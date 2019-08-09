抗爭運動踏入休整期　示威者須辨清方向

8月5日大罷工，全港多個地點均出現堵路，地鐵一度接近全線停駛。罷工過後政府回應卻未有太大改變，堅拒接受民眾五大訴求。隨後群眾亦如進入一段短暫休整期，8月7日圍堵稅務大樓人數寥落，8月8日海港城「和理非Happy Hour」宣布取消活動。 正如理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華所言，這現象並不反映反修例者怨氣消散，只是經歷一連多日的行動，他們正處於一場思辨當中，謀定而後動。示威活動成效未見，雙方均在判別民意走向。八月的運動將何去何從，成為官民一大疑問。

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民意走向不明朗

大罷工當日早上，已有民眾發起不合作運動，例如堵塞地鐵閘門、汽車在迴旋處不斷轉圈、設置路障擋路。「被罷工者」有人支持示威人士堵路讓他們名正言順參與罷工，也有人嚴厲批評示威者阻人上班、斷人生計。雖然不合作運動的民意走向暫未有全面統計，但清楚可見的，是種種不合作運動至今都未見成效。政府未有接受五大訴求，態度未有變軟，而受影響的也只有一眾普通上班族。

雖然示威活動有稍為喘息的跡象，但沒有人會天真得以為民怨已經消散。事實是自8月3日「旺角再遊行」起，一連三日的大規模行動不但成效不彰、示威者多人被捕，安然回家的人也會感到疲倦。隨後圍堵稅務大樓失敗、海港城行動取消，似乎示威者進入休整，或許亦正醞釀新一輪示威行動。

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八月何去何從

正如2014年的「鳩嗚」行動象徵佔中示威者失去方向，甚至無以為繼，如今的示威活動雖謂「遍地開花」，但亦失去焦點，容易陷入為了示威而示威的陷阱。從這個角度看，8月5日之後示威者重整態勢，是自然不過之事。他們必須重新評估民意影響，避免示威行動無端製造敵人，令佔社會大多數的「和理非」人士反感。8月5日的單日罷工未見成效，不合作運動更令民心動搖。

一方面，示威者不能不重新檢視運動目標，包括要衡量當前政府及社會的取態下，他們爭取甚麼訴求。另一方面，他們更要反思當下的抗爭手法。正如「01觀點」早前指出，現今以阻路為主的不合作運動，影響的只有普通市民，政府並未受到正面挑戰，甚至給政府口實。不論採用經濟或者輿論手段，反修例者未來應慎思行動手段和目標，體現「不合作運動」的真諦。