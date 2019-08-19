反修例運動持續至今，社會嚴重撕裂，警民衝突幾乎無日無之──有激進示威者向警方投擲汽油彈，有女示威者疑似遭警方布袋彈射盲右眼。暴力橫流，任何熱愛香港的人都不願見到。但正如《香港01》過往幾期社論指出，若要為街頭運動「拆彈」，各界不應再惑於衝突表象，必須正視問題本質，直面長期困擾香港的深層次結構矛盾。政府更是責無旁貸，理應在經濟產業結構和社會治理上，大刀闊斧地作出改革，讓香港成為市民安身立命之地。否則，這個家園只會繼續沉淪。

改變始於認識，但管治精英認識到問題所在嗎？在8月9日的記者會上，有記者向特首林鄭月娥提及，示威者其中一句口號是「玉石俱焚」，意指通過影響經濟，迫使政府回應訴求。對此林鄭認為，一小撮示威者不介意摧毀香港經濟，因為他們不是社會「持份者」，這番言論自然引起不少爭議。

林鄭月娥或許意識到上述言論確有不當之處，因此主動在上周四（8月15日）作出澄清。她聲稱當時的意思是：「除非有好少數人因為覺得自己『無份』而不惜摧毁社會，香港經濟發展對每一位香港人都好重要。」然而，在不少人眼中，這種解釋只是在輿論壓力下「補鑊」，不算由衷之言。

我們認為，林鄭月娥8月9日的言論可以有兩種截然不同的解讀：第一種，她不認為自己有錯，錯的是不斷「搞事」的示威者，若她真的這麼想，就是典型的傲慢；第二種，她在進行自我批評，對政府無法令示威者成為「持份者」而感到愧疚。

特首林鄭月娥指一小撮示威者不是香港「持份者」的言論，引起不少爭議。（李澤彤攝）

我們不清楚特首的真正想法，但衷心希望第二種解讀是對的——當這個城市撕裂到如斯地步，任何有常識的人都不會否認，香港明顯欠缺公平正義。正因如此，許多市民，特別是年輕人感到前路茫茫，種種不公導致他們以街頭政治的方式宣洩不滿。面對這個狀況，當局實在不能聽之任之，而應該審時度勢，適時向示威者展現誠意，通過大刀闊斧的改革，讓心懷不滿的「非持份者」，晉為安居樂業的「持份者」。

沒有經濟民生 何來公平正義

反修例運動爆發以來，許多社會賢達提議重啟政改，希望透過雙普選解決管治困局。《香港01》並不否定普選的價值和重要性：一來，它是《基本法》明文規定的政治目標；二來，它確實有助解決政府認受性不足的問題。必須警惕的是，各界不應在追求政治民主時本末倒置，忽略更重要、更關鍵的經濟民生。

過度重視政治民主，忽略經濟民生，根本不足以支撐一個公平正義的社會。例如法國總統馬克龍便由普選產生，但當地照樣爆發持續多月的「黃背心運動」，折射貧富不均的社會問題；意大利政府也是通過選舉上台，但執政聯盟內的不同派系卻沉溺於政治鬥爭，令該國繼續在經濟危機中空轉。西方國家的經驗證明，即使政治民主到位，但假如經濟民生問題處理失當，肯定不會帶來善治

8月18日大批市民冒雨上街。香港目前社會撕裂的困局，其實是公平正義的問題。（盧翊銘攝）

回到香港，我們要問，這裏的困局是源於欠缺民主自由嗎？當然不是。現時的香港肯定比港英年代更民主、更自由，但房屋、醫療、教育、養老等攸關公平正義的經濟民生問題，卻比回歸前嚴峻得多。可以說，香港目前的困局是欠缺公平正義的問題，甚於欠缺民主自由的問題。倘若社會欠缺經濟基礎，只有選票而沒有飯碗，那麼，公平正義必然無從談起，民主自由亦只會是鏡花水月。

重拾執政初心 其時與民同行

林鄭月娥的「持份者論」是一個打開香港問題的鑰匙。為何在這個人均收入高達4.8萬美元、排名比德國還高的「發達地區」，會有這麼多市民淪為「非持份者」，以致要訴諸暴力抗爭？誠然，政治衝突無法令香港變得更加美好，假如繼續惑於這些表象，看不到問題的真正根源其實是深層次結構矛盾，政治衝突將無法從根本上消除，屆時暴力只會繼續上演。

凝聚社會共識，為香港找出可行應行的出路，避免蹉跎歲月，是執政者不可推卸的責任。對政府來說，收拾殘局的最佳辦法，莫過於讓大眾看到它真的痛定思痛、改弦易轍。

收拾當前殘局的最佳辦法，莫過於讓市民看見政府痛定思痛、改弦易轍。（盧翊銘攝）

第一步，林鄭月娥應該重拾「初心」。還記得在兩年前的就職演說中，這位從梁振英手上接過爛攤子的女特首承諾，要「讓所有生活在香港的人都抱有希望、感到幸福」。但兩年過去，林鄭在推動經濟結構改革、改善社會治理上交白卷。身居特首高位卻不知矛盾所在，難免讓人覺得「同行We Connect」口號已經走數。在香港經歷回歸以來最嚴重的政治衝突後，我們期望執政團隊總結經驗，汲取教訓，重拾初心。

重拾初心以後，政府必須聚焦於長期困擾香港的難題，亦即深層次結構矛盾。《香港01》不厭其煩地指出，港府的管治思維早已不合時宜。它一直死抱「大市場、小政府」邏輯，坐視既得利益，特別是地產霸權橫行，看不到利益分配嚴重不均的問題。正因當局機械地視「干預」為萬惡，導致在房屋、醫療、教育、安老等範疇上怠政懶政，許多有需要的市民生活因而被迫活在水深火熱之中。

與其小修小補 不如大刀改革

某程度上，政府已意識到問題之嚴重，但仍然有偏差。財政司司長陳茂波在上周的記者會上宣布一系列紓困措施，包括寬免薪俸稅、綜緩出雙糧，以及公屋免租一個月等。作為應對經濟下行的緊急安排，這些舉措值得支持，但本質上仍停留在「派糖」麻痺市民的層次，絲毫未有觸及不合理的政治經濟結構。倘若林鄭月娥在10月《施政報告》中不提出明確規劃和長遠措施，繼續以「小修小補」的方式紓解民怨，絕對是掩耳盜鈴。

財政司司長陳茂波推出的一系列紓困措施，本質上仍停留在「派糖」的層次，未有觸撞深層次結構矛盾。（李澤彤攝）

正如一些中央官員所說，香港累積了不錯的「家底」，絕對有條件進行大刀闊斧的改革。舉例說，當局短期內最少應該全面收回粉嶺高爾夫球場，為解決房屋問題打響頭炮；中長期則可引用《收回土地條例》，從地產商手上收回閒置土地，透過廣建公屋，根治市民居住問題。

當局亦可動用巨額財政儲備，推行大學免學費、全民退保等善政，為市民消除生活中的後顧之憂。本屆政府時常把青年「三業」掛在嘴邊，如何兌現？簡而言之便是要讓年輕人輕裝上陣，除了降低求學成本，當局亦應大力發展創科等新興產業，擺脫過度依賴地產、金融的經濟格局，為年輕人創造多元就業職位。

所謂「禍兮福所倚」，政治衝突之「禍」，揭示公平正義的重要性，為病入膏肓的香港指點迷津，這恰恰是我城之「福」。1966、1967年兩場暴動，給港英政府革除弊政創造條件，香港如今又踏入轉型期，今次反修例浪潮引爆社會深層次矛盾，不也正可能為特區政府推行新政鋪平道路？政府必須亡羊補牢，重新與社會connect，唯一方法就是杜絕區分「非持份者」與「持份者」的妄念，展現魄力，因勢利導，通過改革解決深層次結構矛盾，讓所有人都成為「持份者」，藉此根絕在網絡空間蔓延的「焦土」思想。不然，失望的人將繼續失望，香港亦難以涅槃重生。

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