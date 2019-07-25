【721衝突】橡膠、布袋彈使用不當可致命　警方應公開武力指引

周日（21日）民陣遊行後示威者先後轉到灣仔警察總部、金鐘、中環終審法院及西環中聯辦外聚集，警方當晚使用橡膠子彈、布袋彈及催淚彈等武力清場，至22日下午五時，醫管局指有十四人受傷，亦有記者被催淚彈擊中。 不過，警方至今仍未交代當晚行動的警員及彈藥數目、警方清場策略以及時序等。事實上，自6月12日警方首次以低致命武器（如橡膠子彈及布袋彈）向示威者開槍以來，其使用武力的程度已受部分人質疑，7月21日則是警方第二次向示威者開槍。人權組織「香港人權監察」批評濫用武力的情況仍無改善亦不恰當。為改善情況，警方必須公開武力使用守則，政府亦須盡快成立獨立調查委員會，釋除大眾疑慮。

清場手法再惹質疑 警方欠交代

警方於周日晚上九時半在上環展開驅散行動，示威者多次投擲雜物，一度向警方方向推動，但警方的執法再次惹來質疑。首先，速龍小隊再次沒有展示警員編號，亦未見配備委任證，記者多次追問仍未獲回應。其次，在信德中心及西港城對開，警方多次施放催淚彈，或影響市中心範圍附近的商戶及居民。

在武力使用方面，從傳媒拍攝片段可見，當時在中區警署外行人天橋有速龍小隊監察橋下情況，期間警員驅趕記者，並在無任何警告下，向橋下的示威者發射橡膠子彈，橋上留下彈殼，數分鐘後，再有警員在未有示警下發射胡椒球彈。而在林士街停車場外，警方約於11時06及08分向示威者施放催淚彈後，約11時10分舉起「橙旗」警告並隨即在向示威者開槍平射多發橡膠子彈。無論是在遠處天橋高處由上向下開槍，或在夜間及煙霧中向正消散的人群頻密攻擊，做法危險，或未能確保瞄準的準確度，亦可能構成人踩人。

香港人權監察總幹事羅沃啟在接受訪問時，稱不能接受欠缺示警，而相較612金鐘衝突，當晚警方使用武力，仍無改善亦不恰當。警方則一貫回覆，指警務人員在使用武力前會在情況許可下，向對方發出警告，任何人如認為警方處事時受不合理對待，可向投訴警察課投訴。

警方約在晚上10時20分開始發射催淚彈。（羅君豪攝）

非致命武器可致傷亡 武力使用需合乎比例原則

布袋彈及橡膠彈均為非致命武器（Non-lethal Weapons），即使用時能令目標暫時失去抵抗能力，原本設計並非致命，但它們仍帶有殺傷力，使用不當可構成性命危險。另外，已有研究指出橡膠子彈的不準確性、使用時不適當的瞄準和發射距離會構成相當數量的傷亡。

上月12日警方亦曾在驅散示威者的行動中使用相關武器，至少81人受傷，警務處處長盧偉聰6月13日召開記者會時指，警方在行動中使用約150枚催淚彈、約20發布袋彈以及數發橡膠子彈，不過，當時盧偉聰強調以上武器投放數字為約數，實際數字亦有待確認，但至今仍未有再作公布，又解釋警員在生命受到威脅的情況下，迫不得已使用武力驅散人群和控制場面，強調嚴格依從指引。

不過，警方使用武力的程度應合乎比例原則，當群眾威脅性有限，警方可用較低強度的武力驅散群眾，包括增派人手等，不應輕易動用以上非致命武器。警務處2006年的行動報告亦指出，布袋彈較胡椒噴劑、警棍、手擲催淚彈及背負式催淚噴射器，屬較高程度的武力，只能向目標的下肢發射，制止個別人士的嚴重暴力行為。無論是上月12日或本周日的遊行中，有示威者的頭部、眼睛及腰部中彈，警方有責任檢討相關武器的使用情況。

公開守則解爭議 獨立調查委員會化解危機

警方被賦予公權力，可使用武力維持社會秩序，但這種權力必須有限制及得到監察，以確保警隊能有效運作，發揮應有職能，越權行為應受到制裁。警察在執行職務時，必須按照《警察通例》（PGO）的規定，回歸初期《通例》原本是一份完全公開的文件，但2003年警方以「可能會傷害或有損警隊在防止、調查和偵查罪案及罪行方面的工作」拒絕披露部分章節，當中包括第29章「武力與槍械的使用」，若警方及後有更改指引，市民無從追查，未來或將引發更大爭議，「01觀點」早已指出應公開有關章節，並在修訂《通例》前顯然應該先作諮詢。

此外，要重拾市民對警方執法的信心，政府應盡快成立獨立調查委員會，本周二（7月23日）大律師公會前主席石永泰接受電視訪問時稱，委員會由獨立的退休法官主持，而且不會只查一方，甚至有助證明警隊清白，政府應聆聽各方訴求，成立委員會一事不應再拖。