社會抑鬱 藥在何方？

香港大學醫學院研究發現，6月反修訂《逃犯條例》浪潮期間，疑似患有抑鬱症的患病率升至9.1%。醫學院院長梁卓偉形容情況有如「疫症」，並坦言沒有疫苗可解決問題。

平均每十港人一人疑抑鬱

港大醫學院公共衞生學院的研究團隊自2009年起追蹤研究香港人的精神健康，推算疑似抑鬱症的基線為1.3%，但此數字在2014年佔中時期上升至5.3%，到近期（即今年6月至7月期間）升至9.1%，意味每10個人就有1人疑似患有抑鬱症。在有潛在自殺想法方面，基線為1.1%，佔中時期增至3.6%，修例風波期間則為4.6%（見表）。研究團隊特別指出，無論受訪者是否參與了6月9日、16日或7月1日的抗議遊行，無論他們是否支持修例草案，疑似抑鬱的症狀幾乎沒有差異，表明可能出現了「溢出效應」，即個人情緒問題影響社群內的其他人。

再者，由於嚴重抑鬱症或有自殺想法的人可能拒絕與人接觸，所以實際情況可能更壞。梁卓偉形容，就流行病學而言，今次已是「精神健康因嚴重社會事故的疫症」。

這次研究發現有情緒問題的數字，在政治爭議期間偏高，雖然從實證科學來說，無法明確推斷兩者之間有因果關係，但港大醫學院提醒社會大眾，避免對新聞和社交媒體長期沉思，亦提醒醫護人員要留意社會事件對精神健康的影響。

由此可見，研究團隊也認為社會爭議可能是問題成因。梁卓偉亦表示，近日事件令人掛心，看不到衝突何時方完結。若然今次「情緒疫症」的成因在於政治和社會環境，就難怪研究團隊坦言，沒有疫苗或藥物解決問題。正如中國古語有云，「上醫醫國、中醫醫人、下醫醫病」，特首林鄭月娥必須明白，真正能夠解決香港人抑鬱問題的，還在政府。

林鄭重政治輕民怨

遺憾的是，雖然有多名市民留下反修例字句後輕生，但當局在處理修例風波上，至今仍然以政治考慮為重。例如，葉劉淑儀等行會成員同意宣布「撤回」草案，但林鄭月娥卻一直不肯言之；從官員言論及政府文件可見，當局將「6．12」衝突定性為「暴動」，但林鄭卻明確拒絕收回定性；終審法院前首席法官李國能促請政府成立獨立調查委員會，林鄭卻始終不肯。無疑，這些讓步未必能完全平息民怨，但最少能讓市民感到政府會聆聽及回應訴求，有益無害。

宏觀而言，當局也要明白，社會不少人自2014年佔領運動以來感到政治上的無力感。一來，他們認為落實民主普選的日子遙遙無期；二來，他們自覺無法改變政治和社會現實；三來，部份人即使想到另一個社會生活，也沒此經濟能力。

由政治和社會環境而來的精神健康問題，或許對管治沒有即時的負面影響，但問題其實有如潛伏炸彈，不知哪一刻會否有人精神崩潰，甚至輕生。從政者雖然難免會看政治利益，但社會福祉始終是其責任。當知道社會上很多人活得不快樂甚至抑鬱，管治者實是時候拿出勇氣，解決深層次結構問題。￼