選民登記冊資料無法尋回　政府須堵塞行政人事漏洞

選舉管理委員會本周三（24日）公布獨立調查報告，交代選舉事務處為何遺失一本選民登記冊，而且事情發生後兩年多才被揭發。教人失望的是，選舉事務處不能尋回登記冊，亦無法得悉登記冊何處遺失。遺失後，原總選舉事務主任黃思文曾稱下屬沒有向他匯報，但原來他去年已知情，報告沒有交代他是說謊抑或遺忘，未足說服公眾。 選舉必須公平公正，選民才會信服結果。近年選舉程序屢有錯失，由錯計票數到遺失選民登記資料，公眾對選舉部門以至負責職員的信心已見動搖。 再者，連政府部門都不重視個人資料，難以督促商界和民間守法。適逢區議會和立法會選舉將至，加上政治氣氛繃緊，政府必須避免再次出錯，在報告中抽取合適建議，避免更多爭議。

2016年立法會換屆選舉，新界西一個投票站的一本選民登記冊被揭發遺失。（資料圖片／余俊亮攝）

2016年立法會換屆選舉後，選舉事務處發現青衣一個投票站的選民登記冊遺失，涉及8,136名選民的個人資料。如此重要之事，竟然事隔兩年半，在今年4月5日，傳媒踢爆下才公諸於世。

登記冊無法尋回 揭行政人事失誤

選舉管理委員會展開調查，結果教人既失望又憤怒。失望的是，選舉事務處始終未能尋獲登記冊，選管會只能點出幾個可能遺失的場景，同時暴露選舉事務處輕視處理選舉文件，例如：一、於投票站包裹選民登記冊期間，沒有跟足程序； 二、在空間不足的倉庫提存物品，有機會把文件錯放，以及難以逐一點算物品；三、提取物件期間和轉移貨倉期間遺失。

憤怒的是，調查揭露時任總選舉主任黃思文誤導公眾。廉政公署在2016年10日已經要求選舉事務處查核不同投票站經劃線的選民登記冊，其中涉事的那本未能提交，處方多番搜尋亦無果。黃思文今年4月表示，其下屬一直未有向他匯報遺失登記冊。然而，據前高級選舉事務主任供稱，黃思文在接獲廉署於2018年1月發出便箋後向其查問此事，亦收到搜尋工作的進度，但兩人均沒有採取進一步行動。再者，廉署的便箋和他的電郵隨後被找回，證明他的言行前後矛盾。

選民個人資料是重要資訊，外界難以理解為何選舉事務處遲遲不把遺失事件上報局方，而黃思文4月的解說跟電郵證據不一，這只有兩個解釋，要麼是他不認真看待遺失事件，沒有持續跟進事件，要麼是他蓄意隱瞞，誤導公眾。毫無疑問，兩者皆屬失職，若後者才是事實，更應罪加一等。

政府今天公布2018年最新的正式選民登記冊，地區選區選民人數合共3,814,318人。（資料圖片）

政治敏感 選舉公正須昭昭可見

既然調查報告已經對尋回失物無望，當局更須做好兩件事：懲處失職者、追究責任，以及避免同類事件重演。調查報告點出十九項改善建議，務求使選舉後的文件收集和儲存程序更為穩妥，獲政制及內地事務局接納，例如盡量劃一包裝方法，用透明或半透明膠袋包裝選舉文件，增派人員在收集中心監督選票運送，加強運載選票的行李廂保安，又應把歸一儲存選舉文件和辦公地方，減少運送失誤等，萬一再有遺失，必須在指定時間內呈報。這些措施均應在區議會選舉試行，並應檢討成效。此外，現時有不少空置校舍，政府可考慮改裝間隔，日後專責處理選舉事務和安放文件。

同樣重要的是人事改革。在責任方面，選管會主席馮驊和政制及內地事務局局長聶德權承認，黃思文已被調職，但未能交代有多少員工——包括黃思文——會被懲處，只批評當事人欠缺敏感度，公務員事務局將會紀律調查。如此回覆難令公眾下氣，尤其是調職主事官員說不上是懲罰。政府要至少承諾，在指定日子前，交代涉事員工的數目以及如何受處分，體現責任承擔。

以往，社會多關注選舉之前和選舉期間的事，例如種票、賄選、阻礙拉票等，選管會以至執法部門尚可有效處理，平息爭端。然而，近年爆出連串行政過程錯漏和有欠公正，票站主任在投票日前帶選票回家，包括投票人數和選票數目不符，2017年更失竊載有全港選民資料的電腦，至今仍無下落。市民質疑選舉事務處、選管會以及政制及內地事務局沒有維護選民利益。更甚者，當政府部門都不重視市民個人資料，隱瞞遺失資料多時也不開誠布公，何以督促商界和民間守法？

適逢區議會和立法會選舉將至，加上政治氣氛繃緊，不同陣營定會爭取機會選入議會，選舉戰場只會更激烈，選民亦會嚴加監察選情。可以預料，選舉部門的一舉一動亦會被仔細檢視。積極一點看，今次報告可以是當頭棒喝，告誡政府不能再鬆懈。政府必須牢記，不論選舉過程有人為或意外過錯，議會和政府就連僅餘的正當性也失去，管治香港就難上加難。