「和理非」必須要求停止暴力衝突

上月底「本土民主前線」前發言人梁天琦在獄中發表致香港人的公開信，希望示威者「不要被仇恨支配自己」，在危難中，要時刻警覺與思考。梁天琦過去宣揚「香港獨立」和「以武制暴」的思想，絕不可取，《香港01》曾經明確認為他主張完全置香港人利益於不顧的危險政治立場，不適合出任立法會議員。不過，在經歷了周一（8月5日）罷工行動以及隨之引發的多區嚴重示威衝突事件之後，極端示威者已經瀕臨失控邊緣，梁天琦「仇恨支配論」不幸言中，值得港人－－特別是示威者－－深思。

根據職工盟收集的資料，從各區罷工集會人數及地區主辦人收集的數字粗略估算，周一罷工的參與人數達35萬，其中29萬人參與了各區的罷工集會，是回歸後首次全港規模的政治性罷工。不論數字是否科學，參與罷工的人數確實不少，但與此同時，支持罷工的示威者竟然阻礙地鐵及其他交通工具，阻礙其他人上班，強迫他人罷工，甚至因此與其他市民發生衝突，出現各種打鬥場面。

這是不合作運動的應有之意嗎？約從周一下午一時開始，全港不同地區陸續爆發警民衝突，包括天水圍有不少市民在警署外集會，聲援前一日被警方粗暴對待的女子，繼而被圍捕，這是否與推動罷工的人鼓勵用「和理非」方式表達意見的原意相符，值得疑問。當日沙田、黃大仙和深水埗更是硝煙彌漫，極端示威者分別在警署外縱火、投擲磚塊，甚至朝紀律部隊宿舍投擲催淚彈，不單止禍及警隊，更包括其他紀律部隊的家人，情況令人憂慮。

根據警方初步估算，截至周一下午6時30分，警方光在黃大仙一區便至少發射過300枚催淚彈，數量是6月12日金鐘清場行動的兩倍。警方全日在全港各區總共使用約20發海綿彈、140發橡膠子彈，和800發催淚彈，總共拘捕148人，包括95男53女，年齡介乎13至63歲。

7月30日，有人參與不合作運動，阻礙港鐵車門關閉。（高仲明攝）

平情而論，警方連日來的清場行動不時有用武過當之嫌，包括防暴警察對抗爭者乃至向記者頭部方向開槍，也有不相干的路人被防暴警察用長盾推跌地上。警方速龍小隊圍捕抗爭者時，可能用了過重的武力撕走示威者的面罩。8月4日，警方亦在西環的清場行動中，將三枚催淚彈發射到私人屋苑平台，可能危及居民。這些行為廣見於新聞及網上片段，必定讓市民感覺警方的行動缺乏專業，彷彿超越了專業警隊應有的鎮定和理性，加深了市民對警方執法尺度的疑慮，甚至不滿。

香港警隊的任務就是維持社會治安，任何違法行為都是警隊必須即時應對，這是毋庸置疑的，更是警隊責無旁貸的工作。無論輿論如何諒解示威者，他們的行為都依然是違法的。警隊的工作是執法，他們沒有特赦示威者的權力，只有法庭才能承擔裁決的工作。如果警隊可以選擇性執法，這是我們想見到的嗎？大家強烈批評警方在元朗白衣人無差別攻擊市民時長時間沒有到場，不正是指出警隊絕不能選擇性執法？

示威者必須撫心自問，既然認為自己站在道德高地，批評警方蠻橫，那些極端示威者的作為，不也與他們所憎恨的事情愈來愈相似，背離了他們最初提出的「不流血、不受傷、不被捕」抗爭精神嗎？還是這種精神只是針對示威者，而不是針對被示威的對象？就算「和理非」對示威者的極端行為給予諒解，但能同時否定警隊執法的天職嗎？

舉例來說，在8月5日的示威衝突中，曾有一輛私家車突然駛進示威者隊伍中一處空位，有人受到驚嚇，但無人受傷，惟隨即便有極端示威者衝前持武器打破車窗，並將司機拉出車外以拳毆打。在沒有示威者受傷亦沒有瞭解司機意圖的情況下，便不問情由地動用私刑，更不惜損害他人財物，難道這就是示威者所展示的道德高度嗎？如果這名司機投訴為什麼沒有警察快速到場，他的投訴合理嗎？還是認為警察沒有必要到場拘捕打人的示威者？

回想7月初曾有跆拳道黑帶的義工，在守護九龍灣連儂牆期間，被一名男子連續以13拳襲擊而不還手，事後記者問為何不還撃，該名義工稱是為免傷及他人及被誣衊打架，也希望「毋忘初衷」，不想為一面牆而有人受傷。或者大家應該回想這名義工當時的心境，示威者可否認同並採納他的態度？

10:15 在元朗駕車撞向鐵馬的司機被示威者拉落車制伏。(鄧穎琳攝)

這場反《逃犯條例》修訂的社會運動，至今已將近兩個月，不論是政府、警方還是示威者，都是時候冷靜思考，若任由這樣的極端行為持續下去，究竟是離「初衷」和「天職」遠了，還是近了？梁天琦在公開信中強調，政治工作不只是要令支持自己的人繼續支持自己，更是要令不支持自己的人轉為支持自己。從政治手段審視，他的說法沒有錯，但當堅持的立場是完全背離公眾利益，如梁天琦曾經倡議的「香港獨立」，或激進示威者要求香港進入一種「無政府」狀態，恐怕再「好」的手段都無法成功。

同樣，若警方執法時未能有理有度，甚至殃及無辜，也只會適得其反，社會對此亦會強烈批評；而極端示威者妄將情緒和矛頭發泄在不相干的市民身上，甚至濫用私刑，公然和毫無顧忌地違法，又是否不能批評？誠如立法會議員楊岳橋在2016年引用德國哲學家尼采一句贈予梁天琦的名言：「當與怪獸搏鬥時，千萬不要令自己也成為怪獸。」

政府作為掌政者，自然必須為過去兩個月發生的社會衝突承擔主要責任，有關高官也應該問責。但示威者必須冷靜思考，事情發展到這個地步，也該一起讓那些在最前線用暴力衝擊的年輕人臨崖勒馬，還社會一個和平理性的空間進行溝通，而不是淪為殺君馬的道旁兒，坐視事情發展到不可收拾的境地。如果「和理非」不能在關鍵時刻明確要求激進示威者停止所有暴力衝擊，還社會安靜，這樣的「和理非」與政府對社會不公的冷漠又有什麼分別？