百年深仇終可和解　北愛經驗讓香港借鑑

2015年，英國皇儲查理斯王子訪問愛爾蘭首都，與新芬黨領袖亞當斯上演一幕歷史性握手，雙方言談甚歡，一笑泯恩仇。亞當斯為北愛爾蘭內著名的脫英歸愛領袖，更被指曾是武裝組織愛爾蘭共和軍的指揮官。而查理斯的舅公及教父蒙伯頓伯爵，則在1979年在遊艇上被愛爾蘭共和軍放置的炸彈暗殺，成為糾纏近百年的北愛問題中被刺殺的最高級皇室人員。

英愛深仇長達數百年

其實英愛的血海深仇又豈止百年。不列顛及愛爾蘭兩島雖為毗鄰，然而文化、宗教都大有不同。愛爾蘭人為塞爾特人，說塞爾特語，信奉天主教，以英格蘭人則是德國移居而來的盎格魯撒克森人，說屬日耳曼語系的英語，信奉新教。英格蘭人對愛爾蘭的征服長及幾個世紀，直至亨利八世自封愛爾蘭國王，對愛爾蘭推行殖民政策，鼓勵英格蘭人到愛爾蘭圈地，又取締了天主教，變相令天主教徒宗教、選舉、土地權利皆被剝奪。

儘管在十九世紀初英國逐漸解除對天主教徒的壓迫，然而幾個世紀的法制導致新教徒與天主教徒的社會地位及財富極為不平等，大部份愛爾蘭人處於赤貧，只能依賴種馬鈴薯為生。結果當1845年馬鈴薯失收，便引發了為期三年的大饑荒，導致十萬人餓死，愛爾蘭人口急降四份一。然而此次災情卻喚起的愛爾蘭人的民族覺醒。往後幾十年，愛爾蘭的自治獨立運動風起雲湧。1916年的復活節起義雖被英軍血腥鎮壓，但幾年後的獨立戰爭最終令愛爾蘭成功建國。

「復活節起義」後的都柏林事中心建築物受嚴重破壞。（美聯社）

不過，英國在給予愛爾蘭獨立同時，卻維持對新教徒佔多數的北方六郡主權，然而北愛爾蘭的天主教徒經歷幾百年的不平等待遇並未因此消除。1969年，一場北愛天主教徒爭取消除就業及住屋歧視、改革選舉法規、落實普選的大型非暴力民權運動演變為警民衝突，北愛政府調動英軍鎮壓騷亂，英軍卻跟保皇派互相勾結打壓天主教徒，更令事件激化。主張南北統一的共和派及擁護英國主權的保皇派更各自建立武裝組織，以炸彈襲擊、暗殺等恐怖主義方式鬥爭。

卅載惡鬥終達成和解

長達三十年的衝突中，逾3,500人喪生，當中大部份為平民。有「血腥星期日」之稱的14名手無寸鐵的天主教徒的示威者遭英軍射殺；十名共和派武裝份子在監獄絕食致死；皇室成員蒙伯頓伯爵被炸彈炸死；英國首相戴卓爾夫人及馬卓安也險遭暗殺。每一次衝突，便意味每一次暴力的升級，每一次死傷，也代表着多一宗血債的等待被復仇。1973年多方談判得來的《森寧代爾協定》，便因保皇派不滿發動總罷工而告吹。

1980年代起，英愛兩國政府致力解決北愛問題，都柏林承諾北愛任何主權地位的改變須得到大部份北愛人民同意，倫敦則承諾將下放權力，成立一個由兩派權力共享的自治政府，以消除對天主教徒的制度暴力，換以愛爾蘭共和軍放棄用以對抗的直接暴力。最終在有愛爾蘭血統的美國總統克林頓以及多國穿針引線下，英愛兩國政府連同分別代表共和派及保皇派的北愛八大黨派於1998年耶穌受難日當日簽訂《貝爾法斯特協議》，雙方解除武裝，共同組建自治政府，結束長達三十年的衝突，自此北愛局勢大致穩定和平。

儀仗隊為愛爾蘭共和軍絕食而死者扶柩。（Getty Images）

體制暴力產直接暴力

英愛長達幾百年的血海深仇，北愛陷入三十年的血腥衝突尚且都能在各方捐棄前嫌，放下對立中告一段落，實在令今天的香港為政者深思。香港近年的政治事件愈趨激烈，甚至出現血腥或暴力場面，其中原因是市民以直接暴力抗議政府的體制暴力。北愛爾蘭的制度暴力在於在新教徒政府一方面在語言及文化政策上打壓天主教徒，嘗試將之禁絕在公共空間中，另一方面刻意扶植新教徒的單一文化特色，其排他性的族群政策令天主教徒長期感到受打壓。此其實在香港政府於體制內不斷排斥民主派，又不斷取消本土派人士的參選資格可以看出，其打壓不同政見人士的方式結果反削弱其政權的合法性。

北愛政府打壓不同宗教背景族群源於選舉制度之不平等。北愛政府於1929年引入單議席單票制，變相有利於人口稍佔多數的新教徒，又限制只有業主方可享有投票權，明顯偏袒普遍較為富裕的新教徒。政府又在新教徒人口佔較多數的地區劃出更多選區，令其選舉更向保皇派傾斜，令其未曾失去過議會多數。此種體制暴力在香港自然體現於由財閥把持的選舉委員會及功能組別中。此次的反修例風暴，正是因過百萬人上街依然無阻建制派壟斷的立法會通過草案，令示威者以衝撃立法會如此極端的直接暴力回應體制暴力。

反修例示威者衝擊立法會。（資料圖片／羅君豪攝）

另外三十年血腥衝突的引爆點，為1969年的非暴力的民權運動最終激化為警民衝突，最終爆發成騷亂。警民衝突爆發原因為警隊以新教徒為主，當中不少更是由保皇派民兵組織阿爾斯特志願軍招攬。在天主教徒被襲擊時，警隊並沒有公正執法，相反更偏袒保皇派，招致天主教徒的不信任，當中便以準軍事組織的「B特別部隊」（B-Specials）最為惡名昭著。結果北愛衝突由擲石演變成擲燃燒彈，由擲燃燒彈演變成放炸彈，雙方都不斷升級以達至「對等暴力」。

香港的情況又是何等相似。警民之間的不信任早已植根於2014年的佔領運動，示威者並認為警方對示威者採取過度武力，亦不相信警方是公平公正執法，投訴警察課、監警會被視為無牙老虎，警察不能以這兩部門的審查以確保其中立無私，結果其形象不斷受損卻無法復元。現時示威者跟警方的武力不斷升級，若政府再不加以改革警隊，一天香港變成貝爾法斯特街頭，已不是異想天開。

北愛經驗值香港借鑑

解決糾結幾個世紀的愛爾蘭問題，需要多方放低過去包袱，懷有展視未來的胸襟和大局觀。而英國輪流執政的民主制度，亦有利貝理雅上台後一改前朝戴卓爾夫人的強硬鎮壓路線。1998年的《貝爾法斯特協議》除了終止了倫敦的直接統治，讓北愛人民真正落實自治外，也建立了一套權力共享的政治制度，吸納不同派別的人士入政府共同執政。相反，香港既沒有宗派或族群的矛盾，亦沒有數百年的慘重歷史，今天政局何以會弄得如此非魚死網破不可？前車可鑑，處於暴動邊緣的香港，難道各方人士真正要讓事情惡化到暴力不斷升級，血債不斷累積，仇恨不斷滋長至不可挽回之地步，方肯尋求和解嗎？