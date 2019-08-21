中學生罷課不可取　勿讓學生成政治磨心

「中學生罷課籌備平台」計劃於9月2日開始逢周一罷課。中學生關心時事值得鼓勵，但罷課對教育不容忽視，從學生學習「本職」出發，我們不支持。正如立法會教育界議員葉建源所言，中學生年齡差別大、判斷能力參差，作集體罷課並不適合，對社會與學生均非益事。事實上，社會的未來福祉，不應該由莘莘學子付上學習機會苦苦爭取。政府及社會各界應負起責任，務實尋找出路。

「中學生罷課籌備平台」由中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志於日前共同組辦，負責中學生罷課的宣傳、籌備事宜。他們於上周五（8月16日）宣布將於新學年逢周一罷課。

不同學校對於曠課有既定程序，或扣操行分、記缺點、見家長等，學生必須清楚了解罷課後果。學校雖然可以就學生曠課作特別個案處理，但中學生以罷課爭取政治訴求，賠上成長時期寶貴的學習時間及受到處分，實非普遍社會所樂見。

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「中學生罷課籌備平台」決定逢周一罷課，罷課的恆常化，將對學生影響深遠。此舉會令本來不足的課時更加緊迫，上課日由一周五日壓縮成四日，也影響開學前準備好的課程編排。然而，學生需要完成的課程，不會因為罷課減少。行動變相令課程緊迫，教師為追上進度，每一節課可安排的活動、練習都有必要作出相應刪減，長遠對學生無益。

罷課對中六學生影響尤甚，中六開課大約一個學期後便要應付中學文憑考試。時間本已緊迫，而文憑試結果影響學生升學就業，罷課不利師生共同準備。為學生個人未來着想，學生應選用罷課以外的表達方法，避免在升學的關鍵時刻影響學業。

（/資料圖片／鄧詠中攝）

整體而言，中學生透過罷課表達政治訴求，絕非上策。其實，解決社會問題的責任應該落在成年人肩上，而非一眾學生。所謂的「成年人」，一方面是林鄭政府。他們不應該再模梭兩可，而應積極回應民間訴求，避免社會走向極端。另一方面，社會上支持和反對政府的成年人也應該以務實態度尋找出路，不能只訴諸博弈思維，要一整代的學生賠上前路。他們不能忘記，是成年人未能解決社會問題及政治紛爭，才令中學生欲訴諸「恆常」罷課。