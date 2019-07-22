【元朗黑夜】白衣暴徒逞兇　警方欠市民解釋

7月21日晚至翌日凌晨，大批手持鐵通、長棍等武器的白衣暴徒，先後在元朗多個地方向路人進行無差別攻擊。在最嚴重的「戰場」元朗西鐵站，暴徒甚至在月台追打乘客，許多人被打到血流披面，傷者包括立法會議員林卓廷和資深傳媒人柳俊江。連場衝突中，警方被指「慢半拍」，未有及時現身執法。即使處長盧偉聰在翌日解畫，整件事仍然疑點重重，這對修補最近因修例爭議而嚴重倒退的警民關係，毫無幫助。

綜合多方面資訊，警方當時行動極慢，完全不像一支訓練有素的紀律部隊。早在周日晚上9時許，《香港01》便接獲讀者報料指，大批白衣人在元朗西鐵站「形點商場」（YOHO Mall）外聚集，他們繼而在大約10時半及11時多，先後在西鐵站附近以及站內襲擊市民。

警務處處長盧偉聰解釋，當晚警力主要在港島西區，而且元朗區內有幾宗打鬥案，所以當時即時派出的只是兩名軍裝警員。然而，由該批暴徒在元朗雞地「誓師」，以至在西鐵站內犯案，有關片段其實早已在社交網站上瘋傳，連普通市民也能預見會發生襲擊事件。為何掌握大量資源的警方，在收集情報方面表現得如此業餘？為何警方在大批市民受傷後，才施施然趕到現場？

同樣值得批評的是，不少網民在元朗爆發嚴重襲擊案後，嘗試致電999熱線報警，但一直無法打通。根據香港警察的「服務承諾」，警方「力求在9秒內接聽每一個999來電……港島及九龍區平均回應時間為9分鐘，而新界區則為15分鐘。」所謂回應時間，是指總區指揮及控制中心999控制台接報起計，直至警務人員到場為止。按照上述承諾，警方的表現絕對不及格，它必須向市民作出交代。

另一方面，警方高層的回應亦十分反智。警員周一清晨進入南邊圍村調查後，元朗區助理指揮官（刑事）游乃強聲稱，「邊個陣營都唔見有攻擊性武器」。問題是，許多記者和現場人士都目睹白衣人犯案，難道記者和現場人士全部看錯？

「六月浪潮」以來，香港社會嚴重撕裂，官民互信所餘無幾。警方作為政府維護社會秩序的重要力量，其公信力已因近期連場政治衝突而明顯削弱。而他們昨晚的表現，更給人「未盡力」的觀感，甚至被人形容為「縱容暴徒行兇」。倘若警方在保護市民生命財產方面的決心，進一步受到質疑，那麼官民重建互信肯定無從談起。這是任何熱愛香港的人都不願看到的。