港府長期以來奉行的「大市場、小政府」施政綱領如出一轍，甚至變本加厲。



一直以來，港府理財態度最為人詬病的地方，就是把全副心思耗費於財政支出劃撥之上，把「自由市場原則」奉為神聖不可侵犯的教條，對活於水深火熱之中的市民置若罔聞，對長遠的經濟發展亦闊佬懶理。胡志偉不批判這種荒謬的理財原則，反以「政府效率不如私人市場」為由質疑政府投資，轉頭又自圓「民主黨並非反對政府運用儲備」，立場搖擺不定，與胡志偉在金鐘面向警察，義無反顧的形象可謂大相徑庭。我們不得不問，胡志偉敢為自由衝冠一怒，他日又願意為港人享受住屋和社會福利的權利，再上前線嗎？