停發不反對通知書無補於事　建制派勿火上加油

六月浪潮過後，七月依然示威連連，不同遊行已先後於各區舉辦，民陣本周日（21日）亦於銅鑼灣再度發起遊行，並申請不反對通知書。然而，不少建制派議員建議政府暫停發出不反對通知書，以阻止示威活動對影響社會。誠然，和平示威演變成激烈衝突，警民之間擦槍走火，絕非社會樂見，但政府持續未有正視示威者的訴求，才是市民繼續發聲、採取不合作運動、甚至將示威升級的主因。警方如拒發不反對通知書、全面禁止遊行，不但無補於事，更是潑油救火，可能會加劇社會的不滿情緒，社會動盪和撕裂只怕沒完沒了。

近日先後有建制派議員倡拒發不反對通知書，如民建聯周三（17日）遊行到警察總部外，要求警方考慮暫停發出不反對通知書予遊行集會申請，議員何君堯甚至認為警方應停止七、八月的所有遊行，阻止和平遊行集會被別有用心人士所騎劫；而就示威頻頻升級，議員陳凱欣周四（18日）亦解釋，警方與集會主辦方均有責任處理示威後的行動，並認為停發不反對通知書一至兩周，有助紓緩社會壓力。

陳凱欣同意暫緩不反對通知書「一、兩個禮拜」。（資料圖片／羅君豪攝）

集會自由不能輕易禁絕

香港現時法例規定，逾30人的遊行及逾50人的集會須向警方申請不反對通知書。換言之，若警方全面停發不反對通知書，有如禁止市民舉行集會或遊行，損害公眾的示威自由。若非有非常逼切的需要，當局不宜這樣做。

更甚者，從實際效果方面看，如建制派認為「斬腳趾避沙蟲 」有助避免社會再爆發衝突，只怕會枉費心機。經歷過六月連場百萬人遊行、激烈的衝突，七月的周末仍有大量市民選擇繼續上街抗爭，反映政府始終未有妥善回應公眾的訴求。只要這種張力繼續存在，即使警方拒發不反對通知書，可料仍難阻市民上街表態。再者，當社會示威情緒尚未平息，警方若連和平集會的申請亦全不考慮的話，和平示威者會否憤而考慮非法集會以抗爭？若然如此，情況或會更加不可收拾。

民陣周日再舉行遊行。圖為召集人岑子杰。（王海圖攝）

通知書機制有助風險管理

當政治氣氛極其緊張，示威活動暫難遏止之際，警方的要務都不是完全禁止市民集會表態，而是防止示威活動激化、升級至不可控制的局面，盡量令其和平進行。而示威須申請不反對通知書的機制，本質上就是警方為公共秩序把關的工具，盡量減低示威活動對社會造成的不便。以民陣申請於本周日舉辦的遊行為例，警方原以公眾安全為由，拒為民陣於當晚在金鐘添美道舉行集會，並建議將集會延期至八月舉行；現民陣將集會改作遊行，並將遊行終點由慣常的金鐘政府總部改至中環終審法院，警方亦同意有關安排，可見警方能兼顧風險管理及集會自由。

無疑，當如佔路、圍堵政府部門等示威行動已漸成常態，警察始終難以阻止示威者在遊行後「另有行動」。但只要示威者並無出現如衝擊政府建築般的過火行為，那麼市民只於中環、金鐘一帶道路聚集，警方根本毋須主動驅散。而事實證明，如在6月16日晚上般警方容許市民於金鐘政總一帶和平集結，衝突根本不必然出現，示威者亦自然和平散去。從過去教訓可見，只要警方劃下「界線」，例如在刑事破壞或傷人等情況下才出手制止，避免魯莽清場而衍生不必要衝突，警民衝突並非不可避免。

616大遊行（張浩維攝）

固然，不反對通知書的機制及警方任何部署，都只能將風險減低，而非完全杜絕衝突的可能；真正能夠平息民憤、阻止衝突繼續發生的，始終是政府。特首林鄭月娥絕不能繼續躲於警民衝突背後，迴避公眾訴求。縱使她未必能悉數答應坊間的數大要求，但至少亦須向社會展示出解決問題的誠意。正如民陣本周日遊行強調爭取成立獨立調查委員會，正是社會公認能紓緩事態的最佳出路。包括終審法院前首席法官李國能在內等各界早已發聲，政府絕不可再多作推搪，盡快踏出修補社會撕裂的首步。