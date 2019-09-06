【美國總統初選】民主黨三強鼎立　「1%者」已夢碎？

距離2020年2月3日美國民主黨於艾奥瓦州的第一場初選尚有約半年時間，本來人滿之患的眾多候選人卻出現大局已定的形勢，前總統拜登（Joe Biden）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）三人在民調中依然高踞三甲位置，緊隨其後的加州參議員賀錦麗（Kamela Harris）、南本德（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）雖然穩坐第四、五位，卻始終突破不了雙位數。至於其餘候選人大部份長期處於1%左右，被媒體半譏諷為「1%者」（one percenter），已對大局起不了作用。

自七月末次輪選舉辯論至今，已先後有五名候選人棄選，當中包括華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）以及紐約州參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）。二人雖然於辯論中表現稱職，留下不俗的印象，卻始終無法於芸芸候選人中突圍而出，長期處於1%的邊緣位置，最終不得不棄選。而在去年中期選舉中在紅州德州中以20多萬票之差，險些撃敗現任共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）而聲名大噪的「小清新」奧魯克（Beto O'Rourke），也因選情未見起色而被黨內施壓，盼其轉戰明年的參議院，為民主黨拿下德州一席。

2020年民主黨初選陣營超過以往，足見黨內對共和黨及特朗普的不滿（路透社）

即使減去最新宣佈退選的陸天娜，民主黨初選參選者仍有20人，人滿之患依然嚴重，然而選情亦未有因其多個月的競選出現太大改變。中間溫和派的拜登居首，以及進步派的左翼雙槍桑德斯和沃倫在旁的三頭馬車之局幾乎已成鐵定事實，在如此激烈之擂台上有這般明朗的走向，在美國選舉史上可謂異數。記得上屆共和黨初選中，在初選開始的一年前，傑布布殊（Jeb Bush）仍然於民調中稍為佔優，就算特朗普民望於2015年年中突然飆升，仍然要抵擋住另一名民粹素人卡森（Ben Carson），以及後來於初選中民望節節上升的克魯茲，選情直至後期方見明朗。

相反，就算現時是高踞三甲的拜登、桑德斯、沃倫，依然以拜登長期以十多個百份點拋離兩名對手而領先。即使是首場辯論中質問拜登多年前曾反對破除種族隔離而接載黑人學童跨區上學的「校巴政策」（busing）的賀錦麗，曾因此而搶去拜登不少支持，甚至曾突破單位數而升至15%的支持，最終卻只是曇花一現，很快便回吐至本身的約7%。而緊隨其後，穩坐第五位的布蒂吉格，本來以其哈佛的學歷、從軍的經驗、得體的談吐、帥氣的外型、年輕的優勢、同志的身份，成為主流自由派媒體的寵兒，然而支持度卻一直未能躍升，亦是始料不及。此兩名形象相對溫和之候選人要從拜登身上撬走支持，似乎要再下工夫。另一邊廂，支持度叮噹馬頭的桑德斯、沃倫兩人，最終似乎也一山不能藏二虎，當中須有一人忍痛棄選，方能有望聯合進步力量撃敗拜登。

民主黨初選領頭羊拜登能否笑到最後（路透社）

至於仍在1%之間徘徊而又未曾棄選的台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）、新澤西州參議員布克（Cory Booker）、夏威夷州參議員加巴德（Tulsi Gabbard）、明尼蘇達州參議員（Amy Klobuchar）、紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）等，雖然各有看點，但任憑再推出新政綱，也不見得在選情上有太大起色。他們此刻選擇留在擂台上再久一點，也不過是行屍走肉。距離艾奥瓦州初選漸近，但這些「1%者」的總統夢似是愈來愈遠，不過多睡一會那又何妨？