明知無聊　為什麼要舉起英國美國旗？

香港反修例運動發展到今天，直接原因是政府的錯誤政策，但關鍵還是隱藏在香港社會深層次結構中的怨氣實在太大，這就好像洩露了的煤氣，未必看得見，但一點即着。為什麼這麼多市民及輿論諒解示威者，甚至認為可以容忍一下衝突引起的不便？就是因為，相對於示威者，大家都認為政府該罵。當然，如果示威衝突演變成「城市游擊戰」就另當別話，最近的發展看似已經臨近邊緣，甚至已經超越市民可承受的底線。激進示威者和市民都應該開始反思。對於政府，如果懂得審時度勢，就應該釋放更多善意，適當處理這些深層次怨氣，讓大家看得見政府將會改弦易轍，可能會較好地收拾殘局。

政府原本是社會議題的主導者，遊行人數大幅增加之後，主導權去了「和理非」那裏，當衝突升級，激進示威者取得權柄，成為社會運動的主導者，「和理非」只有跟隨的份。然而，有部分激進示威者莽撞地讓衝突無限升級，更自以為真理在握，可以為所欲為，但事實並非如此，以致出現各種荒謬場景。如此下去，最終只會斷送「和理非」曾經給予的信任。

什麼是荒謬場景？其中一個最滑稽的，就是在示威現場，不時可見英國國旗、美國國旗與龍獅旗飄揚，夾雜一些港獨標語。試問，「港獨」在今天的香港真的有市場嗎？當「黑衣人」、港獨標語、英美國旗擺在一起，佔香港社會主體的「和理非」承受得起嗎？之前的任何社會運動，每當「獨立」兩個字出現，不僅市民，就連泛民主派或其他激進自由派政治人物都退避三舍。「港獨」本來連喘氣的機會都不會有，現在還加上「勇武」與英美國旗，那些滑稽的示威者究竟想達到什麼目的？其實，香港示威者中或許有不少是反共的，但大多數都不至於支持「港獨」。在現場，甚至不少人都怪責這些「扮嘢」的示威者在抽水，根本知道這種政治姿態毫無作用。

《香港01》在2016年初港獨聲音看似嘹亮的時候就指出，這是絕對的玩笑。回歸之前，一些「社會精英」私下曾經在英國人面前爭取過「獨立」，當時就被英國人一口拒絕，那時的英國政客確實有些良心。到了今天，回歸已經二十多年，竟還有人這麼幼稚。

原本在維園集會的人士，往銅鑼灣地鐵站方向進發。（吳倬安攝）

這種荒謬的形成，除了是對今天的中國國情嚴重缺乏認識，更忽略了香港市民的根本政治立場，可以說是完全離地。有人甚至把「獨立運動」與「民主自由」扣連起來，實在是混淆視聽——已故民主黨元老和支聯會領軍人物司徒華是公認的自由民主鬥士，但他同時強烈愛國，雖然他反共，但有誰曾經聽過他支持「港獨」？

當然，曾經爭取「獨立」的所謂「社會精英」，他們的基因仍然存在於香港社會，這就是「港獨」的文化源頭。將「獨立」、民主自由、現代人、中產階級蠻橫地扭作一團，只是癡人說夢，甚至是學術欺詐。值得細想的是，既然大家都知道「港獨」是荒唐的倡議，許多人又認定中央政府專制，這項主張為何就成為社會探討的議題？一些人分析這是網上虛擬世界惹的禍，這確實有些道理，也更加強了這種現象的危險性。

年輕人當然該有理想、具創意，但將理想錯誤等同幻想，將創意等同胡亂作為，顯然是無聊的。年輕人在某個階段積極回應社會爭議，是一種人生鍛煉，但一意孤行地將爭議定格於超出社會底線的事物，只會白白虛耗光陰。

8月3日示威者除下尖沙咀五支旗杆的國旗，並拋到海中。（資料圖片）

中國的強勢崛起引起全球注目，也考驗着整個世界如何應對。正如中國國家主席習近平近期不斷強調的「世界百年未有之大變局」，西方國家雖然沒有如此論述，卻在行動中更積極應對這樣的局面，中美貿易戰就是其中一例。在此背景下，美國政客，特別是鷹派政客，強勢介入香港事務，就顯得司馬昭之心、路人皆知。部分激進示威者對此趨之若鶩，以為可以擴大同溫層，往好的一面看是體現了香港這個多元社會的包容，但與此同時，卻也體現在這個所謂「國際都會」裏生活的人，視野並不開闊。

有些示威者認為，爭取全世界關注乃至「干預」，有助於他們實現訴求。香港的社會衝突中無端出現英美國旗，背後也許正是這種「主觀意願」在支撐。然而，口號是廉價的，更何況是出自口惠而實不至的政客。頭腦清醒的人其實都知道，當博爾頓(John Bolton)、蓬佩奧(Mike Pompeo)、佩洛西(Nancy Pelosi) 這些在內外事務上各有不同立場的美國政客異口同聲指責香港政府，他們說的話不是給香港人聽的，而是對着北京宣洩。

誰是朋友？誰在抽水？誰在幸災樂禍？誰自私自利不考慮香港的整體利益？誰在破壞香港的發展？誰會以香港人的利益作為依歸思考前路？——香港人應該心裏有數。新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）近日接受香港媒體訪問時說，香港的不穩定並不會讓新加坡得益，相反，他認為香港的衝突破壞了穩定，政府應該採取行動應對，但他亦深信這些衝突源自於香港的深層次矛盾。這種中肯的評論來自一直與香港競爭的經濟體，實屬難得。

香港人極為珍惜「一國兩制」、「港人治港、高度自治」，這個制度安排的前提是香港人不要自亂陣腳，也不要授人以柄，更不要讓中央政府以為香港身處無法管治的亂局。這就需要我們自己用腦，真心實意為香港出謀獻策，推動自己的改革，方法就是用全世界接受的手段，以強勢但和平的方式要求政府推動社會改革。將香港的前途假手於人，不論是美國或英國，甚至是台灣，實在難以想像，更是自暴自棄。激進示威者如果是真心要守護自己生活的土地，就應該回歸正路，與市民大眾一起，收拾心情，用更有智慧的方式激發全港對社會深層次結構問題的討論，而不是只懂得「打游擊」，甚至亢奮於身處世界輿論中心，這樣只會白白斷送前程，被社會捨棄。