喀什米爾自治地位「壽終正寢」　莫迪民族主義沖昏頭腦

印度政府日前（5/8）宣布，正式廢除境內查摩及喀什米爾邦（Jammu & Kashmir）的自治地位，並隨即頒布宵禁令，切斷當地與外界的通訊和上網服務。然而，印度總理莫迪（Narendra Modi）諳知該處一直都是南亞火藥庫，仍以經濟民族主義的伎倆，煽動民眾支持廢除相關憲法，做法極為危險。稍一不慎，更會把印度、巴基斯坦兩個擁有核武且對立的國家，再次拖入戰爭。

莫迪使用總統令取消印控喀什米爾地區的特殊地位。（VCG）

「特殊地區」只容雙邊談判 廢除憲法將局勢推向衝突

早在2014年，執政印度人民黨（BJP）已在競選宣言中，重申廢除憲法第370條的野心。不過，是次莫迪挾着國會佔大多數議席的優勢，背棄「與所有持分者討論此問題」的選舉承諾，單方面收回喀什米爾和查摩的特殊地位，做法極為危險。

喀什米爾的爭端可追溯至70多年前。1947年，印度和巴基斯坦擺脫英國殖民統治後，以穆斯林人口佔多數的喀什米爾，卻無法自由決定加入印度或巴基斯坦，惟巴基斯坦軍隊進入該區後，喀什米爾隨即轉投印度的懷抱，換取新德里干預政局，以趕走巴基斯坦軍隊。翌年，聯合國要求該地「去軍事化」後舉行公民投票，確立未來的地位。惟此以後，喀什米爾的地位不但沒有透過和平手段解決，後續更引發多場戰爭，使印巴兩國成為敵人。

印度憲法第370條規定，以穆斯林為主的查摩及喀什米爾邦，可在印度聯邦享有特殊地位和較大自治空間，而該法同時也規定非喀什米爾人不可成為當地永久居民。因此，莫迪無視血迹斑斑的戰爭歷史，有恃無恐廢除憲法第370條，不但是為改變爭議領土的現狀，以滿足持極端民族主義的受眾，更大有機會激化印巴兩國恩怨情仇。

印巴衝突：巴基斯坦有民眾不滿印度政府取消喀什米爾的特殊自治地位，在街頭焚燒印度國旗和總理莫迪的肖像。（AP）

以煽動民族主義為管治手段的莫迪，當然不會昭告天下，清楚說明廢除特殊地位的考量。在8月8日的電視講話中，莫迪表示此舉有助阻止分離主義及恐怖主義，並認為當地的「主流民意」與印度其他地區一樣，喜見有新發展與更多就業機會。然而，英國撤出印度次大陸後，喀什米爾的主權爭議仍未塵埃落定，成為印巴以至中國三方的衝突熱點，任何單方面改變現狀的舉動，皆會被視為敵對挑釁，亦會影響在印太有利益考慮的美國。

莫迪甘願兵行險著，同時挑戰美國、巴基斯坦和中國，以一敵三，實有其政治盤算。1971年第三次印巴戰爭後，印度已極力防止外部勢力插手調解。雙方在1972年商討戰後方案時，時任印度總理英迪拉甘地（Indira Gandhi）和巴基斯坦總統布托（Zulfikar Ali Bhutto）在談判後，簽定《西姆拉協定》（Simla Agreement），確立日後以「雙邊談判及和平手段解決分歧」。故此，印巴的問題外國根本不能插手。因此，中國只表達微弱的反對聲音，而美國總統特朗普上月底在巴基斯坦總統伊姆蘭汗（Imran Khan）遊說下，雖然表現出充當調解員的興致，但同日國務院亦急忙澄清，重申爭端是「雙邊」問題，以免開罪盟友。

喀什米爾：印度廢除喀什米爾特殊自治地位後，調派數以萬計軍隊前往當地。（AFP）

雖然人民黨一直堅持，憲法第370條阻礙查摩及喀什米爾融入印度，而廢法後則自由吸納印度投資者，大幅改善經濟條件，惟此亦僅出一半事實。過去，巴基斯坦一直允許非喀什米爾人定居該國管轄的喀什米爾地區，以改變該區的人口、民族結構。雖然印度多年都聲稱擁有巴屬喀什米爾的主權，惟實際上該區早成了伊斯蘭堡的控制範圍。有見及此，莫迪廢憲只是加強掌握喀什米爾第一步，未來亦會推行各項經濟政策，促進融合，逐步改變穆斯林主導的人口結構。從過去喀什米爾人反對印度管治的勇武歷史而言，莫迪廢憲只怕打響了衝突的序幕。