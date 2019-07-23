【元朗黑夜】擅用「私刑」禍害大　社會撕裂何時了？

《香港01》出版之初就提出這樣的警示：社會撕裂、大家都輸。那是在佔中和旺角騷亂之後。周日（7月22日）晚中西區的警民衝突，以及稍後在元朗發生的「白衣人」襲擊事件，在在說明社會撕裂的嚴重程度。 兩件事情的性質並不一樣，但將其分開討論卻是掩耳盜鈴的鴕鳥思維。不一樣之處在於，中西區警民衝突是《逃犯條例》修訂風波的延續，是警察驅散佔據馬路的示威者，包括制止一部分示威者作武力抗爭；發生在元朗的襲擊事件則是赤裸裸的「黑社會」行徑，就算施襲者「看不過眼」想「教訓」反修例運動中的激進示威者，也不應如此動用「私刑」，而攻擊一些完全與反修例無關的市民更是大錯特錯，是社會無法容忍的。

香港是個法治社會，在法治的範圍內才是一個自由社會。沒有法治，自由無地立足，而沒有自由，法治就變成專制。這個簡單的道理，相信大部分香港市民是理解的，亦應該是認同的。當「民陣」通過合法程序完成遊行申請，不少示威人士超越其界線，繼續擴大及延續示威，從法律上看已經屬於違法。由於過去一個多月的民情，這樣的「違法」行為，大多數市民都可能接受。

在特殊時空，法律也許應該為人民權利，包括政治表達的權利，提供某種靈活性，這是政治，更是現實。然而，任何事情都不會只有一種迴響，所有政治行為也都不會只有一種後果，有人支持，就必然有人反對。當社會接受一批人的意見或回應他們的情緒時，同時亦會否定另一批人的意見和不滿。就好像在美國，支持墮胎的群眾往往不能理解反對墮胎的宗教團體，認為容許墮胎就是普世價值，是尊重人權，但事實上，接近一半的美國人反對墮胎合法化。在同性婚姻議題上，這種分裂同樣嚴重，就以台灣為例，當輿論以為主流民意支持同婚修法時，公投卻給出了截然相反的結果。

回到香港，反對修例的示威者是否又會承認，也許有為數與他們不相上下的市民支持修訂《逃犯條例》？當他們套上了神聖的光環，追求自己所相信的普世價值，是否也該去理解這些不同的聲音，而不是只認為自己一定對，無視反對者？否則，這與原先認為修例是天公地義的建制派，豈不是在心態上犯了相似的錯誤？

元朗白衫男子追打市民。(資料圖片)

其實，「社會撕裂」從來都是在各方堅持自己擁有真理的情況下發生。周日在中西區和元朗發生的「衝突」，都是不同社會力量各執一詞的結果。當我們同情年輕人，認為他們只是為了追求社會正義而站到了最前線，或許行為激進過火但可以諒解，我們會否同時質疑，年輕人什麼時候會過了線，釀成更大的社會災難？當示威者的違法行為一再出現，甚至發生令人痛心的暴力畫面，或許是時候適可而止，不要自以為有理就可以隨意破壞香港一直堅持的法治。

至於那些保守勢力，他們或許認為年輕人目無法紀，認為自己可以拿起籐條教訓他們一番，但濫行私刑違背香港社會的道德基礎，無論用什麼道理都無法讓人諒解，施暴者必須繩之以法。可惜的是，就算是如此無理，社會中也確實有為數不少的一批人認同這種行徑，認為就應該教訓一下那些「逆子」。《香港01》無法認同這種觀點，不屑於這是無比落後的觀念，但卻無法不承認它存在的現實。

這個世界不是只有年輕人，就算年輕人是「天使」，也要接受這個世界會有「魔鬼」。而夾在中間的警察則「裏外不是人」，在元朗衝突中更無法洗脫消極執法的質疑。事後元朗區以至新界區市民人心惶惶，說明了當晚事件對社會禍害之大。

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「社會撕裂，大家都輸」，並非是要大家「和稀泥」，而是要大家認識到社會問題本身的複雜性，更遑論一些嚴重的政治議題，它的撕裂程度將會更嚴重。事實上，當特首提出修改《逃犯條例》時，《香港01》就批評並警告，她過份輕視修例的後果，徵求意見的過程也過份傲慢，必然會製造更大的社會撕裂。到了今天，撕裂成為顯而易見的社會現象，過去一個多月的衝突，已經不再是反修例的結果，而是轉化為新一輪社會撕裂的原因。

周日發生的兩起事件是社會撕裂的冰山一角，也都是一直存在於香港社會中的深層次結構矛盾的表象。或許有些人會為中西區衝突的「英雄」與元朗的「黑社會」相提並論感到不高興，可惜，無論將兩者如何區隔，事實都不會被改變。反對將兩者相提並論不就是「社會撕裂」的正常反應嗎？如果不反對，又如何會是「社會撕裂」？