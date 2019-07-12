民無信不立——一場由政府自編自導的六月浪潮

特首林鄭月娥經過一個月企硬後，終於宣布「《逃犯條例》的修訂工作或這條條例草案已經『壽終正寢』」，又大談未來要改革其施政作風，要多聆聽不同意見，改革諮詢制度，解決香港長年的深層次矛盾。然而，林鄭推動修例時漠視港人的憂慮與合理質疑，只知強攻，過程中政府說法又不盡不實，前後矛盾，即使她多麼想快快繞過這場香港開埠百多年來數一數二的政治危機，如果不拿出切實行動撥亂反正，恐怕嘴巴對施政新風、改革藍圖、香港願景說得如何美好，都難以取信於香港市民。

林鄭在今年2月以處理本港少女潘曉穎在台灣被殺案為由，提出修訂《逃犯條例》，希望打通香港與其他中國地區的引渡安排。在港人對中國大陸司法制度存在焦慮的現實下，這本來是不易為之之事，林鄭一味強攻，反而進一步激起港人的恐懼。

面對法律界等種種質疑及憂慮，林鄭選擇視而不見，指修例是要堵塞「漏洞」，又暗諷過去歷屆政府「鴕鳥」了二十多年。其漏洞說迅即遭踢爆，前港督彭定康、前政務司司長陳方安生、前英國外相聶偉敬等人，及英國外交部解密檔案，皆指出當年中英雙方故意把大陸剔除於引渡協議之外，以區分兩地迥異之司法體系。當然，隨着一國兩制實施多年，《逃犯條例》確有修訂的需要，但林鄭政府以不盡不實的理由推動修法，其口中雖言「初心」，令不少港人感到的卻只是「居心叵測」。

6月12日 抗議《逃犯條例》修訂的示威演變成激烈衝突，入夜後仍未平息。林鄭月娥晚上突然發表電視講話，態度與同日早上的專訪判若兩人，在不足三分鐘的發言中，她三度以「暴動」形容今日的警民對峙及衝突，呼籲「所有熱愛呢個地方嘅市民大眾，遠離暴力」。

當修例演變成社會運動，台灣方面看在眼裏，也急急劃清界線。台灣總統蔡英文針對修例一事宣稱「一國兩制不可行」，而早在5月9日，即6月9日大遊行的一個月前，台灣陸委會發言人邱垂正稱，即便香港通過修訂《逃犯條例》，台方亦不會同意移交殺害潘曉穎的陳同佳，又稱其三度提出司法請求與會商要求，皆不得港府回應。至6月12日金鐘大型衝突，林鄭於三日後宣布「暫緩」條例修訂工作，仍是以處理台灣殺人案作藉口，市民看在眼裏，難免對其無視事實的言論感到憤慨。

6月12日大型衝突期間，林鄭於政府新聞處發表電視講話，以強烈措辭稱金鐘一帶的集會，是「公然、有組織地發動暴動」。這句話震撼很多當時在金鐘的和平示威人士的心坎。然而不夠一個星期，林鄭及警務處長盧偉聰以今日的我打倒昨日的我，聲稱沒有為整場集會定性，又稱沒說整場事件是暴動。然而其謊言再度被拆穿，民陣在一封警方發出的信件中，發現警方已於當日於金鐘政府總部一帶「舉行的集會定性為暴動」。政府明明曾為事件定性為暴動，現在卻前言不對後語，如此如小孩耍賴皮，何足以取信於人民？

岑子杰展示警通知書稱6．12集會「暴動」。(羅君豪攝)

暴動定性一事，並非純粹公關或面子問題，更是還當天有參與過金鐘集會的市民清白，還關乎保險等諸多法律細節之問題。當天疑遭催淚彈撃中的香港電台外判司機莊文龍便稱，由於政府一度以「暴動」形容當天衝突，保險公司拒絕賠償醫療費，令他得不到應得的醫療服務。一天政府不撤回暴動之定性，一天便有參與和平示威的市民要蒙上「暴徒」的陰影，法律上尚有一定風險。市民要求政府簡單直接說明,及以行動撤回條例草案及暴動定性的兩大訴求，毫不過分。

子貢問政。子曰：「足食，足兵，民信之矣。」子貢曰：「必不得已而去，於斯三者何先？」曰：「去兵。」子貢曰：「必不得以而去，於斯二者何先？」曰：「去食。自古皆有死，民無信不立。」 《論語．顏淵》

春秋時期，子貢問為政的方法。孔子說：「糧食充足，軍備充足，人民信服政府。」子貢說：「假使在不得以的情形之下，要在這三項裏面去掉一項，應該先去掉那一項呢？」孔子說：「先去掉軍備。」子貢說：「在不得已而要在這兩項裡面去掉一項，應該先去掉那一項呢？」孔子說：「那惟有減掉食糧，信義是斷乎不能缺的；人終有死的一天，假使失信於民，政府便無法存立。」

當今香港人的人身安全既無受外敵威脅，大部分人民生活亦尚且飽足，卻爆發了回歸以來最嚴重的政治危機，二千年前的孔夫子對此早已明言——自古皆有死，民無信不立。當政府錯誤研判民情，漠視理性反對聲音，甚至試圖用拙劣的謊言謀求達到修例目的，又如何使港人嚥下這口氣？假使政府不以行動重拾港人對其基本信任，再多的道歉，再多美好的施政新風、改革藍圖、香港願景，都只會被視為空話。