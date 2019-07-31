「修租易」可增房屋供應　但非良善退休保障措施

勞工及福利局局長羅致光周日（7月28日）發表網誌，稱許東華三院於2018年年底獲獎券基金資助的「修租易」先導計劃。該計劃旨在幫助一群擁有老舊自住物業，但又沒有其他穩定收入的長者，協助他們同時解決物業裝修開支及其經濟需要。

「修租易」計劃的緣起，是政府留意到有一批已遷入安老院的長者，部分人擁有較舊物業但缺乏收入。由於居住的物業已非「自住物業」，故不能參與香港按揭證券有限公司推出的「安老按揭計劃」，即藉着按揭自住物業換取年金，同時持續於該自置物業居住至終老。



再者，這些物業本身由於偏舊，長者難以委託物業公司管理，致長期空置，還要白交差餉。結果，他們浪費房屋資源之餘，也倒過來成為長者的負擔。

勞福局局長羅致光(資料圖片)

因此，政府鼓勵的該項計劃，可以說是為了填補「安老按揭計劃」的漏洞，兩者是一而二、二而一的關係。前者希望將物業本身的價值，用「逆按揭」方式換取年金以養老，但其實並不符合華人希望將物業傳承予下一代的傳統觀念，故坊間反應一向平平。至於「修租易」的制度設計則只是提取物業本身的租值，而不必將所有權在身故後轉讓予他人，較「逆按揭」確是更為合理。



不過，從更為宏觀的退休保障制度來看，羅致光任內所推行的所謂退休保障措施，包括香港年金計劃、安老按揭計劃和修租易先導計劃等，長者的資產都必須達到一定門檻，例如持有一定規模的閒置資金或擁有自住物業等，對最有需要的貧困長者來說，其實沒有「保障」可言。更何況有收租經驗的人都知，租金收入須視乎租住情況而定，中間或有空窗期，長者將租金收入當作零用錢自無不可，但若依賴為生活必須開支，則斷難安心，更非「保障」。



「修租易」先導計劃絕對是有勝於無，特別是站在增加房屋供應的角度；但如果從退休保障來說，政府應該先從最基層的退休保障措施做起，例如可以直接幫長者生活津貼加碼至足夠生活的水平，並將生果金申請年齡降到65歲。羅致光作為勞福局局長，在網誌卻大言不慚地將有關計劃視同「安老政策及退休保障」的一環，這種沉溺於財技堆砌的手段，只能夠對社會較具資產人士錦上添花，但無法保障最基層的長者，作風令人不齒。政府不願承擔責任，卻耗費大量心神搭建華而不實的七寶樓台，絕非基層市民大眾所樂見。