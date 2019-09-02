擲向高牆的只是雞蛋嗎？

過去一個周末，「勇武派」反修例運動示威者在全港多個地區作激烈抗爭，不僅在灣仔等鬧市縱火，又大肆破壞港鐵車站設施以阻礙公共交通運作。其間值得注意的是，這些暴力示威者當中有人公開宣稱自己只不過是破壞「死物」，並未真正造成他人傷亡。 激進示威者的各種暴力行徑真的只影響「死物」嗎？恐怕沒有多少人會相信。如果說向防暴警拋擲汽油彈並且波及記者，還能用「對準政權」及「無心之失」來作推搪，那麼過去兩日我們看到一些極可能釀成旁人傷亡的事件又要如何解釋？

8月31日，示威者於軒尼詩道架設路障，其後更加放火焚燒雜物，現場明明有人指出地底有煤氣喉，旁邊還有電車架空電纜，這些設施一旦着火可能引發爆炸，造成大量傷亡，但與運動初期示威者願意放行緊急車輛不同的是，消防員一度被擋着，無法到場救火。

9月1日，示威者在東涌向機場快綫路軌投擲鐵枝、雨傘、磚塊及膠水馬，意圖迫使經過列車停駛。假若當時有行駛中的列車未能及時躲避，或者港鐵職員沒有發現軌道存在雜物而趕來處理，此等行為可能已導致列車出軌翻側事故，造成無辜市民與遊客傷亡。

9月1日下午，有示威者破壞東涌港鐵站的控制室。（李澤彤攝）

反修例運動突顯香港不公義的社會結構所造成的民怨何等嚴重，但是對社會不公義的任何不滿，都不能成為將暴力行為合理化的藉口。試想想，如果我們對元朗白衣人「無差別襲擊」深惡痛絕，又對警察在港鐵車廂強硬執法殃及一般市民深感憤怒，是否也應該用同樣標準要求自己向暴力的抗爭手段說不？

示威者用水馬堵塞前往機場的路，旅客要拖着行李穿越水馬，徒步前往機場。（曾梓洋攝）

「在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方。」——日本作家村上春樹這句話，經常被香港的社會運動者引為至理名言。向村上所描述的「殘殺」體制說不，正是推動社會改革的動力，但我們也該警惕，不要讓「雞蛋」也變成「高牆」。環顧歷史，多少原本出於良好期盼的社會改革運動，不正是在「雞蛋」走上與它所要對抗的「高牆」同樣的錯誤道路而換來慘痛失敗？

我們相信香港社會主流仍然以「和理非」居多，他們不會盲目默許「勇武派」暴力行徑失控。正如《香港01》一直所倡議的，解決當下香港問題必須要由政府帶頭改革，回應市民訴求及處理深層次矛盾，而當各方都認同「止暴制亂」的必要性時，繼續放任進行暴力宣泄的街頭抗爭顯然無助於達致此一目標。