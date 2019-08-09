購「鐳射槍」被捕　折射警隊執法之難

香港浸會大學學生會會長方仲賢周二（8月6日）在深水埗購買10枝鐳射筆，遭5名休班警員截查及被捕，控以「藏有攻擊性武器」。警方在周三（8月7日）的記者會指出，被捕者購買的是高功率「鐳射槍」，能夠損害人的眼睛，更在記者會上即場示範方仲賢所購其中一枝雷射筆在近距離照射下使一張報紙冒煙的「威力」。警方又表明是基於三個理由認為被捕者相當可疑：在近期的示威中有人以「鐳射槍」照向警員，在社交媒體有人指出「鐳射槍」可傷害眼睛，以及休班警查案時該名學生嘗試逃走。 一名大學生因為買鐳射筆被捕，引發上千人在警署外抗議，警方出動催淚彈驅散人群。單從事態可見，這個社會已經愈來愈病態。

方仲賢聲言自己購買這些鐳射筆是用來觀星。對於不少人，「觀星筆」被定義為「攻擊性武器」當然難以理解。但近期的各種示威衝突裏，不少示威者都是用鐳射「槍」射向警察，企圖影響他們工作，甚至有人在網上放言稱可以用鐳射光傷害到執勤的警察，那警方將「觀星筆」稱呼為「鐳射槍」，甚至是「攻擊性武器」又有什麼值得驚訝的？由於相關鐳射筆的功率等相關資料欠奉，外界目前無從準確判斷其威力，但是，大批民眾當晚在深水埗警署外聚集，不少激進示威者甚至借題聚眾佔領道路、設置路障，卻顯示大家關心的不是那是「筆」還是「槍」，而是你是站在示威者還是警察那一邊。

部分法律界人士質疑警方的拘捕行動，甚至認為鐳射筆是文具，看不到有任何證據可以合理懷疑去作出拘捕。律師和警方有不同意見是常見的事，特別是這種刑事案件。警方周四晚稱方仲賢拒保候查，已暫時釋放他並保留檢控權利。拘捕理據是這次事件中外界關注焦點之一，如果警方堅持起訴，就必須向法庭提出充份理據，而如果我們不相信警察或律政司，至少也應該相信法庭。在理想狀態下，警察、律政司與法庭各司其職，前兩者鎖定適當的人物、作出適當的起訴，但根本無法決定某個嫌疑犯是否有罪，大眾需要靜待法庭的審訊和判決，不需要示威和非法集結。當然，今天的香港不是在「理想」狀態，它連「正常」都說不上。

浸大學生會會長方仲賢周二（6日）被警方以「涉嫌藏有攻擊性武器」拘捕，引起大批市民不滿，一度包圍深水埗警署。（資料圖片）

這次事件除了是法律問題以外，更應該被視作當前警民氣氛的縮影，以及這次衝突反映出的社會問題。警察之所以對購買鐳射筆的人特別緊張，源於警方一再強調此舉可能傷害警員的眼睛，警方發言人在記者會上公開一些網上留言，證明示威者是「有預謀、有計劃地使警察受傷」。這些留言用輕描淡寫以至帶着幸災樂禍的口脗談論鐳射筆對警員的傷害，更印證了當前社會彌漫着極不健康、甚至是危險的「仇警」情緒。這種背景必然更令警察對大量購買高功率鐳射筆的人，尤其是與那些最前線示威者相類似的年輕人警愓起疑，甚至情緒化地認為自己要積極保障同袍的安全以防範「罪行」於未然。

《香港01》從不諱言警方在連月社會衝突中犯過錯誤，激發過民怨，但我們也多次明確指出，維持社會秩序是警察的天職，如果面對違法行為，市民的正常期望是他們嚴格執法，我們沒有要求他們考慮政治或民意，因此警方本不應也絕不能成為這場社會衝突的磨心。同樣地，《香港01》反對任何形式的暴力衝突，更反對激進示威者將矛頭針對警察，這種行為是錯誤的，而且已經讓社會充滿戾氣，更荒謬的就是這種情況根本無法滿足示威者的政治要求。

千人太空館「觀星」。（余睿菁攝）

我們嚴格要求警察專業執法，不接受他們履行職務時犯錯、有情緒，因為這是維護港人珍而重之的核心價值——法治的一大基石；但我們也不能不切實際地要求警察面對過激而且是違法的挑釁行為時置之不理，甚至是像聖人一樣，毫無情緒。對修改《逃犯條例》的不滿，激發了整個社會對政府的怒吼，這是可以理解的。示威者的行動過激，在某程度上可以幫助政府意識到問題的嚴重性，更有利於政府進行徹底改革。但這種理解並不包括長期持續破壞社會秩序，強迫他人改變自己的生活規律，甚至觸發社會不同群體之間的肢體衝突。歷史告訴我們，水可載舟亦可覆舟，完全失控的示威不再是言論或集會自由，而是讓社會陷入「無政府」狀態，甚至萬劫不復。

近期的警民衝突似乎在「仇恨」支配下陷入了大家最不願意見到的惡性循環。當警方一再面對過激的挑釁，他們執法時也會趨「緊手」，甚至可能會過份「緊手」。這種情況，有些人形容是「濫捕」，但這種現象的根本原因是社會形勢複雜，使得成為磨心的警方愈來愈難以作出準確判斷，影響執法效率。出現這種情況，對社會任何一方均是無益。這一次「鐳射筆」事件顯然就是這種惡劣環境的不幸結果，我們希望大家都往後退一步，減少對警方或示威者的逼迫，讓大家的情緒平復一下。有效地控制社會情緒，讓市民一起為社會降溫，是我們至少能做的一點事。