屯元天社區奮起「自救」　折射出警隊失信無能

元朗暴力事件發生後，一眾高官除了在翌日記者會譴責暴力，至今仍未向市民交待開誠布公。特別是曾表示會跟進的警務處處長盧偉聰，過了兩日也未再澄清或解畫。與此同時，不少屯門、元朗和天水圍居民活在恐懼下，在網上發起自救運動，守望相助，充分折射出對警隊的不信任。

屯元天居民歎「警察已信唔過」 自救基於惶恐

元朗黑夜導致人心惶惶，元朗甚至屯門區陷入一片混亂。直至周一（21日），不少居民仍擔心暴力事件仍未完結，例如有人號召於下午往元朗警署示威，又如網絡不斷謠傳暴徒會再度施襲的資訊，當區大量商鋪、銀行、甚至公眾設施都決定提早關門，街上人流車流亦變得稀少，不少公司亦因時制宜，容許員工提早下班回家，以免其人生安全受到威脅。如何回家也成了抉擇題，不少市民在下班時亦不敢乘搭西鐵線，誠恐以身犯險，元朗西鐵站更一度人流大跌，相反其他交通工具，如巴士則見大排長龍。

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面對無盡恐懼，新界西市民似乎連警方也不信賴，屯門、元朗及天水圍居民於社交網絡成立自救群組，透過互相交流、互傳信息，例如藉拍攝、轉發元朗、屯門的實時影片，從而提醒群組內市民有關特定地點的情況，包括有無白衣人士出沒，希望能保障社群的安全。另外，群組內甚至會分享不同有關教授個人自衞的短片，希望市民能裝備自己，學會適度抵抗暴徒施襲。

新界西一直被譏為「睡房社區」，意指當地地區偏遠，市民回家後只作休息，社區關係、連結薄弱，但在危難下竟可互相「connect」，屯元天居民守望相助，其情可敬。然而，屯元天居民須自發自救，反映的是一個令人失望的現實。執法團隊失信於民，導致市民認為於危難時候了無依靠，須訴諸己力，如此局面實屬無奈。

7月21晚上大批白衣人在元朗站追打市民，市民被打至頭破血流。（香港01記者攝）

警隊重建市民信心 不可空談

觀乎7月21日晚，警方從部署至執法上均惹來公眾質疑。先論部署，警方多次以應付港島示威而調走大量警力，從而導致當晚元朗人手不足，以致難以即時趕到襲擊現場；但其實地區人士有意行動早有風聲，甚至有元朗區議員已證實在事前早已通知警方，警方無理由對事件懵然不知，那為何沒有部署一定警力，以備無患？再論執法，當晚有市民致電警方報案，但據報有人被掛線、甚至冷嘲「驚就唔好出街」，引人揣測警方故意消極處理。另外警方當晚未有即時拘捕任何人士，事後警方解釋只因未能確認白衣人是否施襲者，這明顯與不少市民的認知、甚至有不少網絡片段有所違背。事實上，不只坊間傳聞甚囂塵上，連基本法委員會委員陳弘毅等社會賢達亦直言警方未有及時採取行動，大律師公會曾促獨立調查警方責任，可見市民的憂慮並非無理。

迄今，警務處處長僅連同特首林鄭月娥於7月22日舉行過一次記者會，惟警方均未能對以上問題提供合理解釋，處長盧偉聰甚至對部分問題直指要「回去理解和跟進」，實教經歷過元朗黑夜的市民更感憤怒。警方有如機械式般重覆呼籲不容忍暴力、與黑社會勢不兩立等，望市民予以信心，惟其行為卻未能挽救市民對警隊幾近盡失的信任。

元朗黑夜衝突，警方被質疑處理「歎慢板」。警務處處長盧偉聰表示元朗衝鋒車當時處理3宗打鬥、1宗火警，知悉元朗事件後已立刻派人到元朗處理，警方最後在11時20分到達。(香港01記者攝)

當元朗遊行在即，惟暴力陰影未退，警民信任又跌至歷史新低，市民團結自救的悲觀風氣或許會持續。警方如要重拾社會信任，就必須從速檢討過去的工作，盡快召開另一場記招交代一切，並且承諾市民會為之後的遊行作仔細部署，保護遊行市民，防範另一場「無警黑夜」的來臨。上述工作未必能一下子改善警隊形象，但如警方再不積極處理，其除暴安良的形象只怕蕩然無存。