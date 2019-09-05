要重新取信於民　林鄭須務實行動

特首林鄭月娥周三（9月4日）宣布正式撤回修例，然社會反應不一。不但有人在「動議撤回」的字眼上造文章，政府支持者亦質疑林鄭向示威者「屈服」及對不起警隊，反映社會非常不信任林鄭。這種情況必然會令政府舉步維艱，無助社會前行。林鄭不能得過且過，必須務實而果斷地行動，展示其解決困局的決心。

林鄭月娥指出，保安局局長將在立法會「動議」撤回《逃犯條例》修例草案，被不少市民質疑「動議」不等同「撤回」，一旦建制派議員否決其動議，即修例草案最終不會撤回。然而，根據議事規則，政府撤回草案並不須動議及表決，單由官員宣布撤回即可；林鄭月四（9月5日）亦向傳媒澄清，撤回草案只須宣布而不用表決。

「黃」、「藍」皆批

與此同時，政府支持者亦不見得沒有不滿聲音。有「藍絲」社交平台便認為撤回草案，等如犧牲了警隊一直以來對政府的支持，而邀請海外專家為監警會提供意見，亦反映出其對警隊的不信任。

由此可見，市民普遍對特首林鄭月娥均極不信任，擔心她會在任何字眼、做法或細節上有「陰謀」。正如修例之初，林鄭言之鑿鑿表示只為「堵塞漏洞」、協助台灣殺人案死者家屬等，但許多市民卻認為她暗渡陳倉，另有圖謀。

某程度上，造成這種不信任氣氛的，是因為林鄭的施政不時都令社會大惑不解。包括她不無影響較小的方法「堵塞漏洞」，卻堅持其修例方案；可以簡單地宣布「撤回」，但選擇「壽終正寢」等字眼。縱或林鄭有許多考慮因素，但管治者總要盡力公開、透明，讓社會看見其施政之理據。一旦有漠視社會聲音之觀感，社會焉能不揣測其背後盤算？

摒棄計算計算 施政回歸理性

我們常說，示威者要回歸理性，不要試圖以暴力解決社會問題；同樣道理，政府亦須回歸理性，其政策須要務實及有說服力。其中兩點，尤須注意。第一，監警會雖然是法定機構，但其沒有法定調查權力及專職的編制人手，令人擔心其沒有足夠監察權及公信力，連主席梁定邦亦承認其沒有調查權。林鄭與其繼續堅持其說服力薄弱的說法，倒不如切實回應社會訴求，依法例成立獨立調查委員會，調查衝突成因及各方責任。

第二，正如林鄭月娥在周四亦承認，示威浪潮有其遠因，即社會存有深層次問題。既然已認知問題，那麼其合理的下一步應為研究如何徹底改革。《香港01》倡議政府成立「深層次改革委員會」，全面檢視涵蓋經濟、政治、社會治理各領域的結構問題，大刀闊斧地改革。就此，林鄭不應該囿於其對話平台，而應果斷及務實地籌組委員會，委託學者、資深從政者等為香港診症。

示威者和年輕人訴諸「攬炒」，因為他們對這座城市已感絕望，但過去兩、三個月愈發悲觀的，其實遠不只他們。連中間派、中產和不少社會賢達，也對於政府一味拖延、無心解困的態度，而大感失望。林鄭月娥只要仍然在位，便必須名副其實，履行其特首之職責，還香港社會一個希望。