杜絕學生遇襲　警隊須嚴正執法

近日各區中學均有人鏈活動，學生手牽手高叫口號，連結不同學校。然而行動惹來部分市民不滿，更有「藍絲」對中學生揮舞鎅刀、除褲示威等，情況不能接受。就此，社會各界應明白，仇視年青一代，並不能解決當前問題；而警隊亦須嚴正執法，千萬別予社會厚此薄彼之感。

（歐嘉樂攝）

周一（9日）文理書院外有學生組人鏈期間，有男人以鎅刀等武器威嚇學生，事件中一位教師受傷。而周二（10日）大埔大元邨的人鏈行動，更有中年漢對中學女生當眾除褲，猥褻露體，行徑荒誕。若相關人士與學生持相反意見，應該與學生理性溝通。不論政治立場，社會所有人的人身安全都應該得到保護，未成年的學生更應如是。暴力向校園延伸，非社會樂見。

年青一代乃社會未來的主人翁，學生以人鏈方式和平表達訴求，社會可予以尊重和體諒，或最少也應該嘗試理解。對年青一代的仇恨情緒，無助社會走出當前困局。試圖以武力威嚇學生，更是違法之舉。就此，不論「黃絲」還是「藍絲」，也應該與訴諸暴力者割席。

（李澤彤攝）

周一、周二兩宗案件的涉案人士，最後均被警方扣留調查。手持鎅刀男子涉嫌傷人，露械男性則因破壞公眾體統被捕。警方將涉案人士緝拿歸案，對回復社會安寧、守護法治確有裨益。但是，目前社會不少人不信任警方執法，警方要重建公信力，助社會重新回到守法正軌，尚有一段艱難長路。

警方是否執法偏頻，這要獨立調查方能有具公信力的結論，但是社會上部分人有此觀感，乃不爭之事。自6月修例風波以來，警方護送攻擊反修例者的人離開，7月21日元朗事件的執法效率亦受質疑。根據8月香港民意研究所公布問責官員評分，市民對警務處的滿意度跌至39.4分，是2016年有紀錄以來最低，反映不少人對香港警隊信心動搖。

日前警方設立「止暴制亂」熱線、向休班警獲派發警棍等，縱然原意乃想加強警隊執法的能力，但卻令部分市民擔心，此舉乃針對示威者一方。歸根究柢，警隊須更正視公信力問題，改善形象。面對暴力，警方應對不同政見人士以同一標準尺度執法，向社會發出正確訊息，方能有望止暴制亂。